Wider das Diffamierungskartell: Der Verleger Frank Schumann wird 65

Berlin, 20. September: Die Schriftstellerin Vera Friedländer bei der Vorstellung ihres Buches »Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander« mit Verleger Frank Schumann Foto: Christian-Ditsch.de

Seit dem Anschluss der DDR sind 26 Jahre vergangen, aber der ostdeutsche Staat liegt den Tonangebenden immer noch schwer im Magen. Im Bundeskanzleramt ist DDR-Geschichtsfälschung Chefsache. Der erste Ministerpräsident der Linkspartei, Bodo Ramelow, lässt den »Unrechtsstaat« bis hinein in den Geschichtsunterricht, soweit er noch stattfindet, an Thüringer Schulen verfolgen.

Einer derjenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Sieger im Kalten Krieg nicht ungestört ihre antikommunistischen Märchen über den ostdeutschen Staat und dessen Beseitigung verbreiten können, ist der Berliner Publizist, jW-Autor und Verleger Frank Schumann. Er gründete vor 25 Jahren den Verlag Edition Ost, dessen Name Programm ist: die Geschichte der DDR vor allem in Selbstzeugnissen und Dokumenten kritisch, aber nicht diffamierend wiedergeben. Das Haus erlebte seit 1991 das unvermeidliche Auf und Ab solcher Unternehmen und ist seit 2002 Teil der Eulenspiegel-Verlagsgruppe. Ein Blick auf das aktuelle Angebot soll hier für das des vergangenenen Vierteljahrhunderts stehen. Da gibt es den von Hans Bauer herausgegebenen Sammelband über »Grenze und Grenzregime der DDR«, den umfassenden Dokumentenband der ehemaligen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit Dieter Skiba und Reiner Stenzel zu »Ermittlungs- und Gerichtsverfahren in der DDR gegen Nazi- und Kriegsverbrecher«, die Korrespondenz zwischen Margot Honecker und Schumann unter dem Titel »Post aus Chile«, die Studie des kürzlich verstorbenen Historikers Kurt Pätzold »Der Überfall. Der 22. Juni 1941: Ursachen, Pläne und Folgen«, Peter Böhms »›For eyes only‹. Die wahre Geschichte des Agenten Horst Hesse«, Matthias Krauß’ entlarvende Untersuchung »Wem nützt die ›Aufarbeitung‹? Die institutionalisierte Abrechnung« usw.

Am verlegerischen Konzept war die Junge Welt der DDR nicht unbeteiligt: Frank Schumann begann 1973 in der damaligen FDJ-Tageszeitung ein Volontariat und arbeitete nach dem Studium in Leipzig ab 1981 als Geschichtsredakteur, schrieb außerdem Bücher sowie fürs Fernsehen, bevor er 1991 aus der Redaktion ausschied. Mit Bestsellern der Edition Ost wie Erich Honeckers »Moabiter Notizen« (1994) und dessen »Letzte Aufzeichnungen. Für Margot« (2012) oder »Margot Honecker: Zur Volksbildung. Gespräch« (2012) durchbrach er immer wieder das Schweige- und Diffamierungskartell, das die bürgerlichen Medien aufgebaut haben.

Am heutigen Montag wird Frank Schuman 65 Jahre alt. jW gratuliert herzlich. (jW)