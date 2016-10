Der Professor von der Côte d’Azur

Funktionierendes Team: Nizzas Trainer Lucien Favre (r) mit Stürmer Mario Balotelli Foto: Eric Gaillard/Reuters

Eine wenig seltsam mutete die Entscheidung von Lucien Favre schon an, sich dem letztjährigen Tabellenvierten der Ligue 1, dem OGC Nizza, anzuschließen. Nizza wer?, fragten sich nicht wenige, welche den erfolgreichen Karriereweg des Schweizers bisher verfolgten. Favre wusste wohl etwas über den Verein aus der mediterranen Hafenstadt, das den fußballinteressierten Normalsterblichen bislang entgangen war. Vor dem Spiel gegen Aufsteiger FC Metz am gestrigen Sonntag stand Favres Mannschaft nach neun absolvierten Spieltagen auf Platz 1 von Frankreichs Eliteliga – vier Zähler vor dem haushohen Favoriten Paris Saint - Germain.

Den Eidgenossen umgab bereits während seiner Zeit in der Bundesliga die Aura eines verrückten Fußballprofessors. Interviews mit ihm wirkten ob seines franko-schweizerischen Singsang stets etwas drollig. Hinter den Kulissen soll Favre dagegen aufgrund seiner Pedanterie und seines beinahe pathologischen Perfektionismus nicht immer der einfachste Mitarbeiter gewesen sein.

Fachlich gibt es wenige Trainer, die dem erratischen Grübler und Freigeist das Wasser reichen können. Favres Teams sind in der Regel defensiv hervorragend organisiert – Nizza stellte mit fünf Gegentoren bislang die beste Abwehr in der Ligue 1 – und zeichnen sich durch ein gutes Umschaltspiel aus. Trotzdem liegt die Mannschaft von der Côte d’Azur auch in puncto Ballbesitz mit 54 Prozent unter den Top fünf, dies entspricht fast dem Wert aus Favres erfolgreichster Saison bei Borussia Mönchengladbach. Die Passsicherheit hat sich im Vergleich sogar deutlich verbessert: Nizzas Wert in dieser Statistik beläuft sich auf 86 Prozent, während es in Gladbach »nur« 83 Prozent waren.

Favre stand im Sommer zunächst vor der Herausforderung, einen Umbruch moderieren zu müssen. Mit Hatem Ben Arfa, Jérémy Pied und Nampalys Mendy verlor der Kader drei wesentliche Stützen. Doch dank Neuzugänge wie Wylan Cyprien oder Dante konnten diese Verluste hervorragend kompensiert werden. Ein wenig belächelt wurde der Schweizer für die Entscheidung, das italienische Enfant terrible Mario Balotelli ablösefrei vom FC Liverpool zu verpflichten. Doch siehe da: Unter Favre funktioniert der 26jährige plötzlich – zumindest bisher. Balotelli erzielte fünf Tore in vier Spielen und ist damit Nizzas Toptorjäger.

Ebenfalls sehr stark spielen momentan die Mittelfeldspieler Ricardo Pereira (ein Tor und zwei Vorlagen) und Jean Michael Seri auf. Der Ivorer bereitete drei Treffer vor und kreierte insgesamt schon 20 Chancen. Bemerkenswert ist zudem die Tatsache, dass Nizza mit einem Altersschnitt von 23,7 Jahren die jüngste Mannschaft der gesamten Ligue 1 stellt. Das größte Talent dabei ist wohl Innenverteidiger Malang Sarr. Der 17jährige erzielte bisher einen Treffer, gab einen Assist, nahm dem Gegner 26mal den Ball ab (viertbester Wert der Liga) und überzeugte mit einer Passquote von fast 90 Prozent.

Naturgemäß läuft auch bei Nizza noch nicht alles rund. So bereitet das Herausspielen von Abschlussmöglichkeiten noch ein wenig Probleme: Favres Mannschaft liegt im ligaweiten Vergleich deutlich hinter anderen Topteams wie Paris oder Lyon, sogar der Tabellenfünfzehnte Montpellier arbeitete sich bis dato mehr Torgelegenheiten heraus. Auch defensiv ist nicht alles Gold was glänzt: Die Abwehr lässt im Schnitt 14 Schüsse gegen sich zu, belegt damit den vorletzten Platz in diesem Ranking. Generell macht man es dem Gegner noch zu leicht, Chancen zu kreieren. Wenn es brenzlig wird, verfügt Nizza mit Yoan Cardinale aber über einen sehr guten Torhüter. Sollte die Mannschaft jedoch Favres Spielphilosophie zukünftig stabiler umsetzen, wird sie Cardinales Fähigkeiten wohl weitaus seltener benötigen.