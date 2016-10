Vorschlag: Die jW-Programmtips

Alec verliebt sich in Nancy: »Der Spion der aus der Kälte kam« Foto: © Paramount Pictures/ZDF

Der Geld-Check

Wo Kommunen hinlangen

Kurzfassung: Alles wird teurer. Und solange der böse alte Mann im Finanzministerium sitzt, wird sich daran auch nichts ändern. »Der Geld-Check« aber will zeigen, wo in Deutschland die Gebührenfalle zuschnappt und wie Bürger ihr entkommen können.

Das Erste, 20.15

Der Spion, der aus der Kälte kam

Klassiker aus relativen Friedenszeiten. Alec Leamas leitet von Westberlin aus die Spionageaktivitäten des MI6 in der DDR. Hilflos muss er mit ansehen, wie es der ostdeutschen Abwehr gelingt, ein Netzwerk britischer Spione aufzulösen. Daraufhin wird er nach London zurückbeordert, um den Chef der DDR-Abwehr, Hans-Dieter Mundt, bei seinen eigenen Leuten als Doppelagenten zu diffamieren. Teil der Hommage an John le Carré zu seinem 85. Geburtstag am 19. Oktober 2016. Mit Richard Burton (Alec Leamas), Claire Bloom (Nan Perry), Oskar Werner (Fiedler). GB 1965. Regie: Martin Ritt.

Arte, 22.15

Die Story im Ersten

Das Märchen vom sauberen Auto: Wie der Umweltschutz ausgetrickst wird

Die Doku zeigt, wie die Werte in den Prospekten zustande kommen und wie Autolobby und Politik das Märchen vom sauberen Verbrennungsmotor in die Welt gesetzt haben. Gleich im Anschluss stänkert es weiter.

Das Erste, 22.45

Autoland abgebrannt

Wie die Branche die Zukunft verspielt

Und warum etwas ändern, wenn es doch so toll läuft? Anderswo auf der Welt ist man sich nur halt einig: Die Automobilbranche steht vor den größten Umwälzungen ihrer Geschichte – und diese Veränderungen gehen schneller, als sich viele von uns vorstellen können. »In wenigen Jahren wird das E-Mobil Mainstream sein«, sagt Zukunftsforscher Tony Seba, der an der Universität Stanford lehrt. »Nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil es dann schlicht billiger ist als ein Diesel oder Benziner.« Nur in Deutschland scheint man sich trotzdem lieber darauf zu konzentrieren, dass alles möglichst lange bleibt, wie es ist. Dieser Film zeigt, wie eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz bei Wirtschaftsbossen und Politikern dazu geführt hat, dass die Schlüsselindustrie Automobilbau das deutsche Sorgenkind der nächsten Jahrzehnte werden könnte. Anders gesagt: Die Branche will durchsetzen, dass der Steuerzahler den Technologiewechsel voll finanziert.

Das Erste, 23.30