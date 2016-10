Unverzichtbare Tageszeitung

Zu jW vom 15./16. Oktober: »In eigener Sache«

Liebe Genossinnen und Genossen, dass die finanzielle Lage linker, erst recht dezidiert marxistischer Publikationen im real existierenden Kapitalismus durchweg alles andere als rosig ist, liegt sozusagen in der Natur der Sache, ist nicht neu und gilt selbstverständlich auch für die junge Welt. Dass allerdings jetzt – und dies nicht nur in einem offenen Brief an die Leserinnen und Leser, sondern sogar im Rahmen einer Presseerklärung und sicherlich zur hämischen Freude des bourgeoisen »Qualitätsjournalismus« – von einer existenzgefährdenden Situation die Rede ist, hat mich sehr erschreckt.

Ich hoffe, Ihr werdet in den nächsten Wochen zu klugen Entscheidungen und Beschlüssen kommen, die – neben der erforderlichen Verbreiterung der Abonnentenbasis – zur Stabilisierung der Lage der jungen Welt und Sicherung der weiteren Existenz dieser für die fortschrittliche und linke Öffentlichkeit unverzichtbaren Tageszeitung führen.

Die Stuttgarter Leserinitiative jedenfalls wird – ich denke, hier im Namen aller Teilnehmer sprechen zu dürfen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu nach Kräften beitragen.

Solidarische Grüße,

J. Woydt, Stuttgart

Erinnerung an Stammheim

Zu jW vom 14. Oktober: »Tod in der Zelle«

Permanent fordern Politiker, Justiz, Polizei und Geheimdienste mehr finanzielle Mittel, Personal, Überwachung, moderne Lauschtechnik, größere Befugnisse und anderes für ihre Tätigkeiten. Immer neue Schreckensszenarien werden entworfen. Andererseits werden die eigentlichen Aufgaben schlecht erfüllt. Nicht gerade vertrauenerweckend ist, wenn Sicherheitsorgane und Justiz gleich dreimal in Folge – Zugriff, Festnahme und Selbstmord eines Terrorverdächtigen – derart stümperhaft handeln. Weder gut noch förderlich für das Sicherheitsgefühl in Deutschland. Das erinnert an die Todesnacht von Stammheim am 18. Oktober 1977 in der BRD, als sich angeblich vier RAF-Mitglieder in ihren Zellen erhängten, erschossen bzw. schwer verletzten. Bis heute sind Fragen offen.

Wilfried Schubert, per E-Mail

Wieder-Aneignung

Zu jW vom 11. Oktober: »Enteignen!«

Ich habe den Artikel mit großem Interesse gelesen und finde ihn auch für nicht Eingeweihte endlich mal verständlich geschrieben. Und die Kritik an Thomas Piketty ist nicht mit den häufig üblichen, polemischen Beleidigungen verbunden.

Aber statt des alten Begriffes Enteignung passt mir der Begriff Wieder-Aneignung besser: Er hat eine emanzipatorische Stoßrichtung und zielt auf eine Bewusstwerdung und Praxis der Selbstermächtigung der betroffenen Lohnabhängigen und Bürger. Außerdem vermeidet er – nicht zuletzt aufgrund der schlechten Erfahrungen mit einer verabsolutierten Verstaatlichung – die Illusion, der Staat könne das Problem der Kapitalherrschaft auflösen.

Werner Ruhoff, per E-Mail

Freihandel zerstört Unabhängigkeit

Zu jW vom 20. Oktober: »Nur ein Veto, und CETA kippt«

(…) Wie sich bei den Ländern gezeigt hat, die den Verträgen eines Freihandelsabkommens unterliegen, unterbinden die Freihandelsverträge jene Funktionen des Rechtsstaats, die die demokratischen Prozesse des Gemeinschaftswesens regeln. Überhaupt, das Freihandelsabkommen hebt die Selbständigkeit der Völker auf. Die Völker haben somit keine Unabhängigkeit mehr. Sie haben keine Möglichkeit, ihre Volkswirtschaften selbst und frei nach ihren demokratischen Regeln zu gestalten, da (…) die demokratischen Regeln des Rechtsstaats durch die privaten Handelsregeln der Investoren ersetzt werden.

Über NAFTA, CETA, TTIP usw. sagt der Rechtswissenschaftler Alfred de Zayas, dass es bei allen Freihandelsabkommen nicht um die Handelsfreiheiten, sondern um politische Verträge geht. Alfred de Zayas hat recht. Die Klauseln und Regeln, die durch die Freihandelsabkommen zum Gesetz erhoben werden, haben politischen Charakter. Sie dienen nicht dem gesellschaftlichen Wohlstand und schon gar nicht den menschlichen Bedürfnissen, sondern bloß den privaten Profitinteressen. (…)

Gilbert Karasek, Wien

Nazirichter Filbinger

Zu jW vom 11. Oktober: »Gelungene ­Renazifizierung«

Es mag sich ja wirklich schlimm anhören, wenn einem heute mitgeteilt wird, dass die Justiz in den Anfängen der BRD nur so aus Nazis bestand. Fakt ist, dass nicht nur im Bundesministerium der Justiz und in der Judikative Nazis Karriere machen konnten. Selbst Ende der 60er Jahre – also nach Ende des Auschwitz-Prozesses – konnten ehemalige Nazirichter, die Todesurteile fällten, Ministerpräsidenten eines Bundeslandes werden, wie z. B. Hans Filbinger in Baden-Württemberg bis ins Jahr 1978. Dieser brachte es fertig, während seiner Amtszeit den Ausspruch zu tätigen: »Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein.« Das war bereits in den 70er Jahren. Zudem verfolgte er Rolf Hochhuth, seines Zeichens ein bekannter Dramatiker, nur weil er sich intensiv mit Filbinger beschäftigte. Als Filbinger dann zu Grabe getragen wurde, hatte der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger ihn auch noch zum Antifaschisten erklären wollen, weil Filbinger auch Urteile sprach, die keine Todesurteile waren. (…)

Andreas Ullrich, per E-Mail

Ein großer Textdichter?

Zu jW vom 15./16. Oktober: »Dylan, physikalisch«

Über den Monophoniker Dylan im Vergleich zum Polyphoniker Bach könnte man ja noch ansatzweise streiten. Aber dass Bach ein großer Textdichter gewesen sei? Wirklich nicht. Die Libretti seiner Passionen und Kantaten mögen zwar teilweise durchaus eindrucksvolle Barockliteratur sein, aber von Bach stammen sie nicht, sondern von Leuten wie Christian Friedrich Henrici (Pseudonym Picander) und vielen anderen, wie ein Blick in Wikipedia bei Bedarf ergibt. Merke: Ein Gag muss auch stimmen, damit er hinhaut.

Rainer Lesny, per E-Mail