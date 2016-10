Mongolischer Alptraum

Die mongolische Ökonomie stützt sich vor allem auf den Abbau der umfangreichen Bodenschätze: Siedlung in Ulan Bator (Juni 2013) Foto: Carlos Barria/Reuters

Die Mongolei wird ein neuer »Tigerstaat«, ähnlich wie Südkorea, Taiwan oder Indonesien. Da waren sich bürgerliche Beobachter noch vor wenigen Jahren sicher. Das Land hatte sich 1990 vom Sozialismus verabschiedet und danach Schritt für Schritt auf Privatisierung und Marktwirtschaft gesetzt. Nach Anlaufschwierigkeiten schien die Weissagung Wirklichkeit zu werden. 2011 war der riesige, dünn besiedelte Flächenstaat mit einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 17,5 Prozent »Wachstumsweltmeister«. Auch in den beiden Folgejahren kam man auf zweistellige Werte, dann jedoch ging es steil bergab. Nach mageren 2,4 Prozent im Vorjahr wird für 2016 nur noch ein Plus von 0,4 Prozent erwartet und der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) zufolge wird sich die Lage 2017 nicht bessern.

Rasant abwärts

Hauptursachen für den Absturz sind der Einbruch der Rohstoffpreise und das deutlich verlangsamte Entwicklungstempo beim Haupthandelspartner China. Die mongolische Ökonomie ist die eines klassischen Entwicklungslandes und stützt sich vor allem auf einen Pfeiler: den Abbau der umfangreichen Bodenschätze. Auf dem Territorium, das fünfmal so groß ist wie das der Bundesrepublik, befinden sich einige der weltweit größten Vorkommen von Eisen, Silber, Gold, Zink, Nickel, Zinn, Phosphaten, Kupfer, Kohle, Erdöl und von den zum Bau von Smartphones unerlässlichen Seltenen Erden. Deren Ausfuhr als unbearbeitetes Rohmaterial macht 90 Prozent der Exporte aus. Maschinen, Kraftfahrzeuge, Chemieprodukte und selbst Benzin oder Motoröl müssen von den beiden großen Nachbarn Russland und China bezogen und in Devisen bezahlt werden.

Parallel zum Absacken der Weltmarktpreise für Bergbauprodukte verlor die mongolische Währung stark an Wert. Kostete ein US-Dollar 2013 noch durchschnittlich 1.535 Tugrik, waren Mitte September 2016 bereits 2.243 Tugrik fällig. Zeitgleich wuchs der staatliche Schuldenberg von 32,7 Prozent des BIP im Jubeljahr 2011 auf aktuell 87,6 Prozent. Für 2017 rechnet man mit 92,7 Prozent. Die Auslandsverschuldung explodierte geradezu: Von 91,4 (2011) auf 183 Prozent (2015). Den internationalen Verbindlichkeiten von brutto mehr als 20 Milliarden Dollar stehen Devisenreserven der Zentralbank von 1,3 Milliarden gegenüber.

Laut Weltbank beschleunigt sich die Abwärtstendenz sogar noch. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres wuchsen die öffentlichen Ausgaben um 33 Prozent, während die Einnahmen um 3,3 Prozent zurückgingen. Ohne Korrekturmaßnahmen werde das Haushaltsdefizit Ende 2016 mehr als 18 Prozent betragen. Ein alarmierender Wert, dem die Vertreter des neoliberalen Instituts mit den gewohnten Methoden zu Leibe rücken wollen. Weltbank-Manager James Anderson empfiehlt »bedeutsame Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung«. Er denkt dabei insbesondere an einen Umbau des »generösen Systems sozialer Wohlfahrtstransfers« dadurch, dass man sich bei der Armutsbekämpfung nur noch auf »spezifische Politiken« beschränkt. Wer diesen Prozess in Griechenland kennt, weiß, was gemeint ist. Dabei beläuft sich der sogenannte Staatsverbrauch der Mongolei heute nur noch auf 11,6 Prozent des BIP. In Deutschland sind es 19,4 Prozent.

Wie in Athen birgt das auch in Ulan Bator sozialen Sprengstoff. Nach Berechnungen der ADB leben 21,6 Prozent der Mongolen unterhalb der Armutsschwelle. Zum Vergleich: in der VR China sind es 7,2 und in Taiwan sogar nur 1,5 Prozent. Zwei von hundert Neugeborenen sterben vor ihrem ersten Geburtstag. Die Lebenserwartung der Männer beträgt nicht einmal 66 Jahre. Arbeitslosigkeit ist inzwischen eine Massenerscheinung, auch wenn die offizielle Quote konstant mit acht Prozent angegeben wird. Nach Erkenntnissen der ADB sind nur rund 58 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung auch wirklich beschäftigt. Viele von ihnen ertränken ihren Frust bislang in hochprozentigem Alkohol. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) stirbt jeder fünfte Mongole an Krebs, die meisten davon an Leberkrebs.

Klimaflucht nach Ulan Bator

Die Situation in dem einstigen Naturparadies ist auch deshalb besorgniserregend, weil inzwischen die Hälfte der drei Millionen Bürger in der Hauptstadt lebt, die aus allen Nähten platzt und an deren Rändern riesige Elendsviertel entstanden sind. Ohne Strom, Heizung und sanitäre Anlagen müssen die Menschen dort im Schnitt fast 400 Meter zur nächsten Wasserstelle laufen und kippen ihre Abwässer in selbst gegrabene Löcher: Mit fatalen Folgen für das Grundwasser. In den bitterkalten Wintermonaten verbrennen sie von nicht verarbeiteter Kohle, die in China niemand mehr haben will, bis hin zu Holz und alten Autoreifen alles mögliche, um in ihren traditionellen Zelten (Jurten) nicht zu erfrieren. Mitsamt den Abgasen der Autos, deren Zahl von 2005 bis 2013 von 75.000 auf über 300.000 zunahm, und der Heizkraftwerke, die ebenfalls Rohkohle verbrennen und für die Filter ein Fremdwort ist, führt das im Talkessel von Ulan Bator zu einer Luftverschmutzung, die nach Aussage des Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung »Beijing während der Winterzeit im Vergleich zu einem wahren Luftkurort« macht. Allein die Feinstaubbelastung überschreitet den in der EU zulässigen Wert um mehr als das 25fache.

Neben Sozialabbau und »Strukturreformen«, die von den Ende Juni wieder an die Regierung gekommenen Sozialdemokraten der Volkspartei (MPP) erwartet werden, soll ausgerechnet die Förderung der Landwirtschaft die Lösung sein – ein paradoxer Abschied von der »Tigerstaat«-Illusion. Seit 1940 verzeichnet das Land einen durchschnittlichen Temperaturanstieg um 2,14 Grad Celsius mit immer wärmeren Sommern und eisigeren Wintern, die gerade in den letzten Jahren besonders hart ausfielen. Dank dieses »Dzud« genannten Wetterphänomens liefern die Weideflächen für die riesigen Schaf-, Rinder- und Ziegenherden nicht mehr genug Futter. Mehr als eine Million der insgesamt 70 Millionen Tiere sind allein im letzten Winter aufgrund zu geringer Fettreserven verendet. Wie dann bei einer von Viehzuchtexperten empfohlenen Reduzierung der Herden auf die »optimalen« 25 Millionen Tiere das neue wirtschaftliche Standbein entstehen soll, bleibt ein Rätsel.

Hoffen auf Oyu Tolgoi

Wohl auch deshalb werden neuerdings die größten Hoffnungen in das gigantische Bergbauprojekt von Oyu Tolgoi gesetzt. Bei der Gold-, Silber- und Kupferlagerstätte haben der australische Multi Rio Tinto und die kanadische Firma Turquoise Hill Ressources bislang 6,4 Milliarden Dollar in den Tagebau investiert. In den kommenden Jahren sollen für den Untertagebau in 200 Kilometer langen Schächten weitere gut fünf Milliarden fließen. Förderbeginn ist erst 2020 und frühestens 2027 wird man die volle Kapazität erreichen. Weiterer Wermutstropfen: Zur Bekämpfung von Armut und Massenarbeitslosigkeit wird diese Grube nur wenig beitragen, denn der Abbau wird vor allem von Maschinen erledigt.

Nicht auszuschließen ist deshalb, dass die Manager aus dem Westen bald dasselbe Schicksal ereilt, das heute bereits viele chinesische Geschäftsleute und Touristen erleben. Die gelten vielen in Ulan Bator als Schuldige für die ökonomischen Abhängigkeit und die ausgebliebene Verbesserung ihrer Lebensqualität – und werden deshalb immer öfter Opfer gewalttätiger fremdenfeindlicher Übergriffe. Ob die Mongolische Revolutionäre Volkspartei, also der Teil jener ehemaligen Regierungspartei aus sozialistischen Zeiten, der sich nicht sozialdemokratisch gewendet hatte, daran etwas ändern kann, scheint sehr fraglich. Allerdings kam die MRVP bei den letzten Wahlen immerhin auf gut acht Prozent der abgegebenen Stimmen.