Quittungen des Tages: Kudla und Ott

Bettina Kudla und Sascha Ott (beide CDU) Foto: Jan Woitas/dpa & Jens Büttner/dpa

Maulhelden neigen zu Selbstmitleid. Beispielhaft ließ sich dies am Wochenende an zwei CDU-Mitgliedern beobachten, die sich angesichts der ablehnenden Voten ihrer Parteifreunde im Katzenjammer suhlten.

Zum einen ist da die Krawallo-Twitterin Bettina Kudla, die sich schon vor Wochen sicher war, die Direktkandidatur in ihrem Leipziger Wahlkreis für den Bundestag in der Tasche zu haben. Da konnte sie ihrem Lieblingsmedium noch mal ordentlich Zunder geben. Den für Pressefreiheit in der Türkei kämpfenden Can Dündar bezeichnete sie als »Cansel Dünnschiss«, und im Nazijargon orakelte sie, eine »Umvolkung Deutschlands« sei im Gange. Mit ihrer Bewerbung fiel sie dann am Sonnabend mit Pauken und Trompeten durch. Nicht nur wegen ihres ultrarechten Tweets, die Basis war auch mit ihrer Arbeit unzufrieden. Sieben Jahre habe sie für den Wahlkreis »geackert«, ließ sie, den Tränen nahe, nach der Abstimmung wissen. Auf Twitter fing sie sich dann recht schnell wieder: »Ich stehe weiter zu meinen politischen Überzeugungen.«

Zum anderen Sascha Ott. Er arbeitet bei der Staatsanwaltschaft Stralsund – in der zweiten Reihe. Und fühlte sich zu höheren Weihen berufen. Doch mit ein paar Gefällt-mir-Klicks hatte er es sich vergeigt, Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Selbige hinterließ er auf der Facebook-Seite der AfD Nordwest-Mecklenburg, die ausrufezeichenlastige Thesen verkündet wie »Deutschland wird immer gefährlicher. Jeden Tag neue Verbrechen!« oder »MV braucht Abschiebungs- statt Integrationsbeauftragten!« Ott konnte jedenfalls nicht nachvollziehen, dass er wegen seiner Sympathien für das Rechtsaußenlager beim Parteitag nicht als Hüter der Gerichtsbarkeit seines Landes eingesetzt wurde. Ganz der Märtyrer, verkündete er, man könne ihn nicht in einen »Käfig politischer Korrektheit sperren«. (mme)