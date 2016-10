Gewalt gegen Ureinwohner

Baustelle der Dakota Access Pipeline am 22. Oktober: Demonstranten und Polizei formieren sich Foto: Photo courtesy Morton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Die Polizei im US-Bundesstaat North Dakota ist erneut brutal gegen Demonstranten an einer Ölpipelinebaustelle vorgegangen. Etwa 300 Menschen, vor allem Indigene, versammelten sich am Sonnabend, um für den Erhalt heiliger Stätten ihrer Stämme und für sauberes Trinkwasser zu beten. Die Beamten setzten gegen sie Schlagstöcke und Pfefferspray ein, hetzten Hunde auf sie und verhafteten 83 von ihnen. Den Festgenommenen drohen Strafverfahren wegen Übergriffen auf Beamte, Teilnahme an Aufruhr und unbefugten Betretens der Baustelle. Sprecher der Demonstranten wiesen die Vorwürfe zurück und kritisierten das martialische Auftreten der Einsatzkräfte. Der zuständige Sheriff habe sie gegenüber der Presse fälschlich beschuldigt, gewaltbereit und bewaffnet zu sein. In der Nähe der Baustelle befindet sich seit längerer Zeit ein Protestlager, bereits am 10. Oktober waren hier Demonstranten festgenommen worden. Nach einer Polizeiattacke am 3. September hatten in fast allen der 50 US-Bundesstaaten Menschen gegen das Vorhaben und die staatliche Gewalt protestierten (siehe jW vom 13. und vom 19. September).

Der Widerstand richtet sich gegen den Bau einer 1.900 Kilometer langen Rohrleitung, mit der ab 2017 durch Fracking gewonnenes Rohöl von North Dakota, im Norden an der Grenze zu Kanada gelegen, über South Dakota und Iowa bis nach Illinois und von dort über bestehende Pipelines bis an den Golf von Mexiko transportiert werden soll. Dagegen wehren sich vor allem die Standing-Rock-Sioux. Nachdem die Sioux mit Unterstützung von rund 200 Stämmen aus den USA, Kanada und Lateinamerika einen vorläufigen Baustopp für ihr Reservat und die Trinkwassertalsperre Oahe des Missouri River durchsetzen konnten, weitete sich der Widerstand auf das ganze Land aus. Im Zentrum steht dabei die grundsätzliche Ablehnung der durch Fracking forcierten Ausbeutung und Nutzung fossiler Brennstoffe.

Am Donnerstag hatte die Hauptdarstellerin im Oliver-Stone-Film »Snowden«, US-Schauspielerin Shailene Woodley, ihren Protest gegen den Bau der Pipeline verteidigt. Sie war vor zwei Wochen wegen Landfriedensbruch zusammen mit anderen Demonstranten an der Baustelle festgenommen worden. Im Magazin Time schrieb sie: »Ich habe keine Angst und mache mir keine Sorgen. Ich bin dankbar und fasziniert, Seite an Seite mit so vielen friedlichen Kämpfern zu stehen.« In einer Anhörung vor Gericht hatte sie US-Medienberichten zufolge auf nicht schuldig plädiert. Die Schauspielerin wies darauf hin, dass die Ölpipeline das Land und das Wasser von Gebieten der Ureinwohner gefährde und diese Menschen in den USA ohnehin kaum Gehör fänden: »Ich stand in North Dakota Seite an Seite mit den Ureinwohnern Amerikas. Ihr wisst schon, diejenigen, die vor uns hier waren. Und weißt Du was, Amerika? Sie sind immer noch da. Und sie kämpfen immer noch für die gute Sache.« Sie hoffe, dass ihre Festnahme den Blick auf die Sorgen der Ureinwohner lenke und das Wasser in ihren Gebieten geschützt werde. Ihr zweistündiges Video über den Protest und die Festnahme wurde allein auf ihrer Facebook-Seite mehr als fünf Millionen Mal abgerufen.

Die Vertreter der Ureinwohner beklagten am Wochenende erneut, dass die großen US-Medien einen »ununterbrochenen Strom von Desinformation« zu dem Bauvorhaben in Gang gesetzt hätten. So wurde berichtet, die US-Regierung habe den Bau gestoppt. Tatsächlich hatte die Obama-Administration am 10. Oktober lediglich dazu aufgerufen, den Bau der Pipeline zu stoppen. Der Betreiberkonzern solle die Arbeiten am Lake Oahe »freiwillig« ruhen lassen. Zuvor hatte ein Bundesgericht in Washington einen Einspruch von Angehörigen des Standing-Rock-Stammes zurückgewiesen und den Weiterbau der Dakota Access Pipeline genehmigt. Die Sprecher der Sioux kündigten an, ihre Proteste gegen die Pipeline fortzusetzen. Sein Stamm werde erst aufgeben, wenn »unser Land, unsere Bevölkerung, unser Wasser und unsere heiligen Stätten vor dieser zerstörerischen Pipeline geschützt sind«, war Häuptling Dave Archambault II. am 10. Oktober zitiert worden.