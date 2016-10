Ersatzgefecht ums Essen

Protestierende Arbeitslose mit einer Schüssel Couscous vor einem Regierungsgebäude im tunesischen Kasserine am 26. Januar Foto: Zohra Bensemra/Reuters

In manchen Familien gibt es am Mittagstisch zuweilen Streit um das beste Stück vom Sonntagsbraten. Normal. Eher ungewöhnlich ist es aber, wenn sich zwei Staaten übers Essen in die Haare kriegen, wie gerade Algerien und Marokko. Es geht um das nordafrikanische Traditionsgericht Couscous. Oder besser gesagt darum, wer es erfunden hat und sich dessen rühmen darf. Wie die niederländische Tageszeitung De Limburger letzte Woche berichtete, will Algerien die in Nordafrika äußerst beliebte Sättigungsbeilage als Beitrag zum Weltkulturerbe registrieren lassen. Sehr zum Unmut Marokkos, das Couscous als sein eigenes Vermächtnis betrachtet.

Die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern sind seit Jahrzehnten wegen des Konflikts um die Westsahara schwer belastet. Marokko beansprucht das einst von Spanien kolonisierte Gebiet, von dem es seit 1975 weite Teile besetzt hält, für sich, Algerien unterstützt politisch und mit Geld die Befreiungsbewegung Frente Polisario, die unterdessen die unabhängige Demokratische Arabische Republik Sahara ausgerufen hat, aber nur knapp ein Drittel des Territoriums kontrolliert. Seit 1994 ist die Grenze zwischen Algerien und Marokko geschlossen.

»Nun fechten sie die Rivalität offenbar auf kultureller Ebene aus«, erklärte der Algerien-Experte Niek Pas von der Universität in Amsterdam am vergangenen Mittwoch in der Zeitung De Limburger. In arabischen Kochforen streiten die User mit Verve über die Herkunft des Gerichts. »Es ist weder algerisch noch marokkanisch, es stammt von den Berbern, und die wohnen in beiden Ländern«, zitiert De Limburger eine Userin. Kulturhistoriker bestätigen das. »Das Rezept, wie man Couscous kocht, ist zuerst von den Mauren aufgeschrieben worden«, stellt Mustafa Qaderi von der Universität in Rabat fest. Die Begriffe Mauren und Berber werden synonym verwendet.

Couscous ist indes nicht der einzige Zankapfel zwischen den Nachbarstaaten. Bereits im Frühjahr stellte Algerien bei der UNESCO den Antrag, die Musikrichtung Raï als kulturelles Erbe anzuerkennen. Auch hier machte Marokko umgehend seinen Anspruch geltend. In Europa wurde Raï vor allem durch den Welthit »Aïcha« des Sängers Cheb Khaled bekannt. Khaled stammt wie viele Raï-Interpreten aus der algerischen Hafenstadt Oran. Dort wurde die ursprünglich von Frauen gemachte, volkstümliche Musik in den 1980ern zum Sprachrohr desillusionierter Jugendlicher.

Raï bedeutet auf deutsch Meinung, Ansicht, und genau darum geht es in den Texten: Die jungen Sängerinnen und Sänger prangerten ihre Lebensumstände an, die von Arbeitslosigkeit geprägt waren. Viele bekamen deshalb Ärger mit der Staatsmacht oder wurden von der damals sehr starken islamistischen Untergrundbewegung in Algerien als unislamisch bedroht und verfolgt. Cheb Khaled und viele andere zogen aus Angst um ihr Leben nach Frankreich. Eine wohl richtige Entscheidung, denn im September 1994 ermordeten die Fanatiker in Oran den Sänger Cheb Hasni.

Khaled wohnt inzwischen wieder in Nordafrika, aber nicht in seiner Heimat Algerien, sondern in Marokko. 2013 verlieh ihm König Mohammed VI. sogar die Staatsbürgerschaft. Auch andere Sänger aus Algerien besitzen mittlerweile einen marokkanischen Pass. Algerische Medien werfen den Künstlern vor, sie würden ihre persönlichen Interessen über die der Heimat stellen, wie die marokkanische Nachrichtenseite Hespress schreibt. Marokko nutzt das, um seinen Anspruch geltend zu machen, das eigentliche Zentrum des Raï zu sein. »Der moderne Raï ist in der Tat in Algerien entstanden«, erklärt der marokkanische Musikwissenschaftler Ahmed Aydoun. Der traditionelle Raï habe aber seinen Ursprung in der Grenzregion der beiden Länder.

In diesen Tagen unternehmen die beiden Staaten einen neuen Versuch, das grundsätzlich verfahrene Verhältnis wieder ins Lot zu bringen. Der marokkanische König sprach in einer Rede vor zwei Wochen davon, die »aufrichtige Solidarität, welche die Völker Marokkos und Algeriens vereint«, erneuern zu wollen, wie Morocco World News berichtet. In Hinterzimmergesprächen sollen der ehemalige marokkanische Ministerpräsident Abderrahmane Youssoufi und der frühere algerische Außenminister Lakhdar Brahimi die Annäherung in die Wege leiten.