Redakteure von Népszabadság zwei Tage nach der Einstellung ihres Blatts in einem Büro in Budapest Foto: Laszlo Balogh/Reuters

Viktor Orbán sagte vergangene Woche im bayerischen Landtag, Ungarn sei immer ein »freies Land« gewesen und sei das auch noch heute. Das wirkt unglaubwürdig, wenn man einen Blick auf die Pressefreiheit in Ungarn wirft.

Péter Magyari: Das ist eine der Hauptbotschaften des Ministerpräsidenten. Sie ist an seine Leute in Ungarn gerichtet. Es ist eine alte ungarische Tradition, dass wir uns immer wie eine angegriffene Burg fühlen sollen: angegriffen von Türken, Russen, Österreichern. Und unser Schicksal ist, uns zu verteidigen und immer wieder Revolutionen zu machen – aber Orbán will natürlich gerade keine Revolution. Deshalb braucht er Feinde von außen: den IWF, das bürokratische Brüssel und die hohen Energiepreise. Das ist das Szenario, auf dem er seine Politik aufbaut.

Die Tageszeitung Népszabadság musste vor zwei Wochen eingestellt werden. Ist das ein großer Einschnitt für die Pressefreiheit in Ungarn?

Sándor Léderer: Es ist vor allem symbolisch. Népszabadság hat eine lange Tradition als eine der wichtigsten politischen Tageszeitungen in Ungarn. Die Zeitung ist links, jedoch war sie gegenüber Orbán und der Regierungspartei Fidesz ebenso kritisch wie gegenüber der sozialdemokratischen Vorgängerregierung. Sie war also nie auf Regierungslinie.

Ich denke, Népszabadság ist ein starkes Symbol. Und die Art, wie die Zeitung geschlossen wurde, ist sehr hässlich. Das ist eines der Anzeichen dafür, dass die offizielle Version der Ereignisse, wonach die Zeitung aus ökonomischen Gründen schließen musste, nicht stimmt. Es ist ein Schlag gegen die Pressefreiheit, aber es ist nicht der entscheidende Wendepunkt. Népszabadság war nicht mehr so stark wie einst. Die Zahl der Leser sank in der Vergangenheit deutlich, und online gehörte Népszabadság nicht zu den größten Portalen.

Jetzt hat ein windiger Investor aus Österreich die Zeitung aufgekauft. Wissen Sie, wer hinter dieser Übernahme steht?

Léderer: Nein, niemand weiß gerade, wer wirklich dahintersteckt. Heinrich Pecina, der Eigentümer der Mediaworks AG, fungiert wohl als Mittelsmann. Jetzt gibt es Gerüchte, dass der Eigentümer einer regierungsnahen Zeitung Népszabadság in den nächsten Tagen aufkaufen wird. Ich wäre überrascht, wenn die Redaktion oder ein linker Investor noch eine Chance hätten, die Zeitung zu kaufen.

Die auf deutsch erscheinende ungarische Onlinezeitung Pester Lloyd schreibt, das letzte noch erscheinende kritische Printmedium sei jetzt die Wochenzeitung HVG. Stimmen Sie dem zu?

Léderer: Es gibt noch die Tageszeitung Népszava sowie weitere Wochenzeitungen, aber die haben im Vergleich wenige Leser. Dass kritische Stimmen verschwinden, ist ein Prozess. Das sieht man auch auf dem Onlinemarkt. Zu erwähnen ist schließlich Sender RTL Klub, den man ebenfalls als unabhängig ansehen kann.

Und Onlineportale wie atlatszo.hu oder 444.hu. Letzteres wird täglich von 300.000 Menschen gelesen. Wie gut kann man die Bevölkerung mit diesen neuen Angeboten im Internet erreichen?

Ildikó Kovács: Die Bevölkerung lässt sich am besten über Fernsehen und Onlineangebote erreichen. Viele kaufen keine Zeitungen mehr – außer Boulevardblätter. Politische oder wirtschaftliche Nachrichten lassen sich besser über das Internet und über Facebook verbreiten. Auch im Fernsehen gibt es mittlerweile investigativen Journalismus zu sehen: RTL Klub, der größte und beliebteste Fernsehsender in Ungarn, sendet mittlerweile kritische Nachrichtenformate. Aber er tut das, weil die Regierung mit einer Gesetzesänderung die Steuern auf Werbung in Medien erhöht hat. Dies war ein Tiefschlag gegen RTL Klub. Also begann der Sender zurückzuschlagen. Sie machen diesen investigativen Journalismus nur, weil sie der Regierung ein Signal senden wollen.

Léderer: Dieses Beispiel zeigt, wie fragil die Pressefreiheit in Ungarn ist. Die Mediensituation kann sich jederzeit ändern. In zwei Wochen könnte index.hu, ein weiteres wichtiges Onlinemedium, aufgekauft werden. Oder RTL könnte sich mit der Regierung darauf einigen, dass nicht mehr kritisch berichtet wird. Die Mediaworks AG kauft gerade zahlreiche regionale Zeitungen auf. Viele Menschen auf dem Land lesen nicht die großen, sondern kleine Zeitungen, und auch dort wird Mediaworks stärker.

Sehr viele Ungarn müssen in drei oder vier Jobs arbeiten, um halbwegs über die Runden zu kommen. Gilt das auch für Journalisten?

Péter Magyari: Die meisten Journalisten arbeiten nur als Journalisten und normalerweise auch nur für eine Organisation. Die Bezahlung ist immer noch nicht schlecht, aber sie war noch vor zehn Jahren viel besser. Als ich als Journalist anfing, wollte jeder diesen Job – denn es war einer der besten Wege, um einmal gut zu verdienen.

Zsuzsanna Wirth: Aber dafür musst du fest angestellt sein. Es ist nicht möglich, als freier Journalist seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Freiberufler können es sich nicht leisten, nur als Journalisten zu arbeiten.

In Deutschland wurde viel über das Referendum zur Flüchtlingspolitik und dessen Ergebnis gesprochen. Eine verbreitete Interpretation war, dass die 60 Prozent Nichtwähler, wegen denen das Quorum der Abstimmung nicht erfüllt wurde, aus Protest gegen Orbán nicht zur Wahl gegangen waren. Fakt ist aber, dass auch bei EU- oder Präsidentschaftswahlen ein großer Anteil der Bevölkerung nicht wählen geht. Liegt das daran, dass sowohl die politische Linke als auch die Rechte in Korruptionsskandale verwickelt waren?

Léderer: Das liegt auch an der Korruption. Die Parteien erreichen sehr viele Menschen nicht mehr. Diese Leute haben sich von der politischen Klasse verabschiedet. Sie sind frustriert, weil das Establishment korrupt ist und weil es an politischen Alternativen mangelt.

Kovács: Es ist auch für uns sehr schwer, diese Menschen zu erreichen, weil sie in erster Linie mit ihrem Alltag beschäftigt sind. Sie interessieren sich vor allem dafür, genug zu essen zu bekommen – und nicht für große Berichte über Korruption. Wir versuchen ihnen klarzumachen, dass es dabei um ihr Geld geht, um ihre Steuern. Aber das ist sehr schwer. Sie lesen die Artikel online, vielleicht schreiben sie einen Kommentar, aber das war’s. Die allermeisten werden nicht auf die Straße gehen und demonstrieren.

Wirth: Die meisten Ungarn sind nicht bereit, aktiv zu werden. Die Bürger neigen dazu, sehr passiv zu sein. Das ist seit Jahrzehnten so. Wir können deshalb keinen großen öffentlichen Aufschrei erwarten, wenn wir Berichte veröffentlichen.

Magyari: Das große Problem ist ja, dass es bislang keine wirklichen Bestrafungen durch das Justizsystem gab. Deshalb wirken die ganzen Berichte über Korruption wie politische Hysterie. Ich glaube, die Bevölkerung müsste endlich sehen, dass auch mal Haftstrafen für korrupte Politiker und Oligarchen verhängt werden. Doch das passiert nicht, weil die Regierung ihre kriminellen Geschäfte mit dubiosen Gesetzen legalisiert. Diese Gesetze verstoßen dann zwar vielleicht gegen unsere Verfassung oder die Europäischen Verträge. Aber für eine gewisse Zeit laufen die Geschäfte dennoch ungestört. Die Staatsanwaltschaft bleibt untätig, weil sie weisungsgebunden gegenüber der Regierung ist. Und der ungarische Generalstaatsanwalt, Péter Polt, ist ein Freund und Verbündeter von Orbán.

Was ist mit dem Fall Roland Mengyi? Die Behörden ermitteln gerade gegen den Fidesz-Abgeordneten wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder und Korruption. Ist das nicht ein erster Erfolg?

Léderer: Mal sehen, was dabei herauskommt. Dass eine Ermittlung gestartet wird, heißt nicht, dass der Mann im Gefängnis landet. Wir hatten schon einige solcher Fälle. Meistens gibt es aber überhaupt keine Ermittlungen, weil die Staatsanwaltschaft eingegangene Strafanzeigen nicht ernsthaft verfolgt. Auch Orbáns Schwiegersohn wurde mehrfach wegen dubioser Firmengeschäfte angezeigt – aber nichts passierte.

Der Fall Mengyi ist sehr durchschaubar. Er ist kein hochrangiger Politiker. Die Regierung will doch nur sagen können: »Seht her, die Ermittlungen funktionieren!« Aber Mengyis Weste könnte auch noch weißgewaschen werden. Es gab schon in einigen Fällen Beweise für Korruption, ein mitgeschnittenes Telefongespräch beispielsweise. Aber die Behörden erklärten, dass sich die Korruption damit nicht nachweisen lasse – und blieben untätig.

Und mit Népszabadság ist nun eine weitere kritische Stimme verstummt.

Léderer: Und der Staat manipuliert mit dem Aufkauf so vieler Medienorganisationen und Onlineportale immer weiter den Medienmarkt. Fidesz gibt einen gewaltigen Anteil der öffentlichen Gelder dafür aus, immer mehr Medienhäuser auf Linie zu bringen. Viele der mit Orbán vertrauten Oligarchen besitzen Medien.

Das ist auch für deutsche und EU-Steuerzahler bedeutend, weil das Geld zu einem Großteil von der EU kommt. Für Sie ist es eine Schande, weil Sie dieses korrupte und antidemokratische System finanziert haben. Für uns ist es eine Schande, weil es um unsere Zukunft geht. Das Geld, das für den Wiederaufbau und die Infrastruktur Ungarns gedacht war, fließt in die Taschen von Orbáns Klientel.

Zsuszanna Wirth, Ildikó Kovács und Péter Magyari arbeiten als Journalisten für verschiedene Onlinenachrichtenportale in Budapest. Sándor Léderer ist Leiter der Gruppe K-Monitor, die sich mit dem Thema Korruption beschäftigt