Tödliches EU-Grenzregime

Angriff in der Nacht: Die libysche Küstenwache attackiert ein Flüchtlingsboot, um den Außenbordmotor zu stehlen Foto: Christian-Ditsch.de

Am heutigen Montag will Italiens Kriegsmarine damit beginnen, Personal für die libysche Küstenwache auszubilden. Damit soll deren Fähigkeit verbessert werden, Boote mit Flüchtlingen schon in den eigenen Territorialgewässern abzufangen und sie im besten Fall an Land zurückzubringen. Dort werden sie in der Regel zunächst in eingezäunte und stark bewachte Internierungslager gesperrt.

Ein Rahmenabkommen zwischen der EU und der international anerkannten, aber weitgehend machtlosen »Einheitsregierung« in der Hauptstadt Tripolis über Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache wurde am 23. August unterzeichnet. Ob die italienische Initiative Teil dieses EU-Programms ist oder in eigener Regie stattfinden wird, scheint jedoch unklar. Die libysche Nachrichtenagentur LANA hatte am 11. Oktober gemeldet, dass die EU mit der Ausbildung am 24. Oktober beginnen werde. Zuvor hatte der englischsprachige Libyan Herald jedoch am 26. September verkündet, dass die EU den Beginn des Trainingsprogramms für die Küstenwache ohne neues Datum verschoben habe.

Opfer der Gewalt der Küstenwache: Beim Angriff auf das Flüchtlingsboot sprangen mehrere Menschen aus Panik ins Wasser Foto: Christian-Ditsch.de

Tatsächlich gibt es nicht einmal eine zentral geführte libysche Küstenwache, sondern nur Einheiten konkurrierender Milizen, die von mehreren Küstenstädten aus unter dieser Bezeichnung operieren. Dabei kommt es nicht nur zu zahlreichen Gewaltakten gegen Flüchtlinge, sondern es ist zum Teil auch gewinnorientierte Bandenkriminalität im Spiel.

Wie es in der Praxis oft zugeht, demonstrierte ein Vorfall, der sich in der Nacht zum Freitag ereignete. Die private deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch berichtete: Die Besatzung eines ihrer Rettungsschiffe sei gerade dabei gewesen, etwa 150 Flüchtlinge aus einem stark überfüllten Schlauchboot an Bord zu nehmen, als ein Schnellboot auftauchte, das mit »Küstenwache« beschriftet war. Aus diesem seien mehrere Männer mit Knüppeln in das Schlauchboot gesprungen und hätten begonnen, auf die Flüchtlinge einzuschlagen. Unter diesen sei eine Panik entstanden, dabei sei ein Schlauch geplatzt, und die meisten Insassen des Bootes seien ins Wasser gerutscht. Das Sea-Watch-Schiff habe 120 Menschen aus dem Wasser retten können und vier Tote geborgen. Ungefähr 25 Flüchtlinge würden noch vermisst und seien vermutlich ebenfalls ertrunken.

Crewmitglieder des Rettungsschiffs »Sea-Watch 2« suchen die Meeresoberfläche ab und halten Ausschau nach Überlebenden Foto: Christian-Ditsch.de

Die Küstenwache der »Einheitsregierung« räumte zwar ein, dass eines ihrer Schiffe an dem Vorfall beteiligt war, bestritt aber den von Sea-Watch berichteten Ablauf. Sie behauptete außerdem, das Flüchtlingsboot und das Rettungsschiff hätten sich in libyschen Hoheitsgewässern befunden, während Sea-Watch als gesichert angibt, dass der Zwischenfall zwei Seemeilen, das sind 3,7 Kilometer, außerhalb der Hoheitszone stattgefunden habe.

Angriffe dieser Art ereignen sich häufig, nur sind zumeist keine Angehörigen europäischer Rettungsorganisationen unmittelbare Zeugen. Genau das ist es im Grunde auch – selbstverständlich ohne das Bekanntwerden »unschöner Begleiterscheinungen« –, was die EU von den libyschen Stellen nicht nur erwartet, sondern unter Druckausübung verlangt. Flüchtlinge festzunehmen ist jedoch für die libyschen Milizen kein Geschäft, sondern verursacht nur Kosten. Profitabel wird es erst dadurch, dass die Flüchtlinge erst ausgeplündert und später in den Internierungslagern zur Zwangsarbeit, einschließlich der Prostitution, gezwungen werden. Das wissen auch die EU-Verantwortlichen. Aber der Zweck – Flüchtlinge abzuhalten und abzuschrecken – heiligt anscheinend auch solche Mittel.