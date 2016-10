Schwarzer Kanal: Der Bezwinger

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts trieb die britische Presse die Vertreter eines hart antisowjetischen Kurses bei Torys und bei Labour vor sich her. Jedes Angebot aus Moskau, insbesondere nach Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland 1933, zu einem System der kollektiven Sicherheit in Europa zu kommen, wurde mit Schimpfkanonaden beantwortet. Der Times-Chefredakteur gehörte zu den einflussreichsten Mitgliedern einer politischen Clique, die offen mit dem Nazistaat sympathisierte. Entsprechend war der durchgängige Tenor der Zeitungskommentare jenes Jahrzehnts: Die Bolschewiken wollten lediglich mit Hilfe der Westmächte expandieren und außerdem ihr Regime retten, das kurz vor dem Kollaps stehe. Dahinter verbarg sich das Kalkül, Hitler Raum für einen Krieg nach Osten zu geben, von dem man zu profitieren hoffte. Das Resultat ist bekannt.

Zur Zeit existiert keine faschistische Diktatur in Europa, und Russland ist nicht mehr sozialistisch. Aber nicht nur die Errichtung eines vom Westen gestützten nationalistischen und von Faschisten getragenen Regimes in Kiew besagt: Es gibt Anlass zu der These, dass sich gegenwärtig manches auf bedrückende Weise wiederholt. Russland gilt als Hindernis bei der Verfolgung der eigenen expansionistischen Ziele. Das Klasseninteresse überwiegt in den Bürgermedien bei weitem das Staatsinteresse, mit Moskau zu einem vernünftigen Modus vivendi zu kommen, von wirtschaftlichen Fragen ganz abgesehen.

Zu denen, die lange vor dem Putsch in Kiew und vor dem Ukraine-Krieg gegenüber Moskau in der deutschen Publizistik eine Herrenvolksprache anschlugen, gehört der FAZ-Herausgeber Berthold Kohler. Kommt Wladimir Putin wie am Mittwoch nach Berlin, erweckt das bei einem wie ihm nur noch Unmut. Das deutsch-französische Tandem, schrieb er am Freitag, habe dem Moskauer »ein paar Zugeständnisse abgerungen, die nötig sind, damit sich das Abkommen von Minsk nicht so alt und kalt und tot anfühlt wie ein Mammut im Permafrostboden Sibiriens.«

Für einen wie Kohler kann ein Waffenstillstandsabkommen mit Russland nur tot und kalt wie Eis sein, jedenfalls das Papier nicht wert, auf dem es steht. Es sei aber das »Herzstück der westlichen Politik, die auf die Beendigung des russischen Feldzuges im Nachbarland zielt«. Die Falschmeldung vom russischen Feldzug lässt sich leicht absetzen, denn über den Feldzug der Kiewer Putschisten gegen die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine insgesamt und speziell gegen die im Donbass sowie über den Widerstand dagegen hielt die FAZ ihr Publikum nicht auf dem laufenden. Mit dem Iwan reden gehört sich daher nicht: »Niemand baut dem Kreml dafür so viele Brücken, über die er abmarschieren könnte, wie Berlin.« Aber das »unermüdliche Entgegenkommen« bleibe unerwidert, »weil Putin seine militärischen Interventionen in der Ukraine und in Syrien schlicht noch nicht beenden will«. Sie dienten »der Sicherung seines Regimes«.

Warum kam er dann? Kohler: Wegen der Propaganda nach innen und um »zusätzliche Strafmaßnahmen zu verhindern«. Wenn also aus Furcht, kann das laut Kohler nur heißen: Die Sanktionen wirken. Mit ihnen werde man aus Putin zwar keinen »lupenreinen Demokraten mehr machen – aber man kann ihn zwingen, sorgfältiger als bisher über die Kosten und den Schaden nachzudenken, die beim Einsatz der russischen Kriegsmaschine und für ihn selbst und sein Regime entstehen.«

Herr Kohler will also den russischen Präsidenten zwingen lassen. Beachtlich, allerdings gefährlich bis zur Kriegsanstiftung. Noch setzt sich ein Kohler zwar nicht einfach durch: Der EU-Gipfel in Brüssel strich das Wort Sanktionen aus seiner Erklärung zu Russland. Aber das kann sich ändern. Medialer Geifer und politische Blindheit waren vor 80 Jahren am Ende ausschlaggebend.