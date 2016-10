Vorschlag: Die jW-Programmtips

Foto: Arte/2015 STUDIOCANAL GmbH

Wahnsinnswerke: Hamlet

Ja, wahrlich – ein Wahnsinnswerk! Aber wir wissen ja mehr, dank André Müllers unübertroffenem Buch »Shakespeare ohne Geheimnis«. Denn die Methode des Wahnsinns ist bei den Großen immer: Realismus.

3sat, Sa., 20.15

Ötzi und seine Doppelgänger

Nur wenige archäologische Funde lieferten so wertvolle Hinweise auf die Lebensweise unserer Vorfahren wie Ötzi, die Mumie aus dem Neolithikum. Der »Mann aus dem Eis«, der 1991 in den italienischen Alpen gefunden wurde, starb vor 5.300 Jahren durch einen Pfeil. Der amerikanische Paläokünstler Gary Staab hat mit Hilfe computertomografischer Aufnahmen und einem 3D-Drucker ein 1:1-Modell der Mumie angefertigt. Die Figur aus Harz soll in einer Wanderausstellung gezeigt werden, die ab 2017 durch Kanada und die USA touren wird. Ganz neu sind die Ergebnisse einer DNA-Analyse: Der zufolge steht Ötzi genetisch den Inselbewohnern Sardiniens am nächsten. Warum er trotzdem nach Österreich wollte, bleibt ein Rätsel. USA 2016.

Arte, Sa., 21.45

ZDF.reportage



Die Multi-Kulti-Cops

Der Fortschritt ist ein Wanne. Bundesweit gibt es rund 250.000 Polizisten. Nur knapp ein Prozent von ihnen hat einen Migrationshintergrund. Ihr Anteil steigt jedoch überall dort, wo um Nachwuchs aus Einwandererfamilien gezielt geworben wird. Mit Erfolg: In Niedersachsen haben von 1.000 Polizeischülern inzwischen 160 einen Migrationshintergrund. Solch eine Steigerung gelang im Bundesvergleich sonst nur Berlin. Atakan Akdag (34) und Nadja Poleschikova (28) gehören zu dieser neuen Generation von Beamten.

ZDF, So., 18.00

Der ewige Gärtner

Der Diplomat Justin Quayle (Ralph Fiennes) arbeitet ohne jeden beruflichen Ehrgeiz für das britische Hochkommissariat in Nairobi. Leidenschaft empfindet er nur für seinen Garten und seine Gewächshäuser. Von seiner Frau Tessa (Rachel Weisz) hat er sich nach und nach entfremdet. Tessa, die sich stark politisch engagiert hat, wird während einer Recherchereise in Kenia brutal ermordet. Quayle, den das schlechte Gewissen plagt, seine schöne Frau vernachlässigt zu haben, sucht nach ihren Mördern und kommt dabei einem Komplott auf die Spur, das bis in höchste Regierungskreise reicht. GB/D/USA/CHN 2005. Mit Ralph Fiennes (Justin Quayle), Rachel Weisz (Tessa Quayle). Regie: Fernando Meirelles



Arte, So., 20.15