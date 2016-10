Linke-Vorsitzende zu Spitzenkandidatur

Unter der Überschrift »Wir sind mehr, als wir denken« veröffentlichten die Linke-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger am Freitag in der Tageszeitung neues deutschland zur Frage der Spitzenkandidatur und der sozialen Gerechtigkeit eine gemeinsame ­Erklärung:

Ein Jahr vor der Wahl hat auch in unserer Partei die öffentliche Diskussion um die Frage der Spitzenkandidatur begonnen. Diese Diskussion wollen wir konstruktiv und gemeinsam führen. Wir haben in der Vergangenheit Erkenntnisse auch immer in kontroversen Debatten erzielt. Diese Tradition setzen wir in unserer Arbeit fort. Es besteht kein Grund zur Hast. Wir müssen nicht die erste Partei sein, die ihr Spitzenteam benennt. Wir haben beim Bundesparteitag in Magdeburg gemeinsam klare Positionen formuliert. Wir gewinnen das Vertrauen der Menschen, indem wir mit ihnen für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Diese Erkenntnis eint die führenden Personen an der Spitze der Linken. Auch haben wir das Privileg, in unseren Reihen eine Anzahl von Persönlichkeiten zu haben, die in der Öffentlichkeit und an der Basis auf hohe Akzeptanz stoßen. Eine Stärke der PDS und der Linken war immer, dass sie nie nur die eine Führungsfigur hatten, sondern stets mehrere kluge Köpfe an der Spitze standen. Die Partei und ihre von den Mitgliedern gewählten Gremien entscheiden über die Wahlstrategie und die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten. (...)

Glaubwürdig sind wir, weil wir nicht »für« oder »statt« der Leute aktiv sind, sondern mit ihnen: gegen die Entmietungen ganzer Wohnblöcke, gegen die Schließung der Stadtbücherei, für Kitaplätze und Jugendtreffs und so weiter. Unsere Idee der »verbindenden Partei« bietet einen politischen »Ort«, der die Alltagssorgen und Interessen der Freelance-Grafikdesignerin genauso aufgreift wie die des Altenpflegers, der Lehrerin oder des Pensionärs. Die Beiträge zur Diskussion über die Spitzenkandidatur machen deutlich, dass die Ansprache zentral ist. (...) Auch aus unserer Sicht ist entscheidend, dass Strategie und Personal verschiedene gesellschaftliche Gruppen erreichen und ihnen Angebote machen, die zu ihrer Lebenswelt passen. Klar ist auch, dass wir dem Vorgehen zustimmen, für das sich sechs ostdeutsche Landesvorsitzende aussprechen: »erst die Wahlstrategie, dann die Spitzenkandidaturen«. (...)

Die Linke ist die einzige konsequent antimilitaristische Partei im Bundestag. Das heißt, wir stehen gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, gegen die Militarisierung der Politik. Dies unterscheidet uns von jenen, die sich nur dann aufs Völkerrecht beziehen, wenn sie es gegen Russland wenden können, und zur Militarisierung durch die NATO schweigen. Aber auch von denen, die nur dann gegen Bomben demonstrieren, wenn sie von den USA abgeworfen werden. Es ist höchste Zeit für eine internationale Politik, die auf Frieden, zivile Konfliktvermeidung, globale Gerechtigkeit und damit auf wirkliche Sicherheit setzt. Die Linke ist und bleibt die Friedenspartei – auf uns ist Verlass in der Flüchtlingspolitik und in der Friedensfrage. Deutschland trägt Mitverantwortung für die Fluchtbewegungen. Kriege werden mit deutschen Waffen geführt; Hilfsstrukturen vor Ort sind eingebrochen, weil von den westlichen Staaten das UN-Hilfswerk ausgetrocknet wurde. (…)