Gefährlicher Bürgerkontakt

Hochsicherheitstrakt mit »Kundenverwaltung«: Jobcenter (hier in Magdeburg) müssen auch künftig keine Telefon-Durchwahlnummern herausgeben Foto: Jens Kalaene/dpa-Bildfunk

Behörden sollen für Bürger telefonisch erreichbar sein. Das gebietet das Informationsfreiheitsgesetz. Bei vielen Jobcentern ist das anders: Wer dort anruft, landet im Callcenter, Warteschleife inklusive. Schnelle Hilfe ist selbst bei akuter Existenznot so gut wie ausgeschlossen. Und nun die Überraschung: Das darf so bleiben, entschied am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht (­BVerwG) in Leipzig. Es lehnte die Revision von vier Klägern ab (jW berichtete). Die Herausgabe von Durchwahlen könne die Sachbearbeiter, interne Arbeitsabläufe oder gar die öffentliche Sicherheit gefährden, hieß es zur Begründung.

Die Einwände der Kläger fanden kein Gehör. Sie hatten nicht nur die Situation betroffener Hartz-IV-Bezieher dargelegt. »Ich sitze hier, weil ich meine Arbeit nicht machen kann«, merkte etwa Anwalt Claus Link während der Verhandlung an. Sein Kollege Dirk Feiertag führte aus, wie er jüngst gegen das Jobcenter Leipzig eine Pfändung durch einen Gerichtsvollzieher erwirken musste, um einer Familie zu den ihr versagten Leistungen zu verhelfen. »Uns blieb nichts anderes übrig, weil ich keinen Sachbearbeiter erreichen konnte«, begründete Feiertag die Maßnahme.

Doch das Oberverwaltungsgericht gab den Vorinstanzen recht, auch wenn diese in den vier Fällen unterschiedlich geurteilt hatten. So hatten das OVerwG Münster und der Münchner Verwaltungsgerichtshof Jobcenter zu Sonderfällen erklärt. Für sie gelte der Ausschlussgrund, wonach »kein Anspruch auf Informationszugang besteht, wenn durch das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährdet werden kann«. Dazu gehörten Gesundheit, Eigentum sowie die Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen.

In den beiden anderen Fällen hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wie die Vorinstanz keine Gefahr für die Sicherheit gesehen. Die Jobcenter der Berliner Bezirke Mitte und Treptow-Köpenick waren dazu verpflichtet worden, über die Ansprüche der Kläger neu zu urteilen. Vorab sei zu ermitteln, ob die Jobcenter-Angestellten der Weitergabe ihrer Dienstnummern zustimmen. Heißt: Im Einzelfall könnten Leistungsbezieher oder deren Rechtsvertreter einen Anspruch auf telefonischen Direktkontakt mit der Behörde geltend machen. Ob er verwirklicht wird, hänge vom Angestellten ab. Die Gerichte hätten die rechtlichen Vorgaben jeweils im Rahmen ihres Ermessens ausgelegt, erklärte der Vorsitzende Bundesrichter Rüdiger Nolte die verschiedenen Urteile.

Damit, sagte Anwalt Feiertag am Freitag zu jW, würden einerseits dienstliche Bereiche zur Privatsphäre umdefiniert. Zum anderen könnten nun Jobcenter darauf pochen, dass Anrufe daran hinderten, Aufgaben zu erledigen. »Das zeigt, wie dehnbar die Informationsfreiheit ist«, sagte er. Anwältin Kristina Sosa Noreña rügte in einer Mitteilung, dass gerade die Abwehr von Kontakt mit Klienten für zusätzliche Arbeit sorge. Auch die Hamburger Abgeordnete Inge Hannemann (Die Linke) zeigte sich enttäuscht. Die Füße stillhalten werde sie aber nicht, betonte sie im Gespräch mit jW am Freitag. Sie erinnerte an das kürzlich gestartete Onlineprojekt »Sanktionsfrei«, über das automatisch Widersprüche eingelegt werden können. Zudem verwies sie auf die Webseite »Frag den Staat«. Dort startete kürzlich die Aktion »Frag das Jobcenter«, wo mit Hilfe der Nutzer interne Dienstanweisungen veröffentlicht werden sollen. »Jobcenter überwachen Betroffene, schotten sich zugleich ab; das wollen wir ändern«, so Hannemann.