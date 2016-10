Halbwahrheiten – ganze Lügen

Vor 70 Jahren begann der Aufbau der Grenzpolizei. Ein spezielles Datum existiert nicht. Die Demarkationslinien im besetzten Deutschland waren von den Großen Drei in Jalta im Februar beschlossen und im August 1945 in Potsdam bekräftigt worden. Der in Berlin amtierende Alliierte Kontrollrat, de facto das Regierungsorgan, erließ am 6. November 1945 die Direktive Nr. 16, in welcher eine deutsche Grenzpolizei erwähnt wurde. Deren Aufgabe bestehe in der Überwachung der Demarkationslinie, hieß es dort.

Am 25. September 1945 hatten die Briten in ihrer Zone, vornehmlich in Niedersachsen, mit der Aufstellung von Grenzpolizei- und Zollkräften begonnen. Die Amerikaner folgten am 15. November in Bayern; in Hessen, das ebenfalls zur US-Zone gehörte, erfolgte die Formierung merkwürdigerweise erst nach dem 3. Mai 1948.

Im Osten, in der sowjetisch besetzten Zone, ist die Initiative zur Bildung einer Grenzpolizei zwischen dem 21. und 27. November 1945 dokumentiert. Die Einrichtung besaß wohl mehr symbolischen Charakter, denn erstens behielt die Besatzungsmacht das Sagen und die Waffen, und zweitens konnte von einer »Grenzsicherung« durch 2.600 Mann kaum die Rede sein. Diese Truppe war für die 1.381 Kilometer Grenze zuständig.

Im Sommer 1947 erließ die östliche Besatzungsmacht »Richtlinien für die Organe der deutschen Polizei zum Schutz der Demarkationslinie in der sowjetischen Okkupationszone Deutschlands«. Darin wurden die Grenzer verpflichtet, jegliche Art von ungesetzlichen Grenzübertritten zu verhindern.

