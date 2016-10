Fälschungen aufgeflogen

Unterschrift für eine gefälschte Kampagne: Eine Frau unterschreibt für ein Referendum zur Absetzung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro (12.10.2016) Foto: REUTERS/Fausto Torrealba

In Venezuela findet die für den 26., 27. und 28. Oktober vorgesehene Sammlung der Unterschriften von 20 Prozent der Wahlberechtigten zur Durchsetzung eines Amtsenthebungsreferendums gegen Präsident Nicolás Maduro bis auf weiteres nicht statt. Der Nationale Wahlrat (CNE) veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) ein Kommuniqué, wonach es eine entsprechende Entscheidung von fünf Gerichten befolge. Die Richter in den Bundesstaaten Apure, Aragua, Carabobo, Bolívar und Monagas hatten Klagen wegen Unregelmäßigkeiten bei der ersten Sammlung Ende April angenommen. In diesem ersten Schritt hatte die Opposition die Willensbekundungen von einem Prozent der Wahlberechtigten einreichen müssen, was 200.000 Bürgern entsprach. Als demonstrativen Akt präsentierten die Regierungsgegner jedoch fast zwei Millionen Unterschriften, die anschließend geprüft wurden.

Wie der Fernsehsender Telesur berichtete, ergaben sich dabei zahlreiche Unregelmäßigkeiten, bei insgesamt knapp einem Drittel der Dokumente gab es Probleme. So tauchten landesweit die angeblichen Unterschriften von 11.000 Personen auf, die zum Zeitpunkt der Sammlung bereits verstorben waren. In mehr als 1.300 Fällen wurden nicht existierende Personalausweisnummern angegeben. Die Zahl der gültigen Bekundungen hätte allerdings ausgereicht, um den ersten Schritt zu bewältigen. Die Richter in den Bundesstaaten fordern nun jedoch Nachbesserungen und wollen die Fälschungen ahnden.

Sprecher der Opposition reagierten umgehend mit Vorwürfen, der CNE habe die Verfassung verletzt, Venezuela sei eine Diktatur. Dabei wurde der von der Behörde avisierte Zeitplan, der ein Referendum im ersten Quartal 2017 vorsieht, bislang nicht aufgehoben. Wenn die Opposition die von den Gerichten festgestellten Unregelmäßigkeiten beseitigt, kann zum zweiten Schritt des Prozesses übergegangen werden. Allerdings droht führenden Politikern des rechten Lagers wegen der festgestellten Manipulationen die Strafverfolgung. Die Justiz hat bereits dem Geschäftsführer des Oppositionsbündnis MUD, Jesús Torrealba, und dem früheren Präsidentschaftskandidaten und jetzigem Gouverneur des Bundesstaates Miranda, Henrique Capriles Radonski, das Verlassen des Landes untersagt.