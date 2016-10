Besondere Begegnung

Vorheriges

Zum ersten Mal trafen am heutigen Donnerstag in den Räumen der Redaktion von junge Welt Esther Bejarano und Moshe Zuckermann aufeinander. Die Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz und der bekannte israelische Soziologe werden am Abend gemeinsam eine Veranstaltung der im Verlag 8. Mai erscheinenden Kulturzeitschrift Melodie und Rhythmus in der »Wabe« in Berlin bestreiten. Hier wollen sie sich über Erinnerungen und Erfahrungen zu den kontrastierenden jüdischen Welten von gestern und heute austauschen. Die Moderation übernimmt der Schauspieler Rolf Becker. Nach der Berliner folgt eine weitere Veranstaltung mit dem Titel »Losgelöst von allen Wurzeln ...« am kommenden Sonnabend im »Club!Heim« im Hamburger Schanzenpark.