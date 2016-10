Nachschlag: Untergrund-Weltstar

Heutzutage gibt es keinen richtigen Punk mehr. Die ganzen Alten sind okay, aber auch irgendwie von gestern. Und der Nachwuchs? Entweder versteht man die Texte nicht, weil sie geschrien werden, oder die Bands sind einfach nur plastik. Zum Glück gibt es Trap, die Rap-Variante mit Ursprung in den US-Südstaaten, zu deren habitueller Grundlage der extensive Rauschmittelkonsum – Stichwort Kodein – gehört. In Deutschland startet gerade Haiyti aka Robbery durch. Sie macht Trap ganz frei von der Leber weg. Die Frequenz ihrer Veröffentlichungen ist beeindruckend. Zum Staunen ist auch, dass es zu fast jedem Lied ein Video gibt. Das neueste heißt »Fiorucci«. Das steht auf dem T-Shirt von Haiyti, und sie rappt zu den Beats von Asad John darüber. »Mache das hier nicht zum Spaß; nein, ich mache das hier nicht ein’ Tag; ich höre nicht zu, was du sagst; der Börsencrash ist mir egal.« Dazu bewegt sich die Hamburgerin durch einen Waschsalon, neben ihr Skinny Voyou Finsta. Peace out. (rz)