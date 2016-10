Foto der Woche

Foto: Mark Makela/Reuters

Jahrelang Budgetkürzungen an US-Hochschulen, stagnierende Gehälter für Angestellte, immer mehr befristete Arbeitsverhältnisse, schlechtere Krankenversicherungen – an den Universitäten gärt es. Seit Mittwoch streiken die Lehrkräfte der staatlichen Hochschulen in Pennsylvania, rund 5.500 Professoren, Dozenten und Angestellte, weil es zu keinem neuen Rahmenvertrag mit den Behörden des Bundesstaates kam. An der Universität in West Chester zogen sie – unterstützt von Studierenden – auf die Straße. Das Foto zeigt Professorin Michelle Belliveau mit: »Wir bilden die 99 Prozent aus«. Zuvor konnten Streiks an den Hochschulen der Staatsuniversität von Kalifornien (CSU) und von New York City (CUNY) in letzter Minute abgewendet werden. (jW)