Norma zieht Klage zurück

Norma hat geliefert: Plakat am Zentrallager von Kaiser's Tengelmann in Berlin-Mariendorf Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Im Streit über die Zukunft der defizitären Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann gibt es eine neue Wendung: Der Discounter Norma zieht seine Klage gegen die Übernahme der Kette durch den Konkurrenten Edeka zurück. Dies geschehe »trotz weiterhin bestehender kartellrechtlicher Bedenken«, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub hofft nun, dass auch der Einzelhandelsriese Rewe und die Firma Markant ihre Klagen zurücknehmen, um das Geschäft mit Edeka doch noch zu ermöglichen.

Norma erklärte, die Entscheidung zur Klagezurückziehung sei »nach langen und intensiven sowohl internen als auch externen Gesprächen« gefallen. Der Unternehmensvorstand habe sich entschlossen, »im Sinne und zum Wohle der Beschäftigten von Kaiser’s Tengelmann und deren Familien einer Einigung nicht im Wege zu stehen«.

»Die soziale Verantwortung gebietet es, einer solchen Lösung nicht im Wege zu stehen, wenn die daraus entstehenden möglichen Nachteile anderweitig ausgeglichen werden können«, lobte Haub. Dies sei »uns gelungen, und ich hoffe, dass dies auch mit den beiden übrigen Beschwerdeführern gelingt«. Neben Norma waren auch Rewe und Markant gegen die Sondererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) vor das Oberlandesgericht Düsseldorf gezogen. Gabriel hatte nach dem Nein des Bundeskartellamts zur Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch den Marktführer Edeka das Geschäft unter Auflagen freigegeben.

Auf die Beschwerden der Konkurrenten hin stoppte das OLG Düsseldorf aber den weiteren Prozess in einer Eilentscheidung. Gespräche zwischen allen beteiligten Unternehmen brachten keine Lösung. Haub beschloss daraufhin, die Zerschlagung der Kette einzuleiten, und erklärte, dabei sei mit dem Verlust vieler Arbeitsplätze zu rechnen. Das Verfahren zum Verkauf der Filialen in Nordrhein-Westfalen begann am Montag. (AFP/jW)