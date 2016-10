Kleine Auszeit für Dorsche

Auf dem Weg ins Restaurant und auf die Ladentheke: Dorsche werden nach Fang marktfein gemacht Foto: Stefan Sauer dpa/lmv

In der vergangenen Woche haben die für Fischerei zuständigen EU-Minister entschieden, dem Dorsch in der Ostsee eine kleine Erholungspause zu gewähren (jW berichtete kurz). Wegen einer Gefährdung der Bestände wollen die Politiker die zulässige Fangmenge in der westlichen Ostsee um mehr als die Hälfte (56 Prozent) drosseln. Das hat zu kontroversen Äußerungen von Landespolitikern und Lobbyisten geführt. Ob der Art in diesem Gewässer damit ausreichend Gelegenheit zur Regeneration gewährt wird, ist zumindest fragwürdig.

Der begehrte Speisefisch ist zoologisch ein Kabeljau (Gadus morhua). Im Baltischen Meer gefangen, wird er im deutschen Sprachgebrauch Ostseedorsch genannt. Und der wird nach Kräften befischt, was nicht zuletzt dem Berufsstand die Existenz sichert. Kein Wunder, dass Schleswig-Holsteins Landesfischereiverband nach dem Beschluss der Minister von einer »Katastrophe« sprach. Die Kutter- und Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern forderten zwar Ausgleichszahlungen, nannten die neue Quote aber »nicht unmittelbar existenzgefährdend«. Betroffen von der Maßnahme zeigte sich auch Kiels Agrarminister Robert Habeck (Grüne). Er nannte die Entscheidung »existenzvernichtend« und mahnte – wie sein Schweriner Amtskollege Till Backhaus (SPD) – Unterstützung für die Fischer an. Die Umweltschützer von Greenpeace hingegen halten die Senkung für »noch zu gering«: Die Minister hätten sich den Interessen der Industrie gebeugt statt wissenschaftlichen Empfehlungen zu folgen, sagte Greenpeace-Experte Thilo Maack.

Richtig daran ist, dass der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES), zu dessen 20 Mitgliedern alle Ostseeanrainerstaaten zählen, für die westliche Ostsee eine Quotenreduzierung um knapp 88 Prozent vorgeschlagen hatte. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) erteilte dem eine Absage. Er sah »das sozioökonomische Ende der Fischerei« kommen – und zeigte sich anschließend mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Anders die schleswig-holsteinische EU-Abgeordnete und Fischereiexpertin Ulrike Rodust (SPD): »Die Existenz der meisten Betriebe sichert auch eine geringere Quotenkürzung nicht«, teilte sie mit und forderte massive Hilfen für die Betroffenen.

Für die östliche Ostsee, wo die Bestände zwar als stark angegriffen gelten, aber immer noch deutlich höher sind als im Westen, wurde die Quote um nur 25 Prozent gesenkt. Zudem wurden erstmals auch den Freizeitanglern, die summarisch ebenso viel Dorsch fangen wie die Berufsfischer, Beschränkungen auferlegt. Klar, dass sich die Anglerverbände entlang der Küste betroffen zeigen, aber auch Verständnis äußern. Allerdings kritisieren Umweltorganisationen hier das Fehlen von Vorgaben für wirksame Kontrollen.

Rodust hingegen begrüßte die Quotierung für Angler als Ausweg, den Vorgaben des sogenannten OstseemManagementplans gerecht zu werden. Danach sind Abweichungen von ICES-Empfehlungen nur noch in Ausnahmen zulässig. Die Beschränkung für Angler sieht sie als Ausgleich für die Reduzierung der Berufsfischerquote von empfohlenen 88 auf 56 Prozent.

Der ICES stützt sich bei seinen Empfehlungen auf regionale Berechnungen beispielsweise des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei. Dessen Forscher errechnen aus Daten sowohl der Berufs- als auch der Hobbyfischer sowie eigenen Untersuchungen im Abgleich mit Zahlen der Anrainer Bestandsschätzungen einzelner Arten in den jeweiligen Meeresregionen. Daraus leiten sie ihre Entnahmeempfehlungen ab mit dem Ziel, den Bestand in gutem Zustand zu halten oder zu seiner schnellen Erholung beizutragen.

Allerdings gibt es aktuelle Kritik, derartige Berechnungen würden mit der Annahme deutlich zu geringer Fänge angestellt. Der angesehene kanadisch-französisch-deutsche Fischereiforscher Daniel Pauly hat Anfang dieses Jahres eine Untersuchung vorgelegt, die die Glaubwürdigkeit solcher Daten bezweifelt. Er geht davon aus, dass – weltweit und über alle Arten – die tatsächlichen Fangmengen um durchschnittlich 53 Prozent über den amtlichen Zahlen liegen. Pauly und seine Kollegen haben nach eigenen Angaben aus Datenquellen der Welternährungsorganisation FAO die Gesamtmenge an gefangenem Fisch in mehr als 200 Ländern im Zeitraum 1950 bis 2010 rekonstruiert: Das Maximum habe 1996 bei global 130 Millionen Tonnen gelegen, die FAO gibt für das betreffende Jahr aber nur 86 Millionen Tonnen an. Seither, so Pauly, sänken die Fangmengen dramatisch, weil die Bestände geplündert sind.

Der Kollaps der jahrhundertelangen Fischereiwirtschaft in Kanada Anfang der 1990er erinnerte Kai Kaschinski von dem in Bremen ansässigen Meeresschutzprojekt »Fair Oceans«, habe nicht nur rund 40.000 Jobs gekostet, sondern auch grundlegende Veränderungen der Ökologie in den ehemaligen Fanggebieten bewirkt: »Vielleicht bestand dieses Jahr zum letzten Mal die Chance, ein ähnliches Desaster in der Ostsee zu verhindern.«

Nach Erkenntnissen der Rostocker Fischereiforscher legt ein zehn Jahre altes Dorsch-Weibchen bis zu 40mal so viele Eier wie ein junges, gerade geschlechtsreif gewordenes. Darüber hinaus haben die Eier der großen Weibchen eine bessere Qualität. »In der westlichen Ostsee«, so Kaschinski, »ist wahrscheinlich inzwischen eine mehrjährige Aussetzung der Dorsch-Fischerei nötig, um eine nachhaltige Regeneration des Bestandes zu gewährleisten. Eine existentielle Absicherung müsse den betroffenen Fischern die Überbrückung eines solchen Fangverbots ermöglichen.