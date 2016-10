Her mit dem Tarifvertrag

Rund 650 Menschen protestierten am Donnerstag in Kiel für einen Tarifvertrag bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Schleswig-Holstein. Den Demonstrationszug bildeten streikende Beschäftigte und Bewohner einer Senioreneinrichtung. Nach Angaben von ver.di gibt es drastische Lohnunterschiede zwischen Beschäftigten bei der Awo und denen anderer Einrichtungen in der Region. Erzieherinnen etwa würden bei der Arbeiterwohlfahrt 20 Prozent weniger verdienen. Rund 4.000 Menschen arbeiten in Schleswig-Holstein für den Verband. (jW)