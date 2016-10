»Bewegen sich an der Grenze zum Paranoiden«

Flagge des »Reichsbürgers« in Georgensgmünd, der einen Polizisten erschoss (19. Oktober) Foto: Nicolas Armer/dpa-Bildfunk

Am Mittwoch hat in Bayern ein sogenannter Reichsbürger bei einer Razzia auf Polizisten geschossen. Ein Beamter wurde getötet. Gehört diese Bewegung nun zu den gewalttätigen rechten Gruppen?

Unter den »Reichsbürgern« gibt und gab es immer auch Gewalttäter, die gegen Journalisten, Polizisten oder Gerichtsvollzieher vorgehen. Natürlich setzt nicht jeder, der der bizarren Vorstellung folgt, das Deutsche Reich existiere noch, diese auch in gewalttätige Handlungen um. Viele haben allerdings – in der Regel legal – Waffen zu Hause. Einige meinen aus ihrer rassistischen Überzeugung heraus, dass sie in diesem Land ein Selbstverteidigungsrecht herbeihalluzinieren könnten.

In der Vergangenheit haben sogenannte Reichsbürger Polizisten über den Haufen gefahren, weil sie Verkehrskontrollen für illegitim halten. Einer von ihnen hat 2012 einen Gerichtsvollzieher auf seinem Grundstück mit Kabelbindern gefesselt. Wir erleben insgesamt eine stärkere Enthemmung im Bereich der rechten Szene und rassistischen Gelegenheitstäter. Nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen die, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass Migranten nach Deutschland kommen. Auf der Seite der Rechten entwickelt sich zunehmend politischer Hass gegen den Staat. Hier entsteht ein Klima, das Rechtsterrorismus hervorbringt.

Was wissen Sie genau über die Organisationsform und Größe dieser »Reichsbürger«?

Belastbare Zahlen für das Bundesgebiet gibt es nicht. Denn viele agieren als einzelne oder sind nur lose miteinander verbunden. In Brandenburg hat das Innenministerium bekanntgegeben, dass es rund 200 sind. In Erfurt kennen die Sicherheitsbehörden mehrere hundert. Gerade in Thüringen und Sachsen beobachten wir das Phänomen schon länger. Polizeibeamte sprechen seit vielen Jahren davon, dass sich dort Leute Ausweis- und Verkehrskontrollen widersetzen.

Mittlerweile gibt es für Behördenmitarbeiter Handreichungen für den Umgang mit »Reichsbürgern«. Darin wird erklärt, wie man sich gegen sie wehrt, ohne auf eine inhaltliche Diskussion einzusteigen. Ich muss mit denen nicht diskutieren, dass das Deutsche Reich nicht mehr besteht. Die »Reichsbürger« sind ideologisch verstrahlt und bewegen sich an der Grenze zum Paranoiden. Trotzdem muss man mit Psychologisierungen vorsichtig sein. Politisch und auch körperlich hochgradig gefährlich ist diese Ideologie dennoch. Es gibt in der Rechten ganz viele Vorstellungen, die erst mal bizarr anmuten: Chemtrails, Illuminaten und andere Verschwörungen. Für die, die diesen Ideen anhängen und sich in dieser in sich geschlossenen Welt bewegen, ist das aber alles rational und vernünftig. Mit Argumenten ist ihnen wenig beizukommen.

Wie sollte man dann mit ihnen umgehen?

Es ist derzeit die gesellschaftliche Aufgabe, diese rechte Erzählung des »Selbstverteidigungsrechts« zu demaskieren. Dahinter verbirgt sich nämlich die uralte rechte faschistische Idee, dass man sich in einer Situation historischer Notwehr zur Rettung des Volkes befinde, die alle, auch die drastischsten Maßnahmen rechtfertigen würde. Diese Vorstellung teilen die »Reichsbürger« mit Anders Breivik oder den historischen Nationalsozialisten. Aktuell tritt diese Idee in Form der Überzeugung auf, dass Selbstjustiz in Ordnung sei, weil der Staat bei der »Abwehr« der Flüchtlinge und dem Schutz der Bürger versagen würde. Ich glaube, dass wir diese Stimmung ändern müssen und aufzeigen, was daran gefährlich ist. Das hätte auch Rückwirkungen auf die »Reichsbürger«-Bewegung. Zuerst müssen sie erfahren, dass das, was sie denken, nicht akzeptiert wird. Egal ob auf der Behörde oder in der Kneipe – sie müssen entschiedene Ablehnung erfahren. Aber bislang ist das Problem nicht kleiner, sondern größer geworden.

Was sollte der Staat tun?

Viele sogenannte Reichsbürger besitzen legal Waffen, weil sie Jäger oder im Schützenverein sind. Die Behörden, die für den Vollzug des Waffenrechts zuständig sind, haben die Möglichkeit, die Erlaubnis zum Führen einer Waffe zu entziehen. Das wird bislang sehr selten getan. Angesichts der zunehmenden Bewaffnung der rechten und rassistischen Szene und solch tragischer Vorfälle wie dem in Georgens­gmünd muss sich das ändern.