Fußball: Das war »All-in«

Unterzahl? Nicht mit Gianluigi Buffon Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

London. In der Champions League lief am Dienstag alles nach Plan, jedenfalls fast. Juventus Turin etwa gewann 1:0 gegen Olympique Lyon, hatte das aber vor allem Torwartlegende Gianluigi Buffon zu verdanken, der nicht nur einen Foulelfmeter parierte. Ab der 54. Minute spielten die Italiener in Unterzahl, der Kolumbianer Juan Cuadrado erzielte in der 76. das Tor des Spiels. Damit verteidigte Juve die Tabellenführung seiner Gruppe, in der Sevilla bei Dinamo Zagreb ebenfalls mit 1:0 gewann.

Real Madrid kam in der Gruppe von Borussia Dortmund zu einem 5:1 gegen Legia Warschau, Der von Verletzungen geplagte BVB rang Sporting Lissabon mit einer eher kämpferischen Leistung 2:1 nieder. Julian Weigl traf in Lissabon kurz vor der Pause zum 2:0 und wusste »gar nicht, was ich so gemacht habe. Es war einfach instinktiv.« Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber wurde es in der letzten halben Stunde hektisch. BVB-Torhüter Roman Bürki schlug den Ball zweimal absichtlich ins Aus, als ein Teamkollege verletzt am Boden lag. Dass die Gastgeber den Ball nicht zurückspielten, »wurde vom Publikum noch gefeiert«, wie Bürki monierte. BVB-Sportdirektor Michael Zorc empörte diese »Unverschämtheit, so etwas habe ich in 30 Jahren Fußball noch nicht erlebt. Das war kein Fair play, das war eine Sauerei.« Welche Worte hätte er nach einem Ausgleichstreffer der Portugiesen gewählt?

Der russische Meister ZSKA Moskau kassierte in der Gruppe von Leverkusen nach 1:0-Führung gegen den AS Monaco noch das 1:1. Im Spiel der deutschen Werkself gegen Tottenham Hotspur fiel kein Tor. Bayer-Trainer Roger Schmidt meinte nach dem Fehlpassfestival im englischen Dauerregen: »Das war ›All-in‹. Mehr Intensität geht nicht, wir haben ein tolles Fußballspiel gemacht.«

Englands Sensationsmeister Leicester City schließlich blieb mit einem 1:0 gegen den FC Kopenhagen in der Königsklasse ungeschlagen. Eine mittelprächtige Überraschung verpasste der FC Brügge, der gegen den FC Porto um Torhüter Iker Casillas nach 1:0-Führung noch 1:2 verlor. (sid/dpa/jW)