Nachschlag: Detailreiche Rekonstruktion

Jena war die Keimzelle des NSU, im Bild das »Braune Haus« (2011) Foto: Jan Woitas/dpa-Bildfunk

Die 90minütige Langfassung des Dokumentarfilms – eine Koproduktion von BR, MDR und NDR mit Stefan Aust und Dirk Laabs – war am späten Dienstag abend als Erstausstrahlung zu sehen. Es ist eine ausführlich rekonstruierte Geschichte über die Entstehung der militanten rechten Szene nach 1990 in Thüringen sowie die Entwicklung und das Ende des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU). Sowohl für Neueinsteiger als auch für Kenner des Themas ist sie äußerst spannend aufgebaut. Detailreich wird Unterstützern nachgespürt, viele Dokumente und interne Ermittlungsergebnisse sind erstmals zu sehen. Die polizeilichen Ermittlungen und die Unterwanderung der Neonaziszene durch den Verfassungsschutz bilden den roten Faden. Problematisch: Alles, was über den NSU berichtet wird, kann am nächsten Tag schon wieder überholt sein. So sind die neuesten Erkenntnisse rund um die Terrorgruppe in der Doku noch nicht enthalten, ein baldiges Update ist unerlässlich. (mme)