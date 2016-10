Totalversagen der Justiz

Zu jW vom 14. Oktober: »Tod in der Zelle«

Ein nicht unberechtigter Aufschrei geht durch Deutschland ob des Versagens der sächsischen Justiz im Falle des mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber Al-Bakr. Den vorläufigen Höhepunkt einer beschämenden Selbstbeweihräucherung bildeten die Pressekonferenz des Justizministers und die völlig unkritische Stellungnahme des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, Fazit: alles Paletti?

Dabei hat sich Sachsen über Jahre hinweg Skandale aller Couleur geleistet. Erinnert sei u. a. an die Paunsdorf-Affäre von Ministerpräsident Kurt Biedenkopf, den Rotlichtsumpf von Leipzig, das NSU-Domizil in Chemnitz/Zwickau, die staatliche Subventionierung der Biedenkopf-Tagebücher, rechte Aufmärsche in Dresden, die seit zwei Jahren andauernden Ausschreitungen von Pegida mit Galgensymbolik und Hassgeschrei, die massenhaften Ausschreitungen und Brandschatzungen gegen Flüchtlinge und Einrichtungen im ganzen Land – und nun ein Totalversagen in der Terrorbekämpfung.

Nicht einmal aus diesem Desaster werden in der Landesregierung Konsequenzen gezogen. Niemand hat einen Fehler gemacht, und uns bleiben völlig überforderte Regierungsmitglieder und ein ewig lächelnder Ministerpräsident erhalten. Zum Schaden für Sachsen und seine Menschen.

Raimon Brete, Chemnitz

Kein Einzelfall

Zu jW vom 14. Oktober: »Tod in der Zelle«

(…) Bleibt die alte Frage: Wem nützt es, wenn der Terrorverdächtige nicht mehr lebt? Für Menschen mit einer rechten Gesinnung ist ein toter Terrorist, noch dazu ein Ausländer, der Beweis für Angela Merkels gescheiterte Flüchtlingspolitik. Auf die Justiz vertrauen sie nicht, sie sind für schnelle Selbstjustiz.

Ist dies, was in Sachsen passierte, ein Einzelfall? Wenn man nach Dessau in Sachsen-Anhalt schaut, nicht. Dort verbrannte ein Ausländer in Polizeigewahrsam. In Nordrhein-Westfalen, in der Justizvollzugsanstalt Siegburg, quälten 2006 drei Mitgefangene einen jugendlichen Gefangenen über mehrere Stunden zu Tode, ohne dass dies vom Personal bemerkt wurde.

Es ist an der Zeit, in der Justiz aufzuklären, welches Erbe die noch 25 Jahre nach 1945 in den Justizministerien beschäftigten Nazijuristen hinterlassen haben. Eine weitere Frage stelle ich mir im Hinblick auf das System Justizvollzug: Ist die Trennung zwischen Erwachsenenvollzug und Jugendvollzug und Untersuchungshaftvollzug geeignet, die Ziele der Strafe zu erreichen? Reichen das Personal und dessen Ausbildung und Einsatz aus, um die Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen?

D. Winderlich, Chefinspekteur a. D. der Deutschen Volkspolizei

Immer nur »Pannen«

Zu jW vom 14. Oktober: »Tod in der Zelle«

Dumm gelaufen? Da gibt es doch immer nur »Pannen«. So läuft der festzunehmende Dschaber Al-Bakr bei der »geplanten« Festnahme in Chemnitz bei einer »lockeren Umstellung« den mit etwa 30 Kilogramm Gepäck belasteten Polizisten laut Aussage des Gewerkschaftsvorsitzenden der Polizei davon. Zivilbeamte hatte man natürlich nicht zur Verfügung, die ihn hätten stellen können. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen mal »Tatort« oder besser den DDR-»Polizeiruf 110« anschauen. Schließlich spaziert der Terrorverdächtige während der bundesweiten Großfahndung auf dem von der Polizei überwachten Leipziger Hauptbahnhof herum, und Landsleute servieren Al-Bakr dummerweise gefesselt – quasi auf dem silbernen Tablett. Und nun darf sich der wegen »staatsgefährdender Gewalttaten« bewachte junge Mann in seiner Leipziger U-Haftzelle erhängen.

Das Trainingsziel in der Inszenierungsetappe wurde erreicht? Pardon. Doch Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren Gott sei Dank ja auch tot, als man sie nicht mehr brauchte. (…) Braucht Deutschland nicht endlich den ohnehin schon lange beschlossenen Notstand in Aktion für die psychische wie militärische Mobilmachung? Man scheint ja komplex mit Pegida und AfD vorbereitet. Ich traue diesem Staatssystem alles, nur nicht den Schutz seiner Bürger zu. Nach 83 Jahren müsste man schließlich den Schatten des Reichstagsbrandes mal wieder auffrischen. (…)

E. Rasmus, per E-Mail

Kleine Korrekturen

Zu jW vom 8./9. Oktober: »Deutscher Sieg im Friedenskrieg«

So erhellend und teils hilfreich desillusionierend Georg Fülberth die Zeitgeschichte darstellt, hier drei Detailkorrekturen: Die Ostermärsche »begannen wieder« nicht erst 1983, sondern spätestens 1982, was ich als Teilnehmer zumindest für das oberschwäbische Pfullendorf bezeuge. Bundestagswahlen waren nicht 1984 (Europawahlen schon), sondern 1983 (mit dem Ergebnis einer von mir nicht erwarteten Bestätigung von Schwarz-Gelb, SPD-Kandidat war Hans-Jochen Vogel, die Grünen zogen erstmals ein) und 1987, als die »Friedensliste« (…) kandidierte. Und die »Deutsche Friedensunion« (DFU) hatte außer 1961 zumindest 1965 noch kandidiert, als sie in meiner rabenschwarzen Heimatstadt mit etwa 4.000 Stimmberechtigten immerhin eine Zweitstimme (meiner Mutter) einfuhr. (…)

Bernhard May, Solingen

Die DDR hat es gewusst

Zu jW vom 11. Oktober: »Nazisumpf ›­Rosenburg‹«

Erschreckend: Im Justizministerium der BRD dominierten nach 1945 Altnazis? 70 Jahre später, also heute, entdeckt und popularisiert man das! Das hat die DDR schon viel früher gewusst und im »Braunbuch« über »Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik« dokumentiert, veröffentlicht am 2. Juli 1965 durch Albert Norden. In der BRD wurde es als »kommunistisches

Propagandawerk« abgelehnt, und von der Bundesregierung verlautete, die darin enthaltenen Vorwürfe träfen nicht zu. 1967 wurde es auf der Buchmesse in Frankfurt am Main beschlagnahmt. (…) Aber alle dort enthaltenen Enthüllungen waren zutreffend. Es wurde auch in andere Sprachen übersetzt. Wenn die Geschichte der Nazialtlasten (…) ganz ans Tageslicht käme, würden spätere Generationen das vielleicht gar nicht glauben. Dieses Buch ist einer der Beweise dafür, wie gut die Existenz der DDR für Deutschland und Europa war!

Gerhard Schiller, Dresden