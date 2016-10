»Musik hat mich gerettet«

»Auf ganz unterschiedliche Weise mit dem größten Menschheitsverbrechen konfrontiert«: Zuckermann und Bejarano Foto: Björn Kietzmann, Christian Mang

Das Beste an der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus sind ihre in aller Regel sehr lesenswerten Schwerpunkte. Die aktuelle Ausgabe des Zweimonatsmagazins ist »jüdischen Musiken« gewidmet. Die Mehrzahl im Titel betont das »diasporisch-Hybride«, von dem der Historiker und Kunsttheoretiker Moshe Zuckermann im Heft schreibt, in dem beispielsweise Klezmer und die jüdischen Ursprünge von Punk (am Beispiel der Ramones) diskutiert werden. Es geht um Leonard Cohen, Daniel Kahn, John Zorn, Arnold Schönberg, The Kiss oder um die größtenteils jüdischen Gründer der großen Plattenfirmen wie Columbia, RCA, Electrola oder Decca. Zu Wort kommen Zionisten wie Antizionisten, was besonders in Deutschland bemerkenswert ist, da man hier doch viel Wert darauf legt, dass diese beiden politisch verfeindeten Lager bitteschön in ihren Schützengräben verharren mögen, weil sich dann beispielsweise wesentlich einfacher über die israelische Innen- und Außenpolitik urteilen lässt.

Selbstverständlich ist die Lage nicht so einfach wie sie agitatorisch dargestellt wird. Zuckermann verdeutlicht das an der hierzulande auf nahezu jeder kleinbürgerlichen Studentenparty überaus beliebten Klezmer-Musik. In Israel aber wurde sie jahrzehntelang ausgegrenzt, weil »orientalischer Gesang« nicht in die international orientierte, chassidische Musikkultur hineinpassen wollte. Klezmer wurde erst von orthodoxen Juden, später von nationalreligiösen Siedlern gehört, verstanden als »nationalistisches Veto gegen den westlich beeinflussten, säkularisierten Pop«. Gleichzeitig entdeckten Mitte der 70er Jahre in den USA junge jüdische Musiker Klezmer als die musikalischen Wurzeln ihrer Eltern und brachten diese Musik zurück nach Europa, wo die ursprünglichen Klezmer-Musiker einst umgebracht oder von den Nazis vertrieben worden waren. Jüdische Musik ist mittlerweile meist eine retrospektive Angelegenheit. Zuckermann: »Spielt der Topos ›Juden in der Musik‹ außerhalb Israels heute noch eine Rolle? Wenn man vom deutschen Klezmer-Fetischismus einmal absieht, wohl keine allzu gravierende«.

Unter dem Motto »Losgelöst von allen Wurzeln« gibt es nun zwei Abende in Berlin und Hamburg, auf denen das aktuelle Heft vorgestellt wird. Dabei sitzt Moshe Zuckermann mit der Musikerin Esther Bejarano auf dem Podium, moderiert vom linken Schauspieler und Gewerkschafter Rolf Becker. Die Holocaust-Überlebende Bejarano ist Jahrgang 1924. Sie kam aus Ulm und wollte Ende der 30er Jahre mit ihren Eltern nach Palästina auswandern, was durch den Kriegsbeginn verhindert wurde. Ihre Eltern wurden von den Nazis erschossen, sie spielte im Mädchenorchester von Auschwitz, wurde in das KZ Ravensbrück verschleppt und kurz vor Kriegsende auf den Todesmarsch gezwungen, von dem sie fliehen konnte. Nach der Befreiung vom Faschismus zog sie in den jungen Staat Israel und kehrte 1960 nach Deutschland zurück. Im selben Jahr zog Zuckermann, Jahrgang 1949, mit seinen Eltern, polnischen Holocaust-Überlebenden, ebenfalls von Israel nach Deutschland, wo er in Frankfurt am Main studierte, um zehn Jahre darauf in seinen Geburtsort Tel Aviv zurückzukehren und dort später Professor für Geschichte und Philosophie zu werden.

Mit Bejarano und Zuckermann begegnen sich Vertreter zweier jüdischer Generationen, »die auf ganz unterschiedliche Weise mit dem größten Menschheitsverbrechen konfrontiert wurden«, wie es in der Einladung heißt. Zuckermann ist wissenschaftlicher Leiter des Sigmund Freud Instituts in Wien, Bejarano wohnt in Hamburg und tritt unter anderem mit der Kölner HipHop-Crew Microphone Mafia auf. Sie sagt im aktuellen Heft: »Musik hat mich gerettet, deshalb kann ich doch nicht damit aufhören. Ganz im Gegenteil«. (jW)