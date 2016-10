»Abschreckungsstrategie«: Oxfam kritisiert EU-Flüchtlingspolitik

Anlässlich des Brüsseler EU-Gipfels, der am 20. und 21. Oktober stattfindet, forderte die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam am Mittwoch in einer Pressemitteilung eine Kehrtwende in der EU-Flüchtlingspolitik:

In dem aktuellen Bericht »Causing suffering and problems: Europe’s approach to migration« (Verursacht Leiden und Probleme: Europas Herangehen an die Migration, jW) stellt Oxfam Europa ein vernichtendes Zeugnis aus. Drei Beispiele: Der Zugang von Geflüchteten zu medizinischer Versorgung und Rechtshilfe ist häufig unzureichend, Programme zur Familienzusammenführung sind willkürlich, und Minderjährige werden oft wochenlang unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten.

Robert Lindner, Oxfam-Experte für humanitäre Hilfe, kommentiert: »Die Abschottungspolitik der EU führt zu unhaltbaren Zuständen an ihren Grenzen, die den oft beschworenen europäischen Werten Hohn sprechen. In Flüchtlingsunterkünften von Italien über Griechenland bis Serbien und Mazedonien wird schutzbedürftigsten Menschen die Erfüllung selbst elementarer Grundbedürfnisse vorenthalten. Es drängt sich der bittere Verdacht auf, dass dieses weitreichende Versagen Teil einer politisch motivierten Abschreckungsstrategie ist.«

Oxfam fordert alle Mitgliedsstaaten der EU auf, beim Gipfeltreffen eine Kehrtwende von der Abschottung hin zu konsequentem Schutz und Unterstützung Geflüchteter zu beschließen. Priorität sollte dabei haben, sichere und legale Zugangswege für Geflüchtete einzurichten, faire und transparente Asylverfahren zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Entwicklungshilfe für die Bekämpfung von Armut genutzt wird, nicht für die Bekämpfung von grenzüberschreitender Mobilität.

»Der Ausbau der ›Festung Europa‹ führt nur dazu, dass immer mehr Menschen noch gefährlichere Ausweichrouten suchen, um den ihnen zustehenden Schutz zu erhalten. Dadurch wird nicht zuletzt das Geschäft jener kriminellen Schleusergruppen gefördert, das die EU zu bekämpfen vorgibt«, so Lindner.

Der Linkspartei-nahe Jugendverband Solid kommentierte am Mittwoch das Votum des belgischen Teilparlaments in Wallonien gegen das geplante Freihandelsabkommen CETA:

Nachdem Millionen von Unterschriften gegen das sogenannte Freihandelsabkommen gesammelt wurden, Millionen von Menschen auf der Straße gegen TTIP, CETA, TISA und Co. demonstrierten, gibt es die ersten Anzeichen dafür, dass das Abkommen noch gestoppt werden kann. (…)

»Das kleine gallische Wallonien hat die EU-Handelsminister in die Knie gezwungen, vorerst. Der Abbruch der Gespräche und das damit fehlende ›grüne Licht‹ für CETA durch die Handelsminister ist ein Erfolg, für den die Bewegung lange gekämpft hat, die sich aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsteilen rekrutiert«, so Daniel Kerekeš, Mitglied im Bundessprecherinnenrat: »Als Linksjugend Solid sind wir Teil der Anti-CETA- und Anti-TTIP- Bewegung und fordern einen sofortigen Abbruch der Verhandlungen. (…) Widerstand und Protest sind nicht nutzlos, sondern das einzige Mittel, Regierungen und Wirtschaft unter Druck zu setzen.«

»Wir bleiben beim Nein zu Schiedsgerichten, antidemokratischen Gesetzen und Verhandlungen. Wir gehen jedoch weiter: Auch die für Afrika negativen Freihandelsabkommen mit Deutschland und der EU müssen sofort aufgehoben oder die Verhandlungen ausgesetzt werden«, schließt Saskia Spahn, ebenfalls Mitglied im Bundessprecherinnenrat.