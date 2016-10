Fat Finger des Tages: Didier Reynders

Foto: Thierry Roge/Reuters

In der vergangenen Woche war der überzeugte Europäer und französische Ministerpräsident Manuel Valls nach Ottawa geflogen. Der kanadische Premier Justin Trudeau hatte kurz davorgestanden, ihm das fertig ausgehandelte Vertragskonvolut CETA links und rechts um die Ohren zu hauen: »Wenn sich zeigt, dass Europa unfähig ist, einen fortschrittlichen Handelspakt mit einem Land wie Kanada abzuschließen, mit wem glaubt Europa dann eigentlich noch, in den kommenden Jahren Geschäfte machen zu können?« hatte Trudeau getobt.

Am Dienstag dann das: Das Twitter-Konto des belgischen Außenministers Didier Reynders erleuchtete stundenlang mit der Botschaft »Hey Canada, fuck you!« vor einem Hintergrundbild mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Stephen Harper. Gezwitschert wurde die charmante Kurznachricht nur wenige Stunden nach einem Treffen der EU-Handelsminister in Luxemburg. Kurz nachdem der belgische Vertreter die Unterzeichnung von CETA vorerst hatte verweigern müssen, weil sich die belgische Region Wallonie den Knebelverträgen verweigert. Wollte sich Reynders rächen, weil Trudeau seinen französischen Kollegen Valls vorgeführt hatte?

Am Dienstag abend ruderte er zurück. Sein Konto sei »gehackt« worden, erklärte das belgische Außenministerium. Am Mittwoch morgen gab Reynders Entwarnung: »Mein persönliches Konto arbeitet wieder unter meiner Kontrolle«, schrieb der Minister. »Danke für Ihr Verständnis und Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.« Es könnte auch schlechterdings ein Missgeschick gewesen sein. Während in Deutschland unter Rassisten der »Mausrutscher« zusehends in Mode kommt, spricht man unter Handelsvertretern von einem »Fat-Finger-Trade«, wenn sich ein Investor vertippt und versehentlich ein paar Nullen zuviel überwiesen hat. So kann es zugehen in der Welt des »freien« Kapitalverkehrs. (sz)