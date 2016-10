Polen plant Schauprozess

Der damalige russische Ministerpräsident Wladimir Putin und Donald Tusk, zu jener Zeit Regierungschef in Polen, legen am 10. April 2010 Blumen an der Absturzstelle bei Smolensk nieder Foto: REUTERS/CIR/Grzegorz Roginski

Die polnische Regierungspartei PiS will den langjährigen Chef der Vorgängerregierung und jetzigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk vor Gericht stellen. Im Ressort von Justizminister Zbigniew Ziobro wird derzeit an der Anklageschrift gearbeitet.

Vorgeworfen werden soll Tusk einerseits eine mögliche Mitwisserschaft bei der 2012 aufgeflogenen Finanzaffäre um den Investmentschwindler Marcin Plichta und seine Firma »Amber Gold«. Tusk soll seinen Sohn, der als PR-Berater für ein Unternehmen Plichtas tätig war, vor einer Zusammenarbeit mit »vorbestraften Geschäftsleuten« gewarnt haben. Das begründe den Verdacht, dass er schon länger von den zweifelhaften Methoden des von Plichta aufgebauten Schneeballsystems gewusst, aber nicht eingegriffen habe. Dies, so die Kritiker Tusks, habe möglicherweise damit zu tun gehabt, dass Plichta der Gdansker Regionalorganisation der Bürgerplattform (PO), deren Mitbegründer und Chef Donald Tusk einmal war, als Spender verbunden war.

Hält sich dieser Vorwurf noch im Rahmen normaler Affären, greift die PiS mit dem des »diplomatischen Verrats« erheblich höher. Dieser Straftat soll sich Tusk im Zusammenhang mit dem Absturz der polnischen Regierungsmaschine bei Smolensk am 10. April 2010 schuldig gemacht haben. Damals waren der Bruder von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, Lech Kaczynski, und 95 weitere Menschen ums Leben gekommen, als der Pilot bei dichtem Nebel die Landebahn verfehlte. Der Tatbestand – im deutschen Recht gibt es nichts dem genau Entsprechendes – ist sehr allgemein definiert: Verrat begehe, wer als Amtsträger bewirke oder billigend in Kauf nehme, dass Polen ein Schaden entstehe. Ein solches Vergehen ist bisher noch nie verfolgt worden; zwei frühere Ermittlungsverfahren der Warschauer Staatsanwaltschaft gegen Tusk in dieser Sache wurden in aller Stille eingestellt.

Der Tatnachweis dürfte auch diesmal schwierig sein. Im Kern stützt sich die Anklage offenbar darauf, dass sich Tusk – der als Polens Premier am 7. April 2010 gemeinsam mit Wladimir Putin in Katyn der dort 1940 erschossenen polnischen Offiziere gedacht hatte – des Verrats schuldig gemacht habe. Denn er habe mit Putin vereinbart, dass Präsident Kaczynski und seine Entourage drei Tage später separat nach Katyn fliegen sollten. Da die Anklage Vorsatz voraussetzt, müsste Tusk oder einer seiner Mitarbeiter also gewusst haben, dass am 10. April bei Smolensk dichter Nebel herrschen würde – während selbst das polnische Militär über keine zuverlässige Wettervorhersage für diesen Tag verfügte. Hätte aber Tusk dieses Wissen gehabt, dann wäre die Informationen genauso Kaczynskis Kanzlei zugänglich gewesen, und der Präsident hätte selbst zu verantworten gehabt, dass er trotzdem geflogen ist.

Angesichts der wackligen Beweislage dürfte das Verfahren gegen Tusk und das damit verbundene öffentliche Aufsehen in erster Linie dem Zweck dienen, den 59jährigen als innenpolitischen Akteur in Polen unmöglich zu machen. Seine Amtszeit als Vorsitzender des EU-Rates läuft im kommenden Frühjahr aus. Und die Warschauer Regierung hat schon erklärt, dass sie seine erneute Kandidatur nicht unterstützen wird. Das wäre zwar kein Grund für die EU, Tusk nicht zu wählen, und ein Teil des Brüsseler Establishments würde Jaroslaw Kaczynski auf diese Weise gerne eins auswischen. Aber erstens wäre es ein Präzedenzfall, einen Politiker trotz Widerstands aus dem Heimatland zu bestätigen, und zweitens könnte die polnische Justiz Tusk in diesem Fall das Leben schwermachen, etwa mit Vorladungen zur Vernehmung an Tagen irgendwelcher Gipfeltreffen. Den Imageschaden, einen unter Anklage stehenden Ratsvorsitzenden zu haben, würde die EU dagegen wohl einfacher wegstecken: Die Vorwürfe gegen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, in seiner Regierungszeit in Luxemburg aus dem Land eine Steueroase gemacht und so andere Mitgliedsstaaten geschädigt zu haben, hat Brüssel auch ausgesessen.