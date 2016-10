Vollgas beim Sozialabbau

Stellenanzeigen einer Zeitarbeitsfirma: Beim »Equal pay« hört der Spaß für Kapitalisten meist auf Foto: Oliver Berg/dpa

Als »sozialdemokratischen Vorstoß« lobt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sein Gesetzesvorhaben zur Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen. Die Koalitionsspitzen hätten sich geeinigt, am Freitag könne der Bundestag das Gesetz, das im April 2017 in Kraft treten soll, verabschieden, sagten die Abgeordneten Katja Mast (SPD) und Peter Weiß (CDU) am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die SPD wolle damit »klare Regeln schaffen und Missbrauch bekämpfen«. Tags zuvor hatte es die Mehrheit der im Ausschuss für Arbeit und Soziales angehörten Sachverständigen gegenteilig bewertet. Von unterschiedlichen Interessen geleitet, kritisierten sie schwammige bzw. wirkungslose Regelungen.

Ein Kritikpunkt ist die geplante Vorgehensweise zum »Equal pay«. Danach sollen Leiharbeiter nach neun Monaten im jeweiligen Betrieb so bezahlt werden wie die Stammbelegschaft. Mit einer Ausnahme: Personalverleiher und -entleiher dürfen eine schrittweise Anpassung der Gehälter auf 15 Monate ausdehnen, wenn sie sich mit den Gewerkschaften einigten. Die Unternehmerverbände wetterten gegen die Angleichung und pochten auf »die Tarifautonomie in der Zeitarbeitsbranche«. Die unterste Lohngruppe für Angelernte liegt dort seit Juli im Osten bei 8,50 Euro pro Stunde, im Westen bei neun Euro. Die Pflicht zur Angleichung bedeute einen »unüberschaubaren bürokratischen Aufwand«, heißt es von dieser Seite. Es sei viel zu kompliziert festzustellen, welche Tarifbestandteile des Entleihbetriebs zum »Equal pay« gehörten.

Arbeitsrechtler Stefan Sell forderte dagegen die gleiche Bezahlung vom ersten Tag an. Die Frist veranlasse Unternehmen, Leiharbeiter nach neun Monaten auszutauschen. Hinzu komme, dass das Gesetz die Entleihbetriebe lediglich zu einer Beschäftigungspause desselben Arbeiters von einem Vierteljahr verpflichte. »Die Leute fliegen einfach drei Monate raus und werden anschließend zu miesen Bedingungen wieder entliehen.« So werde das prekäre Modell für Betroffene erst recht zur Dauersituation. Ferner, so Sell, torpediere eine weitere Neuregelung das »Equal pay«: Die Verliehenen dürfen längstens 18 Monate im selben Betrieb bleiben. Das heißt: Nach drei bis neun Monaten gleicher Entlohnung müssten sie ohnehin den Arbeitsort wechseln, um erneut zum niedrigen Zeitarbeitstarif anzufangen. »Das widerspricht der Gesetzesbegründung«, betonte auch der Arbeitsrechtsexperte Franz Josef Düwell.

Helga Nielebock vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) beklagte, die Neunmonatsklausel erzeuge einen »Drehtüreffekt«. Das widerspreche auch dem EU-Recht, wonach wesentliche Arbeitsbedingungen von Zeitarbeitern denen der Festangestellten entsprechen sollen. »Der Lohn gehört hier unzweifelhaft dazu.« DGB-Vertreter und Arbeitsrechtler waren sich zudem einig: Das Widerspruchsrecht sei so ausgelegt, dass im Gesetzentwurf festgelegte Sanktionen von bis zu 500.000 Euro gegen Verstöße, von Unternehmerlobbyisten als »völlig überzogen« gegeißelt, jederzeit von den Betrieben umgangen werden könnten. So müsse danach der Beschäftigte ungleiche Bedingungen selbst nachweisen. »Dabei kann er gar nicht alle Umstände kennen«, erklärte auch Nadine Absenger von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das einzige Positive sei, dass im Entwurf die Begriffe »Arbeitnehmer« und »Werksvertragnehmer« definiert würden. So könnten »scheinselbständige« Solounternehmer eher enttarnt werden.

Die Gewerkschaftsvertreter lobten zudem das Verbot, Leiharbeiter und Werkvertragler als Streikbrecher einzusetzen. Die gegnerische Seite fühlte sich davon »benachteiligt«: Es hindere Firmen, ihre Produktion trotz Streik fortzusetzen, so die Rüge von dort. Sibylle Wankel von der IG Metall nannte das neu definierte Recht, wonach Betriebsräte künftig über den Einsatz von Leiharbeitern und Fremdfirmen mitbestimmen dürfen, einen »Schritt in die richtige Richtung«. Jedoch gehe es nicht weit genug. Einblicke in entsprechende Verträge blieben für Beschäftigtenvertreter weiterhin kaum möglich.

»Beim Abbau von Arbeitnehmerrechten gibt die Bundesregierung Vollgas wie sonst nur bei der Rettung von Banken«, äußerte sich die gewerkschaftspolitische Sprecherin im Bundestag, Jutta Krellmann (Die Linke), in einer Presseerklärung drastischer. Das Gesetz mache es Unternehmern weiterhin möglich, »Leiharbeit und Werkverträge systematisch zu missbrauchen, um Druck auf die Stammbelegschaft auszuüben«, mahnte sie. Ihre Fraktion verlange »gleiches Geld für gleiche Arbeit vom ersten Tag«. Zeitarbeit sei grundsätzlich auf drei Monate zu begrenzen, Betriebsräte sollten umfassend mitbestimmen, so Krellmann.