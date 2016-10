Das Ende scheint nah

»Es war nach Rio viel Trubel« – Petrissa Solja bei Olympia im Team-Finale Foto: Jeon Hyun-Kyun/dpa - Bildfunk

Vor dem Schlussakkord der langen Olympia-Saison formuliert Timo Boll das Gegenteil einer Kampfansage. »Ich würde nicht auf mich setzen«, sagte der 35jährige mit Blick auf die Tischtennis-Europameisterschaften, die bis Sonntag in Budapest ausgetragen werden. Nach seiner Nackenverletzung im Bronze-Match von Rio de Janeiro war Boll erst Anfang Oktober in den Wettkampf zurückgekehrt. Weil auch Titelverteidiger Dimitri Owtscharow mit Problemen zu kämpfen hat, gehen die erfolgsverwöhnten Deutschen mit gedämpften Erwartungen in die Duelle. »Es ist noch nicht alles so geschmeidig, wie man es sich wünscht, und ich werde nicht von null auf hundert schießen«, sagt EM-Rekordchampion Boll, der 2012 den letzten seiner insgesamt sechs kontinentalen Einzeltitel gewann: »Es würde bei der EM sicher von Spiel zu Spiel besser werden, aber inzwischen ist alles so nahe zusammengerückt in Europas Spitze, dass man die Chance dazu überhaupt einmal bekommen muss.«

Bolls Thronfolger Owtscharow enttäuschte zuletzt beim Heimweltcup in Saarbrücken mit dem Aus im Achtelfinale, da war er gerade Vater geworden und musste den Tod seiner Großmutter betrauern. »Schlechter als beim Weltcup kann ich gar nicht spielen«, sagt Owtscharow nun und hofft, die deutsche Erfolgsserie in Ungarn fortsetzen zu können: »Ich bin mittlerweile wieder in einem besseren Rhythmus und glaube, dass ich den Titel holen kann, auch wenn ich nicht in absoluter Bestform sein sollte.«

Seit 2007 haben Owtscharow und Boll sieben von acht europäischen Einzeltiteln gewonnen, doch das Ende der Ära schien zuletzt nah. Im Team verloren die Deutschen zweimal in Folge das EM-Finale, den Rang der weltweiten Nummer zwei hinter China mussten sie an die deutlich jüngeren Japaner abtreten. Um zumindest in Europa die Vormachtstellung zu verteidigen, müsste in Budapest ein Ausrufezeichen her.

Die größeren Hoffnungen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ruhen wohl auf den Frauen. Spätestens in Rio traten die Schützlinge von Bundestrainerin Jie Schöpp mit der Silbermedaille im Teamwettbewerb aus dem Schatten ihrer männlichen DTTB-Kollegen. In Budapest belegen sie nun die Plätze eins bis drei der Setzliste. Han Ying (KTS Tarnobrzeg) vor Petrissa Solja und Shan Xiaona (beide Berlin). Allerdings spüren auch die Frauen das kraftraubende Olympiajahr. »Meine Form ist okay, mein Kopf allerdings noch etwas leer«, sagt die topgesetzte Abwehrspezialistin Han. Petrissa Solja, die auch im Doppel mit Teamkollegin Shan zu den Favoriten gehört, ergänzt: »Es war nach Rio viel Trubel, und ich habe kaum systematisch trainiert.« Eine Kampfansage ist das auch nicht.(jW)