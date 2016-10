»Vierteleinwanderer geschaffen«

Leitkultur, was immer das ist: Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) im November 2015 auf dem Parteitag in München Foto: Sven Hoppe/dpa

Am kommenden Samstag will das Bündnis gegen das bayerische Integrationsgesetz in München demonstrieren. Was steckt hinter diesem Vorhaben der CSU?

Die bayerische Staatsregierung, die gerade mal von einem knappen Drittel der bayerischen Wahlberechtigten gewählt wurde, macht ein Gesetz gegen uns, die große Mehrheit. Sie nennt es »Integrationsgesetz«. Tatsächlich ist es ein Ausgrenzungsgesetz. Ausgegrenzt werden dabei alle, die nicht der »deutschen Leitkultur« à la CSU entsprechen.

Was sind Ihre Hauptkritikpunkte?

Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Nur ein Beispiel: Die Sicherheitsbehörden sollen auch diejenigen verfolgen, denen keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit nachgewiesen werden kann, die aber durch »demonstrative Regelverstöße auffallen« – so der Wortlaut. Ihnen soll dann ein »Grundkurs über die Werte der freiheitlichen Grundordnung« auferlegt werden. Wer daran nicht teilnimmt, wird mit einer Geldbuße belegt. Das soll ausdrücklich alle betreffen, die bayerischen Boden betreten. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Deswegen sagen wir auch: Die bayerische Staatsregierung treibt damit die ganze Republik nach rechts.

Daher die Demonstration.

Ja, und wir fordern alle in der BRD auf, an ihr teilzunehmen. Das geht uns alle an, das ist ein Generalangriff auf uns alle. Natürlich besonders auf »Einwandererinnen und Einwanderer«. Denen nützt im übrigen nicht mal die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der Begriffsbestimmung werden alle so genannt, selbst diejenigen, die längst einen deutschen Pass besitzen, aber »zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben«, der eingewandert ist – der Vierteleinwanderer ist geschaffen.

Welche Aktivitäten gibt es außerdem gegen den Gesetzentwurf?

Wir haben eine Onlinepetition gestartet – sie findet sich auf unserer Internetseite integrationsgesetz.bayern. Bis zur geplanten Verabschiedung Anfang Dezember werden wir weitere Aktionen durchführen. Und wir bereiten uns darauf vor, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Sie sind als Gewerkschaftssekretärin bei ver.di Teil der Kampagne gegen das bayerische Integrationsgesetz. Warum beteiligen sich die Gewerkschaften?

Dieses Gesetz trifft uns alle ins Mark, unsere Solidarität, unsere Vorstellung von einem gemeinsamen besseren Leben. Zudem sind unsere Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen direkt betroffen, sie werden instrumentalisiert von der CSU: Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, Rundfunkredakteure, sie alle sollen auf die »Leitkultur« verpflichtet werden. Beschäftigte im öffentlichen Dienst trifft es besonders. In Schwimmbädern, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen soll nämlich von den Gemeinden verordnet werden: »Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer kann von einer vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der bestehenden Vorschriften abhängig gemacht werden.« Beschäftigte im öffentlichen Dienst können also dazu gezwungen werden, den Aufenthaltsstatus aller »ausländisch Aussehenden« zu kontrollieren, ihnen die Hausordnung vorzulesen, ihnen die Anerkenntnis per Unterschrift abzuverlangen und bei Weigerung ihnen Hausverbot zu erteilen. Wer sich dieser rassistischen Maßnahme verweigert, kann mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wie gehen die Gewerkschaften damit um, dass nicht alle Mitglieder die Linie teilen, solidarisch mit allen Flüchtlingen zu sein?

Das ist zu pauschal gefragt. Ich kann nur sagen: Wir müssen diejenigen stärken, die solidarisch mit den Flüchtlingen sind. Nicht zuletzt dazu soll unsere Demonstration, sollen unsere Aktionen dienen.

Es gibt ja da auch, sagen wir, Ängste an der Basis.

Die Konkurrenz unter den Arbeitern ist Grundlage des Kapitalismus – und damit die Angst, wegen anderer Konkurrenten seine Arbeitskraft schlechter verkaufen zu können. Das nimmt nur immer wieder verschiedene Formen an. Im 19. Jahrhundert gegen die Beschäftigung von Frauen, nach 1945 gegen die »Gastarbeiter«, heute gegen Menschen aus anderen Ländern, die vor Barbarei und Verwüstung aus den Kriegsgebieten zu uns geflüchtet sind. Zweck der Gewerkschaften ist aber genau die Aufhebung dieser Konkurrenz. Deswegen dürfen wir uns von diesen Ängsten nicht beirren lassen. Flagge zeigen – darum geht es, auch am kommenden Samstag in München.