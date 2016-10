Die großen Führer überragen alles und jeden. Die Statuen von Kim Il Sung und Kim Jong Il in Pjöngjang: »Inside Korea« Foto: MDR/Saxonia Entertainment GmbH

Münchner Runde

Was will Seehofer?

Ah, das wird fein. Moderation: Sigmund Gottlieb. Der kann das, mit den Potentaten.

BR Fernsehen, 20.15

Danton

Sommer 1793: Das Lager der Revolutionäre ist gespalten, Frankreichs Fronten lösen sich angesichts des vereinigten Europas auf. Lyon ist in der Hand der Royalisten, Toulon wird den Engländern ausgeliefert. Vor den Bäckereien wird Schlange gestanden, die Inflation greift um sich, und erneute Aufstände bahnen sich an. Am 10. Oktober wird Frankreichs Regierung offiziell als »revolutionär bis zum Frieden« erklärt. Die Köpfe fallen – immer mehr, immer schneller. Bei einem intimen Abendessen versucht Danton, die alte Freundschaft mit Robespierre wieder aufzuwärmen, um zu einem Kompromiss zu kommen. Näheres dazu bei Tucholsky. Mit Gérard Depardieu (Danton), Wojciech Pszoniak (Robespierre), Angela Winkler (Lucile Desmoulins). F/PL 1983. Regie: Der bedeutende, kürzlich verstorbene Andrzej Wajda, der später am Abend auch noch ein Porträt bekommt.

Arte, 20.15

Die Schlecker-Story

Karriere, Kosmetik und Konkurs

Der Niedergang des Schlecker-Konzerns gehört zu den größten Insolvenzen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Anton Schlecker verlor fast sein gesamtes Vermögen – und rund 25.000 Menschen ihren Job. Tja.

3sat, 21.45



Die Story

Der Traum vom großen Teilen – Airbnb & Co zwischen Mythos und Milliarden

Die Share Economy ist hip und macht sehr viel kaputt. Zum Beispiel eine Stadt wie Venedig – als Stadt. Aber muss eine Stadt eine Stadt sein? Viele Fragen an das neue Wirtschaften.

WDR, 22.10

Inside Nordkorea

»Mein Vater sagt, dass Korea das schönste Land der Welt ist. Bei uns geht die Sonne als erstes auf«, sagt Sin Mi, die achtjährige Heldin des Films. Nordkorea will dem Rest der Welt das perfekte Leben in einem perfekten Staat zeigen. Ein perfektes Mädchen in einer perfekten Schule. Die perfekte Tochter perfekter Eltern, die im Zentrum der perfekten Hauptstadt leben. Dafür erteilt der Staat dem Filmemacher Vitalij Manskij eine Drehgenehmigung. Normalerweise ist es schon schwer, überhaupt einreisen zu dürfen. Ein Jahr lang begleitet Manskij Sin Mi und ihre Familie. Ob mehr dabei herausgekommen ist, als Propaganda der anderen Art? CZ/RUS/D/LETT/CRV 2015. Regie: Vitalij Manskij.

Das Erste, 22.45