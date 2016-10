Kein Fatum

Geschichtliche Entwicklung, die gleichsam naturgesetzlich auf den Sozialismus zuläuft. Der »orthodoxe« Marxismus der II. Internationale ging von einem unhintergehbaren Geschichtsfahrplan aus (Zeichnung aus der ­sozialdemokratischen Satirezeitschrift Der wahre Jacob aus dem Jahr 1892) Foto: Universitätsbibliothek Heidelberg

Kommt das Gespräch auf die Frage, welcher Text für die Rezeption Marxscher Positionen in der Arbeiterbewegung bahnbrechend und langfristig prägend gewesen ist, so wird häufig die 1880 erstmals veröffentlichte Schrift »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« von Friedrich Engels genannt. Das arbeitsteilig von Karl ­Kautsky und Eduard Bernstein verfasste Programm der SPD, das der Erfurter Parteitag (14. bis 20. Oktober 1891) am letzten Verhandlungstag verabschiedete, wird in diesem Zusammenhang selten thematisiert, noch seltener Kautskys zwischen 1892 und 1922 in 17 Auflagen erschienener, weitaus umfangreicherer Kommentar »Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert«. Dabei spricht alles dafür, dass Kautskys heute vergessene Arbeit, die bis 1914 in 19 Sprachen (darunter ins Finnische und Jiddische) übersetzt wurde, das maßgebliche theoretische Dokument der II. Internationale war, das eben nicht nur von Intellektuellen, sondern auch von bildungsbeflissenen Arbeitern gelesen wurde. Zumindest Marxisten kann ein Text, an dem zwei oder drei Generationen der Arbeiterbewegung im internationalen Maßstab geschult worden sind und der mittelbar auch für das Selbstverständnis der kommunistischen Linken nach 1917 große Bedeutung hatte, nicht gleichgültig sein – auch wenn das Erfurter Programm anderen Gegenwartslinken so egal sein mag wie Luthers 95 Thesen gegen den Ablasshandel.

Korsch und Lenin

Das gegenwärtige gefestigte Desinteresse an der Programm- und Theoriegeschichte speist sich zu einem nicht geringen Teil aus dem Verdikt gegen den »Traditions-« oder »Arbeiterbewegungsmarxismus«, das seit einigen Jahren nicht nur in studentischen Kapital-Lesekreisen à la mode ist. Die flotte These, die sozialistische Arbeiterbewegung habe Marx gründlich missverstanden, hat im Kern eher nicht die Funktion, die begriffliche Bewältigung von Wertform und Geldware zu fördern, sondern bedient ziemlich offen das Interesse von Nachwuchsakademikern an einem »unpolitischen« Marx, über den man reden kann, ohne sich gleich die Universitätslaufbahn zu verhageln.

Sehr oberflächlich betrachtet zielt der Gestus dieser kurzatmigen Kritik in die gleiche Richtung wie die Bestimmung des »orthodoxen« Marxismus der SPD bzw. der II. Internationale, die Karl Korsch 1929 in seiner umfangreichen Besprechung von Kautskys Spätwerk »Die materialistische Geschichtsauffassung« geliefert hat. Auch Korsch brachte hier einen »eigentlichen« Marx gegen den »Kautskyanismus« in Stellung und sah, angefangen bei dessen Programmschriften aus den 1890er Jahren, in der gesamten Laufbahn Kautskys wenig mehr als einen »Übergang vom verdeckten zum offenen Revisionismus«. Folgt man Korsch, dann hatte die SPD im Grunde nie ein marxistisches Programm. Unter marxistischen Historikern war dieser Standpunkt nie besonders populär, bei ihren sozialdemokratischen Gegenspielern hat er aber nach 1945 – wenn auch auf den Kopf gestellt – große Karriere gemacht. Für Autoren wie Erich Matthias, Susanne Miller oder Dieter Groh war die SPD schon zwischen 1890 und 1914 eine – wenn auch bloß »negativ integrierte« – Reformpartei, deren Pragmatismus durch einen kontraproduktiven und letzten Endes auch pseudomarxistischen »Wortradikalismus« Kautskyscher Observanz zwar behindert, aber niemals in Frage gestellt wurde.

Die auf die russische Oktoberrevolution orientierte politische und historiographische Tradition sah im Erfurter Programm dagegen bis zuletzt den klassischen Ausdruck der »wechselseitigen Verbindung von Marxismus und proletarischer Massenbewegung«. Der junge Lenin bekannte sich 1899 offen dazu, das »Erfurter Programm nachahmen [zu] wollen: An der Nachahmung dessen, was gut ist, ist nichts Schlimmes (…).« Noch in seinen späteren Angriffen auf den »Renegaten Kautsky« beharrte Lenin darauf, dass Kautskys Vorkriegsschriften »dauerndes Besitztum des Proletariats bleiben werden«. In der historischen Literatur der DDR galt Kautskys Arbeit »Der Weg zur Macht« von 1909 als Höhe- und Umschlagpunkt seiner theoretischen Arbeit als Marxist. Der »kautskyanische« Marxismus der II. Internationale blieb also bis zu einem gewissen Grad Element des Selbstverständnisses der sowjetischen und der mit ihnen verbundenen Kommunisten – ein nie überzeugend aufgelöstes theoriegeschichtliches Paradox, denn Kautskys theoretische Prämissen machten ihn zunächst zu einem Kritiker der Bolschewiki, zu einem Gegner der Oktoberrevolution und schließlich zu einem erbitterten Feind der Sowjetunion, der seit 1925 die sozialistischen Parteien dazu aufrief, antikommunistische Aufstände in der UdSSR zu unterstützen. Der Vorwurf des Abdriftens in den »Opportunismus« mag Kautskys politischen Weg nach 1914 erfassen; er versagt aber vor der theoretischen Substanz seiner Arbeiten, denn die blieb – vom Erfurter Programm bis zur »Materialistischen Geschichtsauffassung« 1927 – in wesentlichen Punkten unverändert, worauf bereits Korsch hingewiesen hat.

Der »Kautskyanismus« war gleichwohl, wie seine Adaption im Leninismus beweist, eben nicht die ausschließliche »Fessel des revolutionären proletarischen Klassenkampfes«, die Korsch in ihm sah. Die Aussage, das alles habe mit Marx nie etwas zu tun gehabt, erweist sich spätestens bei der Untersuchung der Frage, warum sich der revisionistische Reformismus nicht mit dem, sondern gegen das Erfurter Programm in der Sozialdemokratie durchgesetzt und sich in dieser Auseinandersetzung ein »programmtreuer«, explizit sozialrevolutionärer Flügel konstituiert hat, als ahistorische Konstruktion – selbst dann, wenn man die Diskussion nur im Rahmen einer reinen Ideologiegeschichte führt, was sich für Marxisten ohnehin verbietet. Sie ist auch aus einer streng rezeptionsgeschichtlichen Perspektive nicht korrekt: Das Erfurter Programm war in seinem theoretischen Teil im Kern unzweifelhaft nur eine Paraphrase des Abschnittes »Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation« im ersten Band des »Kapital«. Das war eine einseitige, strikt »geschichtsphilosophische« Aneignung von Marx, aber es war dennoch eine authentische Aneignung.

Die mit dem Erfurter Programm beginnende und genau ein Jahrhundert später mit dem Untergang der sozialistischen Staaten in Europa zu einem relativen Abschluss gelangte Wirkungsgeschichte dieser spezifischen Aneignung in der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung wäre ein lohnender Gegenstand kritischer Forschung. Korsch hat mit seiner Forderung, die Theorie zu untersuchen als »geschichtliche Erscheinung, die mit dem Klassenkampf des Proletariats in einer bestimmten, durch die geschichtliche Kritik aufzuzeigenden, positiven und negativen Beziehung steht«, einen Anspruch formuliert, der bis heute nicht eingelöst ist.

Ende des Sozialistengesetzes

Am 30. September 1890 lief nach zwölf Jahren die Gültigkeit des Ausnahmegesetzes gegen die »gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« aus. Damit konnte die 1875 gegründete Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands wieder legal auftreten. Diese Entwicklung war noch im Vorjahr nicht absehbar gewesen. Reichskanzler Otto von Bismarck hatte im Oktober 1889 eine Vorlage für eine unbefristete Verlängerung des Sozialistengesetzes in den Reichstag eingebracht, die jedoch am 25. Januar 1890 von einer Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt worden war. Der Hauptgrund hierfür war, dass eine ausreichend große Zahl bürgerlicher Abgeordneter dafür plädierte, anstelle der offenbar wirkungslosen Polizeimaßnahmen die Sozialpolitik in noch stärkerem Maße zum hauptsächlichen Mittel der Bekämpfung der Arbeiterbewegung zu machen. Auch der junge Kaiser Wilhelm II., der den Kanzler am 4. Februar 1890 mit der Veröffentlichung zweier sozialpolitischer Erlasse überrumpelte, stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss solcher Berater. Bismarck, der hartnäckig an seiner Absicht festhielt, das Sozialistengesetz notfalls auch per Staatsstreich zu »verewigen«, erhielt am 20. März 1890 seinen Abschied.

Das Ende der Illegalität, der Sturz des Kanzlers, der die politische Szene über zwei Jahrzehnte lang in unvergleichlicher Weise beherrscht hatte, sowie die Reichstagswahl vom Februar 1890, bei der sozialistische Kandidaten in der Summe bereits die relativ meisten Wählerstimmen erhalten hatten (was sich aber wegen des ungünstigen Wahlkreiszuschnitts und des Mehrheitswahlsystems noch nicht im Parlament spiegelte), begünstigten die außerordentlich weit verbreitete Vorstellung von einem »unaufhaltsamen« Aufstieg der sozialdemokratischen Partei und einer kurzfristigen Revolutionsperspektive. Jegliche Reformpolitik schien nun bestenfalls überflüssig und schlimmstenfalls kontraproduktiv zu sein, die in der Verbotszeit entstandene dominierende Stellung der Reichstagsfraktion nur noch die parlamentarische »Verweichlichung« zu fördern. Der konzentrierteste Ausdruck dieser Tendenzen war eine Oppositionsströmung, die sich noch vor dem Ende der Verbotszeit unter dem Namen der »Jungen« formiert hatte. Sie wurde vor allem von Redakteuren der halblegalen Parteipresse getragen. Dieser Kreis geriet im Vorfeld des 1. Mai 1890 erstmals in eine Auseinandersetzung mit den »Alten« in der Fraktion, als er für einen Generalstreik mit dem Ziel der Einführung des Achtstundentages agitierte. Die Fraktion, die ein hartes Einschreiten der Staatsmacht und eine schwere Niederlage befürchtete, lehnte dies aber ab.

Die »Jungen« hatten starken Anhang in einigen Hochburgen der Partei, insbesondere in Magdeburg, Dresden und im Berliner Raum. Als im August 1890 der Entwurf des neuen Organisationsstatuts veröffentlicht wurde, konzentrierten sie ihre Kritik auf die darin vorgesehene »Fraktionsdiktatur«. Der Hallenser Parteitag strich im Oktober 1890 tatsächlich das Kontrollrecht der Fraktion gegenüber dem Parteivorstand aus dem Statut und legte umgekehrt eine Rechenschaftspflicht der Abgeordneten vor der Partei fest (die allerdings schon nach wenigen Jahren nur noch auf dem Papier bestand). Offenbar war der Widerstand der »Jungen« gegen die Zentralisierungs­tendenzen ein Stück weit einfach dem Umstand geschuldet, dass sie sich in der Verbotszeit daran gewöhnt hatten, selbständig zu agieren und nun keine Lust verspürten, ihre Organisationen und Zeitungen der Kontrolle »der Partei« zu unterwerfen. Friedrich Engels, der im Juni 1891 selbst gegen die »kolossale Illusion« polemisierte, man könne »auf gemütlich-friedlichem Weg die Republik einrichten, und nicht nur die Republik, sondern auch die kommunistische Gesellschaft«, machte bei den »Jungen«, deren Stellungnahmen im Kern doch ebenfalls auf diesen Punkt zielten, wegen der dubiosen Vermischung von Politik und »Privatinteressen« zunächst »krampfhaft verzerrten ›Marxismus‹« und dann nur noch »Polizeielemente«, »versteckte Anarchisten«, »Esel, aufgeblasene Studenten und Durchfallskandidaten, Gerngroße aller Art« aus. Die »Jungen« waren aber nicht die randständige Erscheinung, als die sie auch wegen solcher Urteile gelegentlich dargestellt werden. In der Phase der Erarbeitung des neuen Parteiprogramms waren sie an der Diskussion entscheidend beteiligt, und noch der Erfurter Parteitag, der ihre Sprecher aus der Partei ausschloss, verwendete auf die Auseinandersetzung mit ihnen mehr Zeit als auf die eigentliche Programmdebatte.

Eine andere Richtung, die Engels für »viel gefährlicher« hielt als die »Jungen«, zog aus dem Ende der Illegalität und dem Abgang Bismarcks andere Schlüsse. In zwei Reden im Juni bzw. Juli 1891 im Münchner Versammlungslokal »Eldorado« schwang sich der bayerische Sozialdemokrat Georg von Vollmar zu ihrem Sprecher auf. In den »Eldorado-Reden« verwendete Vollmar zum ersten Mal die nachmals klassische reformistische Formel vom »allmählichen Hineinwachsen« in den Sozialismus, die bei ihm wie bei allen seinen Nachfolgern den Rauchvorhang für die rückhaltlose Absage an jede revolutionäre Perspektive lieferte. Das Ende des Parteiverbots und die sozialpolitischen Erlasse vom Februar 1890 wertete er als Zeichen des »guten Willens«; der »grundsätzliche Widerstand« gegen die Sozialdemokratie sei nunmehr gebrochen. Der Partei empfahl Vollmar die Konzentration auf die sozialpolitische Arbeit – »vom Theoretischen mehr ins Praktische, vom Allgemeinen mehr ins Einzelne«. Vollmar ging prinzipiell vom Standpunkt eines fiktiven »Gemeinwesens« aus, dessen allgemeine Wohlfahrt auch die Sozialdemokratie zu fördern habe. August Bebel, den sich die in dieser Hinsicht eindeutig desorientierten »Jungen« als Zielscheibe für ihre Attacken auf die »Reformpartei« ausgesucht hatten, benannte die Konsequenzen dieses Ansatzes schon im Juli 1891 in einem Brief an Vollmar klar: »Im Inneren kämen wir zur kläglichsten Reformwirtschaft, in der äußeren Politik zur Bewilligung aller geforderten militärischen Lasten und Ausgaben.« Obwohl diese Positionen vom Erfurter Parteitag verurteilt wurden, blieb Vollmar mit seinen Anhängern in der Partei. »Schlauer und ausdauernder« (Engels) als die »Jungen«, stimmten sie auf dem Parteitag der von Bebel eingebrachten Resolution über die Parteitaktik und auch dem neuen Programm zu.

Das neue Programm

Das in Erfurt beschlossene Dokument entstand mithin in einer Phase, in der die »Alten« von links und von rechts attackiert wurden. Es ist vor allem ein Versuch, diese Angriffe in wissenschaftlich gültiger Form zurückzuweisen. Engels suchte die Diskussion von London aus zu beeinflussen und veröffentlichte in der von Kautsky geleiteten theoretischen Zeitschrift Die Neue Zeit im Januar 1891 die »Kritik des Gothaer Programms« von Marx, die bis dahin nur einzelnen Parteiführern bekannt gewesen war. Im Oktober 1891 sprach er sich dafür aus, dem Parteitag anstelle des Vorstandsentwurfs den Programmentwurf der Neuen Zeit vorzulegen. Der Entwurf wurde in Erfurt von Wilhelm Liebknecht ausführlich begründet und von den Delegierten nahezu ohne Diskussion gebilligt.

Das Programm entwickelt in seinem analytischen Teil auf zwei knappen Druckseiten den folgenden Gedankengang: Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft schaffe »mit Naturnotwendigkeit« immer mehr eigentumslose Proletarier und konzentriere die Produktionsmittel in immer weniger Händen. Die rasante Entwicklung der Produktivkräfte bedeute für die besitzlosen Arbeiter jedoch nur »wachsende Zunahme der Unsicherheit ihrer Existenz, des Elends, des Drucks, der Knechtung, der Erniedrigung, der Ausbeutung«. Der daraus resultierende Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat werde »immer erbitterter«, er sei das gemeinsame Merkmal aller Industrieländer. Die Krisen der kapitalistischen Produktionsweise würden »immer umfangreicher und verheerender«. Die Verwandlung der Produktivkräfte »aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung« in eine »Quelle der höchsten Wohlfahrt und allseitiger, harmonischer Vervollkommnung« sei nur durch die »Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln (…) in gesellschaftliches Eigentum und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, für und durch die Gesellschaft betriebene Produktion« möglich. Dazu muss die Arbeiterklasse in den »Besitz der politischen Macht« kommen. Hierbei handele es sich um ein »naturnotwendiges Ziel«, auf das die Sozialdemokratie lediglich organisiert und bewusst hinarbeite. Hier schließt dann der von Bernstein verfasste Abschnitt an, in dem neun politische und fünf soziale Reformforderungen gestellt werden, die die Partei »zunächst« durchsetzen wolle.

Vor allem sozialdemokratische Historiker haben aus diesem Nebeneinander von Analyse und Reformforderungen immer wieder einen Dualismus von »dogmatischem« Marxismus und »pragmatischen« Reformforderungen konstruieren wollen. Abgesehen davon, dass das in dem Forderungskatalog versteckte und vom deutschen Liberalismus längst aufgegebene Ziel der Republik (»Selbstbestimmung und Selbstverwaltung des Volks in Reich, Staat, Provinz und Gemeinde. Wahl der Behörden durch das Volk, Verantwortlichkeit und Haftbarkeit derselben.«) in der konkreten historischen Situation unmittelbar revolutionär war, sollten diese Reformen eindeutig die Lage und die Kampfbedingungen der Arbeiterklasse verbessern, um die Erreichung des sozialistischen Endziels zu erleichtern. Weder die Autoren noch die maßgeblichen Parteiführer kamen 1891 auf die Idee, mit dem Reformprogramm könnte sich der Zweck der Partei erschöpft haben. Liebknecht äußerte sich in seiner Rede in Erfurt zu diesem Punkt ganz unmissverständlich: »Alle Kritiken des Kapitalismus, welche nicht auf den Kern gehen, sind unfruchtbar – alle Versuche, unter Beibehaltung der Grundlagen des Kapitalismus, dessen ›Auswüchse‹ zu beseitigen, sind Utopisterei. (…) Durch diese Forderung [nach Vergesellschaftung der Produktionsmittel] unterscheidet sich die Sozialdemokratie von allen übrigen Parteien und kennzeichnet sich als revolutionäre Partei, während alle anderen Parteien ohne Ausnahme auf dem Boden des Privateigentums an den Produktionsmitteln stehen.«

»Naturnotwendiges«

Eine zweite verbreitete Kritik am Erfurter Programm bemängelt, dass darin zwar die politische Macht gefordert, der Weg zu ihr aber nicht einmal angedeutet sowie der »subjektive Faktor« unterschätzt werde. Dieser Einwand verfehlt den eigentlichen, problematischen Kern der Argumentation Kautskys, der den gerade vom flüchtigen Leser schnell abgetanen Begriff »naturnotwendig« wortwörtlich verstanden wissen wollte und ihn in den folgenden Jahren zum Angelpunkt seiner gesamten Argumentation machte. Bereits der oben erwähnte, 1892 veröffentlichte Kommentar zum Erfurter Programm macht das deutlich: »Die Art und Weise, wie es [die Machtübernahme der Arbeiterpartei] sich vollzieht, kann sehr verschieden sein. Was aber für niemand zweifelhaft sein kann, der die ökonomische und politische Entwicklung der modernen Gesellschaft (…) verfolgt hat, ist die Naturnotwendigkeit des endlichen Sieges des Proletariats.« Wichtig ist, dass Kautsky prinzipiell zwischen dem »Sieg des Proletariats« und dem »Sieg des Sozialismus« unterscheidet: Womöglich werde erst die »ökonomische und politische Entwicklung« das siegreiche Proletariat »in der Richtung des Sozialismus drängen (…), und so wird dieses schließlich selbst dann die Bahn des Sozialismus betreten, wenn es ihr anfangs abgeneigt sein sollte«. Hier deutet sich bereits die Konsequenz an, die Kautsky explizit erst ein Vierteljahrhundert später im Rahmen seiner Polemik gegen die Bolschewiki ziehen wird – eine »Arbeitermehrheit« in einem bürgerlichen Parlament ist nichts anderes als der »Sieg des Proletariats«. Für den ungeduldigen »subjektiven Faktor« hat er schon bei seinem Programmkommentar nur Verachtung übrig: »Jede Form des Klassenkampfes, die nicht auf sofortigen völligen Umsturz des Bestehenden abzielte, also jede ernsthaft zu nehmende, wirksame Form desselben, galt demnach in den Augen dieser Sozialisten als nichts Geringeres denn ein Verrat an der Sache der Menschheit. (…) Man bezeichnet heutzutage diese Art sozialistischer Anschauungen als Anarchismus, sie ist aber keineswegs notwendigerweise mit diesem verknüpft« – eine wohl auf die »Jungen« gerichtete Spitze. Eine ähnliche, noch eindeutigere Formel findet sich in einem Aufsatz Kautskys, der im Dezember 1893 in der Neuen Zeit erschien: »Die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre, nicht aber Revolutionen machende Partei. Wir wissen, dass unsere Ziele nur durch eine Revolution erreicht werden können, wir wissen aber auch, dass es ebenso wenig in unserer Macht steht, diese Revolution zu machen als in der unserer Gegner, sie zu verhindern. Es fällt uns daher auch gar nicht ein, eine Revolution anstiften oder vorbereiten zu wollen.«

Die Revolution als gesellschaftliches »Naturereignis«, die »geschichtliche Entwicklung«, die »naturnotwendig« auf den Sozialismus zuläuft – die dem Erfurter Programm zugrundeliegende politische Konzeption war mit ihrer undialektischen Auffassung von »Naturnotwendigkeit« und ihrer Annahme eines unhintergehbaren Geschichtsfahrplans von Anfang an prinzipiell offen für eine nicht- oder sogar antirevolutionäre Politik. Und Korsch trifft hier den Kern mit dem Hinweis, dass Kautsky von einem bestimmten Punkt an »jeden Fortschritt und jede Befestigung des kapitalistischen Systems als einen Fortschritt des Sozialismus feiert«. Die Autoren des Erfurter Programms, das bleibt festzuhalten, schätzen Marx vor allem als Geschichtsphilosophen, aber nicht als radikalen Kritiker der kapitalistischen Produktionsweise. Mit dieser Rezeption lässt sich indes auch revolutionäre Politik machen – genau so lange nämlich, wie der »Aufstieg« des Sozialismus »unaufhaltsam« erscheint, wofür nicht nur die Geschichte der KPdSU manches interessante Beispiel bereithält. Mit Engels’ Vorstellung vom Sozialismus als »Sprung aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit« ist der kautskyanische Marxismus, wie sich hier zeigt, nicht vereinbar; schon Kautsky persönlich hat das bewiesen, als er nach 1917 historische »Gesetzmäßigkeiten« gegen die Oktoberrevolution in Stellung brachte. Rosa Luxemburg hatte diesen entscheidend wichtigen Punkt bereits 1915 berührt, als sie in »Die Krise der Sozialdemokratie« schrieb: »Auch dieser ›Sprung‹ ist an eherne Gesetze der Geschichte, an tausend Sprossen einer vorherigen qualvollen und allzu langsamen Entwicklung gebunden. Aber er kann nimmermehr vollbracht werden, wenn aus all dem von der Entwicklung zusammengetragenen Stoff der materiellen Vorbedingungen nicht der zündende Funke des bewussten Willens der großen Volksmasse aufspringt. Der Sieg des Sozialismus wird nicht wie ein Fatum vom Himmel herabfallen.«