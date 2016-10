Sass, Schoenfelder

Aus der Parodie wurde Ernst: Katrin Sass bei einem ARD-Fototermin im September Foto: Stefan Sauer/dpa

Die DEFA hat nicht nur Gutes bewirkt. Nehmen wir Katrin Sass. Als sie 1989 im NVA-Film »Zum Teufel mit Harbolla« gemeinsam mit Walter Plathe sehr treffend ein Schlagerduo parodierte, leckte sie Blut und wollte als Sängerin ernst genommen werden. Nach dem überraschenden Erfolg von »Good bye, Lenin« (2003) wurde sie für Liederabende gebucht, aus der Parodie wurde Ernst. Auch eine Serie wie »Weißensee« wurde durch Sass’ Gesang nicht gerade wertvoller.

Ernst zu nehmen ist das Enfant terrible der deutschen Talkshows sowieso nicht. Als Schauspielerin hat sie dennoch eine nicht zu leugnende Präsenz und Ausstrahlung. Das ist ein Erbteil ihrer Mutter Marga Heiden, einem jahrzehntelangen Publikumsliebling der Schweriner Fritz-Reuter-Bühne. Katrin Sass wurde mit 21 Jahren von Heiner Carow für seinen Film »Bis dass der Tod euch scheidet« entdeckt. Für Herrmann Zschoches Sozialdrama »Bürgschaft für ein Jahr« bekam sie 1982 mit Händedruck von James Stewart den Silbernen Bären der Berlinale überreicht. Hauptrollen in DEFA-Filmen wie der Friedrich-Wolf-Adaption »Das Haus am Fluss« (1984) folgten. Aktuell kann sich die ab Sonntag 60jährige vor Fernsehangeboten kaum retten, und es ist gut, wenn sie dadurch vom Singen abgehalten wird.

»Willi Schwabes Rumpelkammer« hieß eine überaus populäre Reihe des DDR-Fernsehens, die ab 1955 für dreieinhalb Jahrzehnte monatlich mit alten Filmausschnitten aufwartete. Schauspieler und Moderator Willi Schwabe verunglückte kurz nach seinem 75. Geburtstag, 1990 übernahm für zwei Jahre der Westberliner Friedrich Schoenfelder die »Rumpelkammer«. Er hatte die gleiche seriöse Ausstrahlung, konnte aber nicht verhindern, dass die Reihe nach Abwicklung des DFF von der ARD eingestellt wurde.

Der aus der Niederlausitz stammende Schauspieler besuchte für vier Jahre die Freie Schulgemeinde Wickersdorf bei Saalfeld mit ihren als revolutionär angesehenen Methoden. »Wir werden dort zu weltoffenen, demokratisch gesinnten jungen Menschen herangebildet«, schrieb er in seinen Erinnerungen. Nach Lehrjahren bei Gründgens und dem verhassten Kriegsdienst begann Schoenfelder in den ersten Nachkriegsjahren seine Laufbahn mit kleineren Filmerfolgen in Liebhaberrollen. Bald verließ er sich auf seine väterliche Wirkung und seine Stimme. Kaum eine amerikanische Film- und Fernsehgröße im Alter von Rex Harrison bis Walt Disney, die Schoenfelder nicht synchronisiert hätte. Daneben blieb er dem Theater treu. Er war der beste bundesrepublikanische Henry Higgins in »My Fair Lady«. Noch mit Mitte 80 begeisterte er das Publikum der Elblandfestspiele in Wittenberge mit Musical-Liedern. Mit Mitte 90 ist er gestorben, am Montag wäre er 100 Jahre alt geworden.