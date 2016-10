Ein Komplize packt aus

Udo Breger kannte sie alle: William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Patti Smith, Carl Solomon (von rechts) Foto: wikimedia.de/Commons/CC BY 2.0

Alles begann im Sommer 1971 mit einem Telefonanruf des Übersetzers Carl Weissner beim Göttinger Kleinverleger Udo Breger, dessen Verlag gerade seinen endgültigen Namen bekommen hatte: Expanded Media Editions. Weissner wollte wissen: Warum machst du nicht mal was von Burroughs? Ein halbes Jahr später reiste Breger in Begleitung von Gerhard Steidl nach London und begegnete erstmals William S. Burroughs und Brion Gysin. Während Steidl sich später in seinem eigenen Verlag der Veröffentlichung der Bücher von Günter Grass widmen sollte – ein ordentlicher deutscher Pfeifenraucher, ein Heteroalphatier mit SS-Vergangenheit und kein schwuler, armeeuntauglicher Exjunkie aus den USA wie Burroughs –, war die Londoner Begegnung für Breger, wie er in seinem Buch »Road Stops – Stationen einer Lebensreise mit Burroughs, Gysin und vielen anderen« schreibt, »ein wichtiges Ereignis, eine völlig neue Erfahrung. Jetzt kennen wir uns, und das wird so bleiben, bis dass der Tod uns scheidet … bis zum 13. Juli 1986, als Brion starb, und dem 2. August 1997, als William ihm folgte.« Nach diesem ersten Treffen erschien 1972 in Bregers Verlag die Burroughs-Schrift »Electronic Revolution«. Grass hingegen erhob in jenem Jahr die Schnecke und ihre Kriechspur zum politischen Prinzip.

»Road Stops«, dem ein inspirierter gestaltetes Cover zu wünschen gewesen wäre, handelt vor allem von dem Personen- und Komplizengeflecht dieser Jahre. Freundschaft, so der im Buch erwähnte Jürgen Ploog, »der Grandseigneur des deutschen Undergrounds« (Florian Vetsch), gab es für den »modernen Faust«, den »unzugänglichen, korrekten, stilvollen, smarten und auch förmlichen Gentleman« Burroughs nicht. Breger, der über Jahre akribisch Eintragungen in sein Tagebuch gemacht haben muss – wie sonst sollte er erzählen können, an welchem Tag genau er von 23 Störchen träumte? – berichtet en gros und hin und wieder auch en detail oder via Foto, wen er im Laufe der Jahre so alles kennenlernte, ob über Gysin und Burroughs oder auch nicht: Burroughs’ Rundummanager James Grauerholz und andere »Unconditional Burroughsians« (Ted Morgan), die Künstler Joseph Beuys und Christo (die wegen ihrer Signatur aufgesucht wurden), die Musiker Chet Baker, Steve Lacy und Frank Zappa (der den ihm angebotenen Joint ablehnte und sich eine Kippe ansteckte), den frühen Warhol-Star, Poeten und Künstler John Giorno (der heute den Bunker in New Yorks Bowery bewohnt, in dem Burroughs einst lebte und der im Buch beschrieben wird), den Filmemacher Jim Jarmusch, den Regisseur Robert Wilson, bei dessen Inszenierung von Burroughs »The Black Rider« in Hamburg er als Übersetzer mitarbeitete, den Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann und so weiter und so fort. Ein Namensregister wäre für die Lektüre hilfreich. Bisweilen gerät Breger die Nennung prominenter Namen zum Selbstzweck, wenn man etwa erfährt, dass ihm der Künstler Enzo Cucchi, einer der wichtigsten Vertreter der italienischen Transavantguardia, einmal »Buona notte« wünschte.

Zu den wenigen Frauen, die Erwähnung finden, gehören die US-amerikanischen Schriftstellerinnen Patricia Highsmith und Kathy Acker (die im deutschsprachigen Raum in den 1990er Jahren kurz wahrgenommen, dann aber schleunigst wieder vergessen wurde) sowie die Fotografin Gisèle Freund, die Breger bei einer Galeristin antrifft. Seine Bitte, sie ablichten zu dürfen, wird von Gisèle Freund negativ beschieden, da sie mit ihrer Frisur nicht zufrieden ist. Statt dessen gestattet sie ihm, ihr Gepäck zu knipsen. Das Foto ist im Buch zu sehen, die Reiseausrüstung steht unter Fotos, die Gisèle Freund einst von dem irischen Schriftsteller James Joyce und seiner Familie in Frankreich gemacht hatte.

Erst auf den Seiten 72/73 erfährt die Leserschaft Näheres dazu, was es eigentlich mit dem 1916 geborenen Brion Gysin, Sohn eines nach Kanada ausgewanderten Engländers und einer Kanadierin aus irisch-katholischer Familie, und dem zwei Jahre älteren Amerikaner William S. Burroughs auf sich hatte. Die beiden lernten sich in Tanger kennen, wo sie Anfang der 1950er Jahre unabhängig voneinander eingetroffen waren. Gysin war dabei, seine Eindrücke von einer Teildurchquerung der algerischen Sahara »schriftlich und bildnerisch zu verarbeiten. Gleichzeitig leitete er das ›Les mille et une nuits de Tanger‹, ein kleines Restaurant, das unter anderem durch Liveauftritte der Musiker aus Joujouka Geschichte machen sollte.« Burroughs hatte seinen ersten Roman »Junkie« abgeschlossen und kämpfte mit dem Material für sein wohl bekanntestes Werk, »Naked Lunch«, das 1959 erschien. Freundschaft sollte sich zwischen den beiden allerdings erst in Paris entwickeln, wo 1935 in der Galerie »Aux quatre chemins« Gysins Zeichnungen kurz vor einer Vernissage abgehängt worden waren, weil er sich gegenüber dem Surrealistenchef André Breton »despektierlich« verhalten hatte. Im legendären Pariser Beat Hotel machte Gysin »eine weltbewegende Entdeckung und entwickelte die Cut-up-Methode. (…) Hiermit experimentierten er und Burroughs ausgiebigst.« Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks wurden sie von dem englischen Mathelehrer Ian Sommerville unterstützt: »Ihm sind die technischen und wissenschaftlichen Grundlagen für ausgedehnte Tonbandexperimente wie auch für Gysins ›Dreamachine‹ zu verdanken – das erste kinetische Kunstwerk der Welt, das mit geschlossenen Augen betrachtet wird.«

Breger kommt mit kurzen Bemerkungen immer mal wieder auf den »Dekonditionierungsmechanismus Cut-up« (Ploog) zu sprechen, hält sich aber mit einer eingehenden Auseinandersetzung zurück. Mehr erfährt man darüber in Ploogs Büchern »Straßen des Zufalls« und »Word is Virus«: »Cut-up ist die Methode der semantischen Abweichung. Wir versuchen die nicht individuell abgesteckten Sprachnormen und Automatismen mit Cut-up zu unterbrechen, um nicht in dieser sprachlich diktierten Wirklichkeit zu verharren.«

In »Road Stops« erfahren wir hingegen viel über Burroughs Waffenfetischismus oder seine und Gysins Essgewohnheiten, über ihre gelegentliche Einsamkeit, über all die Joints, die geraucht, über all das Koks, das in den berühmten Nasen verschwand. Inhalte bleiben auf merkwürdige Weise ausgeblendet, etwa an der Stelle, an der Breger schildert, wie Gysin einmal in Basel ihm und Jürgen Ploog einen Vortrag über Hassan-i Sabbah hielt, den Alten vom Berge in Alamut, den Kopf der Assassinen. Breger nennt diesen Stegreifvortrag »Oral history à perfection«, einen »Hochgenuss«. Was diese Perfektion ausmachte, worin der Hochgenuss bestand, wird uns jedoch vorenthalten. Dafür erfahren wir gegen Ende des Buches ausführlich, wie ein Burroughs-Jünger namens Wayne nach einer Überschwemmung beim Verehrten dessen Kothaufen aus der trüben Kellersuppe fischte, den Fund zu Hause sorgsam trocknete, in Kunstharz goss und für die an Burroughsiana interessierte Nachwelt konservierte. Ob es das gebraucht hat? Originell war es jedenfalls nicht. Seine eigene Scheiße in Dosen abgefüllt hatte 1961 bereits der italienische Künstler Piero Manzoni, der sich wiederum auf den Konzeptkünstler Marcel Duchamp berief.