Brückenbau in Goa

Bald unter Kontrolle von Rosneft: Raffinerie von Essar Oil in Vadinar, im indischen Bundessstaat Gujarat Foto: Amit Dave/Reuters

Indien und Russland festigen die traditionell enge Zusammenarbeit. Am Rande des Gipfels der BRICS-Staatengruppe am vergangenem Wochenende im kleinsten indischen Bundesstaat Goa, haben der gastgebende Premier Narendra Modi und Präsident Wladimir Putin unter anderem den Grundstein für eine »Energiebrücke« zwischen den beiden Ländern gelegt. Dies ist eines der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Ergebnisse im Kontext des Treffens der Staatschefs von Brasilien (B), Russland (R), Indien (I), China (C) und der Republik Südafrika (S) in der ehemaligen portugiesischen Kolonie Goa an der westlichen Küste des Subkontinents.

Rosneft investiert

Schwerpunkt wird die Zusammenarbeit im Öl- und Gasgeschäft sein. Herausragende Neuigkeit dabei ist, dass der unter staatlicher Kontrolle operierende russische Ölkonzern Rosneft einen beherrschenden Anteil an Essar Oil übernehmen soll, dem derzeit zweitgrößten Raffineriebetreiber Indiens. Rosneft steigt dem Abkommen zufolge mit 49 Prozent bei Essar ein. Weitere 49 Prozent teilen sich der niederländische Handelskonzern Trafigura (mit Verwaltungssitz in Singapur) und der russische Investmentfonds United Capital Partners (UCP). Für die Unternehmerfamilie Ruia, die statt über mehr als 90 dann nur noch gut zwei Prozent der Anteile besitzen wird, kommt der Deal als Rettungsanker. Die Firmengründer der Essar Group haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen, sind mit Verbindlichkeiten in Höhe von umgerechnet 15 Milliarden US-Dollar (13,6 Milliarden Euro) belastet. Rund ein Drittel dieser Schulden entfallen auf Essar Oil und werden nun großenteils von Rosneft übernommen. Der Deal hat ein geschätztes Finanzvolumen von 12 bis 13 Milliarden Dollar.

Für Russlands Nummer eins bedeutet der Schritt die Eintrittskarte für den Markt des 1,3-Milliarden- Einwohner-Staates. Der indische Ölbedarf steigt stetig. Bis 2025 wird das Land den staatlichen Prognosen zufolge zum drittgrößten Verbraucher weltweit. Derzeit liegt der Subkontinent noch hinter den USA, China und Japan an vierter Stelle. Nutzte Indien 2012 statistisch noch 3,68 Millionen Fass (Barrel; je 159 Liter) pro Tag, wird dies im kommenden Jahrzehnt bis auf 5,19 Millionen Barrel steigen. Derzeit verzeichnet das Land mit rund drei Prozent Mehrverbrauch jährlich die welthöchste Wachstumsrate. Dabei ist es zu 80 Prozent auf Einfuhren angewiesen.

Essar Oil betreibt eine Raffinerie im westlichen Unionsstaat Gujarat (Heimat von Premier Modi), die pro Tag 400.000 Fass Rohöl verarbeiten kann. Der künftige Hauptaktionär will die Kapazität der Anlage bis 2020 auf 900.000 Fass pro Tag mehr als verdoppeln. Zudem sieht die Vereinbarung vor, dass Rosneft für die nächsten zehn Jahre 200.000 Fass pro Tag nach Indien liefert. Damit sinkt dessen Abhängigkeit vom Iran, aus dem bisher die Masse des Rohöls für die Essar-Anlage kommt. Ob es künftig russisches Öl ist, das dort raffiniert wird, ist schon wegen der höheren Transportkosten ungewiss. Der Moskauer Multi schloss in einer Stellungnahme auch nicht aus, als Ersatz venezolanisches oder sogar weiterhin iranisches Öl einzuspeisen. Russland und Iran sind zwar Konkurrenten auf dem Ölmarkt, kooperieren aber politisch und wirtschaftlich.

Der Sprecher des indischen Außenministeriums, Vikas Swarup, nannte das Gesamtprojekt eine »Energiebrücke«, die zwischen den beiden Nationen gebaut werde. Modi und Putin waren wenige Stunden vor dem BRICS-Treffen zum 17. jährlichen indisch-russischen Gipfel zusammengekommen. Bei den anschließenden Statements gab es jede Menge wohlwollende Worte. »Ein alter Freund ist mehr wert als zwei neue«, sagte Modi zum bewährten engen Verhältnis beider Staaten. Schon jetzt sei die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet weitaus stärker als vor Jahren, und sie werde sich weiter vertiefen. »Ich weiß um Ihre tiefe Verbundenheit mit Indien. Ihre persönliche Einflussnahme ist ein Kraftquell für unsere Beziehungen«, sprach Modi Putin direkt an. Neu ist auch die vorgesehene Einrichtung einer gemeinsamen Kommission für Wissenschaft und Technik. Die soll dafür sogen, dass Innovationen stärker für wirtschaftliches Wachstum genutzt werden.