Mord in Donezk

Arsen Pawlow am 9. Mai bei der Militärparade in Donezk zum Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Der Kommandant des Donezker Volkswehrbataillons »Sparta«, Arsen Pawlow, ist am Sonntag einem Anschlag zum Opfer gefallen. Wie die Behörden der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk mitteilten, explodierte eine Sprengladung in dem Lift, mit dem er zu seiner Wohnung in einem Hochhaus der Millionenstadt fuhr. Die Ladung sei am Liftkabel befestigt gewesen und ferngezündet worden. Nach Angaben der Behörden soll der »Auftraggeber« des Mordes bereits ermittelt worden sein – Namen wurden jedoch nicht genannt. Nach den unmittelbaren Tätern werde noch gefahndet. Es werde »keine Gnade« für sie geben, drohte der Donezker Ministerpräsident Alexander Sachartschenko. Die ukrainische Regierung schloss eine Täterschaft »ukrainischer Patrioten« ebensowenig aus wie einen Auftragsmord »in Absprache mit dem Kreml«.

Bekannter war Pawlow unter seinem Kampfnamen »Motorola«. Er war gebürtiger Russe aus der Region Komi im Norden des Ural und hatte eine Zeitlang als Fernmeldesoldat in einer russischen Marineinfanterieeinheit gedient – daher auch der Beiname. Er war unter anderem im zweiten Tschetschenienkrieg eingesetzt und galt als »harter Hund«. Kiew wirft ihm Kriegsverbrechen vor, darunter die Erschießung von 15 ukrainischen Kriegsgefangenen am Flughafen von Donezk. Pawlow bestritt diese Vorwürfe nicht und erklärte in einem Interview mit der englischsprachigen Wochenzeitung Kyiv Post, sie seien ihm »scheißegal«. Wen er umbringen wolle, den bringe er um.

Es gibt mehrere Versionen darüber, wie Pawlow in den Donbass kam. Er selbst sagte in einem Interview, die antirussischen Exzesse auf dem Maidan in Kiew hätten ihn alarmiert, und er sei gekommen, um »Landsleute zu verteidigen«. Aus einem längeren Gespräch mit ihm, das der Fernsehsender RT im Sommer veröffentlichte, geht hervor, dass er seinerzeit in der Süd- und Ostukraine herumreiste und nach Möglichkeiten suchte, den Widerstand gegen die ukrainischen Rechten zu organisieren. Ob er das aus eigenem Antrieb oder mit einem halböffentlichen Auftrag tat, ließ Pawlow offen; aus seinen Schilderungen geht aber ein organisierter Charakter dieser Mission hervor. Im Donbass, wohin es ihn schließlich verschlug, nahm er an der Besetzung von Slawjansk im Frühjahr 2014 teil, anschließend an der – erfolglosen – Verteidigung der Stadt gegen die ukrainische Armee sowie schließlich an den Kämpfen bei Ilowajsk, am Flughafen von Donezk und bei der Einkesselung von Debalzewo im Februar 2015.

Der Anschlag auf Pawlow rief in der VR Donezk Wut hervor. Ein Volkswehrkommandeur erklärte, künftig werde seine Einheit als Vergeltung für den Mord jede noch zu erobernde ukrainische Ortschaft »in Schutt und Asche legen«. Sachartschenko sprach von einer »Kriegserklärung« seitens der Ukraine, die sich damit vom Minsker Waffenstillstandsabkommen losgesagt habe. Aus Russland dagegen kamen indirekte Aufrufe zur Mäßigung. Konstantin Kasatschok, Chef des Auswärtigen Ausschusses des Föderationsrates, warnte davor, jetzt einen »Automatismus der Eskalation zwischen Kiew und Donezk« in Gang zu setzen.

Die russischen Deeskalationsversuche fallen zusammen mit einer Akzentverschiebung, die Moskau offenbar mit Blick auf das Abkommen von Minsk vorgenommen hat. Die Debatte verlief zuletzt in Form eines sterilen Streits um die Reihenfolge politischer und militärischer Maßnahmen. Während die Ukraine verlangt, zuerst die Kontrolle über die Grenze zwischen dem Donbass und Russland zurückzubekommen, hatte Russland bisher immer von der Ukraine verlangt, als Vorbedingung politische Aspekte wie eine Verfassungsreform mit Autonomieregelungen für die südöstlichen Regionen und eine Amnestie für die Kämpfer zu regeln. Jetzt hat Wladimir Putin am Rande des BRICS-Treffens im indischen Goa erklärt, beide Prozesse könnten »praktisch parallel« verlaufen. Ob dies ein Weg ist, die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Bewegung zu bringen, kann sich am heutigen Mittwoch zeigen. In Berlin treffen sich die Staats- und Regierungschefs des »Normandie-Formats« (BRD, Frankreich, Russland und Ukraine) zu einem Abendessen.