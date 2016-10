»Hybris führt zu Fehlentscheidungen«

Das wird kein Selbstläufer: Proteste in der Hansestadt gegen den geplanten G-20-Gipfel am 1. September 2016 Foto: Bodo Marks/dpa - Bildfunk

Sabine Boeddinghaus ist eine von zwei Vorsitzenden und bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Christiane Schneider ist innenpolitische Sprecherin der Fraktion.

Am 7. und 8. Juli 2017 kommen die Staatschefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer und ihre Entourage zum G-20-Gipfel nach Hamburg. Bereits jetzt ist das Treffen ein Thema in den Medien und in der linken Szene. Was ist die grundsätzliche Kritik?

Sabine Boeddinghaus: Solche Treffen sind für uns als Vertreter der Linkspartei generell abzulehnen, da sie reinen Kapital- und Wirtschaftsinteressen dienen, die den Reichtum weniger Staaten über das Wohl des Restes dieser Welt erheben und so Kriege, Elend und Zerstörung schüren. Zudem stellen sie eine Delegitimierung der UNO dar.

Und auf Hamburg bezogen?

Da haben wir enorme Kritik an der Ausrichtung an sich: Angefangen bei den zu erwartenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der verbrieften bürgerlichen Grundrechte über sicherheitstechnische Belange bis hin zu den immensen Kosten für die Stadtkasse und damit für alle Hamburger. Wir reden hier über Millionen von Euro – nur um das mal klipp und klar zu sagen! Geld, das aus reinen Prestigegründen von demselben Senat sinnlos verpulvert wird, der, wenn es darum geht, hier und da 10.000 Euro für soziale Belange in der Stadt zu sichern, gnaden- und gewissenlos den Rotstift ansetzt, wie es ihm gefällt. Das ist ein Skandal, sonst nichts.

Die Stadt wird sich während des Gipfels im Ausnahmezustand befinden. Die Teilnehmer sollen von etwa 10.000 Polizisten geschützt werden. Was heißt das für die Stadt und ihre Bürger?

Christiane Schneider: Das Ausmaß der Einschränkungen wird absehbar gewaltig. Es ist davon auszugehen, dass die an die Messe angrenzenden Viertel zu einer einzigen großen »Sicherheitszone« werden, in der eine Art Belagerungszustand herrscht. Aus Elmau – hier fand 2015 der G-7-Gipfel statt – wissen wir, dass in weitem Umkreis Straßensperren, Kontrollen und Umleitungen die Bürger extrem einschränkten. Hinzu kommt, dass sich die Staats- und Regierungschefs ja auch durch die Stadt bewegen, was zu weiteren Absperrungen und Kontrollen führen dürfte. Und nicht zu vergessen: Neben den vielen tausend Polizeibeamten, darunter wohl auch Einheiten der GSG 9, ist mit Hunderten von Sicherheitskräften, Geheimdienstlern, Spezialkommandos und Personenschützern zu rechnen, die ihre eigenen Maßnahmen durchführen. In den Tagen des Gipfels droht in der City das normale Leben zum Erliegen zu kommen.

Für Demos ist da kaum Platz.

Ja, wir befürchten, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit stark beschnitten wird, dass die Sicherheitsbehörden alles versuchen werden, um Demonstrationen in weit entfernte Stadtteile zu verbannen und durch massive Kontrollen und andere Maßnahmen womöglich zu verhindern.

Was haben die Organisatoren sich dabei gedacht, ausgerechnet die Messehallen neben dem traditionell linken Schanzenviertel als Haupttagungsort auszuwählen? Gab es keine Alternativen?

Boeddinghaus: Die Wahl des Tagungsortes hat durchaus etwas Provokatives, gerade weil dieser Tagungsort von Quartieren umgeben ist, in denen typische städtische Milieus zu Hause sind, aktiv, oppositionell, politisch überwiegend links eingestellt. Wir haben auf der sogenannten Informationsveranstaltung des Senats vor kurzem für die Anwohner der Messehallen den Eindruck gewonnen, dass alternative Orte nicht einmal angedacht wurden. Dieses Agieren des Senats ist inakzeptabel.

Was hat Olaf Scholz geritten, den Gipfel nach Hamburg zu holen oder zumindest kein Veto einzulegen?

Boeddinghaus: Der Senat behauptet, er habe auf die Entscheidung der Bundesregierung, zum G-20-Gipfel nach Hamburg einzuladen, keinen Einfluss gehabt, habe auch nicht ablehnen können. Das glaube, wer will. Vor allem Scholz sähe Hamburg gerne als bedeutende Metropole, auf einer Stufe mit London, Paris, Los Angeles oder anderen »Global Cities«. Deshalb hatte er sich auf Biegen und Brechen für die Olympia-Bewerbung ins Zeug geworfen, und deshalb sucht er nach allen möglichen Gelegenheiten, um Hamburg in den Rang einer Metropole zu heben. Nach dem Aus der Olympia-Bewerbung soll der G-20-Gipfel Hamburg den Anstrich der großen Metropole verleihen. Diese Hybris führt leicht zu solchen – letztlich ja auch für den Senat riskanten – Fehlentscheidungen.

Die Welt spekuliert, »Linksextreme aus ganz Europa« und »Terroristen jeder Couleur« würden von dem Treffen angezogen. Mit welchen Dimensionen des Protestes rechnen Sie, wie militant könnte es werden?

Boeddinghaus: Die Vorbereitungen für eine große Kampagne gegen den Gipfel sind angelaufen. Für den 3. und 4. Dezember zum Beispiel organisieren verschiedene Gruppen, darunter die Interventionistische Linke, das Recht-auf-Stadt-Netzwerk oder der Verband der Studierenden aus Kurdistan, eine Aktionskonferenz. Wir gehen davon aus, dass sich weit über Hamburg hinaus sehr viele Menschen an Veranstaltungen, kreativen Aktionen und Demonstrationen gegen den Gipfel beteiligen werden. Auch die Linke wird sich beteiligen. Wir werden die kritische Auseinandersetzung innerhalb und außerhalb des Parlaments führen und die vielfältigen Ausdrucksformen des friedlichen Protests nach unseren Kräften unterstützen.

Schneider: Wir halten im übrigen nichts von Spekulationen über Gewalt. Die führen nach unseren Erfahrungen dazu, Protest zu delegitimieren, bevor er überhaupt stattfindet, und polizeiliche Maßnahmen wie die Ausweisung riesiger Gefahrengebiete, massive Grundrechtseingriffe und Verbote von Demonstrationen vorauseilend zu rechtfertigen. Wir setzen uns dafür ein, dass der Protest kraftvoll wird, dass es keine Eskalation gibt und dass die Polizei rechtsstaatlich agiert und die Grundrechte achtet.