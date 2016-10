Bereits abgemeldet: Ringer-Bundesliga in Luckenwalde mit Lokalmatador Felix Menzel (vorn, Oktober 2015) Foto: Frank Nessler/MAZ/dpa

Im brandenburgischen Luckenwalde wird seit mehr als 100 Jahren gerungen. Sollte demnächst der Bundesstützpunkt im 20.000-Einwohner-Städtchen geschlossen werden, könnte bald nach den Spitzenathleten auch der letzte Freizeitsportler die Matte einrollen. Angeblich wurde der Stützpunkt – genau wie der in Jena – im Zuge der Reform der Spitzensportförderung auf eine rote Liste gesetzt. Die Stimmung könnte natürlich besser sein in der traditionsbewussten Ringerhochburg. Im Frühjahr musste aus finanziellen Gründen bereits der 1. Luckenwalder SC aus der Bundesliga abgemeldet werden. »Wir hängen hier in der Luft. Das ist das Schlimmste«, sagt Danny Eichelbaum, Präsident des Ringerverbandes Brandenburg.

Heute treffen sich die Verbände in Frankfurt am Main mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), um die Reform voranzubringen. Morgen folgt eine öffentliche Anhörung im Sportausschuss. Ob es in Luckenwalde oder Jena weitergeht, wird danach aller Voraussicht nach weiter unklar sein. Die Hängepartie zehrt an den Nerven der 70 Athleten in der Kleinstadt 60 Kilometer südlich von Berlin. »Auch die Trainer wissen nicht, wie es weitergeht«, ergänzt Eichelbaum. Der Stützpunkt hat die Zusage, dass bis Ende 2017 alles beim alten bleibt, auch die Bezahlung. Aber was kommt danach?

Am Beckenrand der Robert-Koch-Schwimmhalle in Halle/Saale herrscht ebenfalls Ungewissheit. Frank Embacher hat hier Paul Biedermann zum Weltstar geformt und zum Karriereabschluss in Rio noch zu Platz sechs geführt. Eine Jobgarantie ist das nicht. Der Trainer hat sich fristgemäß zum Ende des Olympiazyklus beim Arbeitsamt gemeldet. Er weiß nicht, ob sein Vertrag verlängert wird. »Es wurde nicht mal mehr mit mir gesprochen. Selbst der Brief, der sonst immer noch gekommen ist, blieb diesmal aus«, sagte Embacher der Mitteldeutschen Zeitung. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) gibt den Schwarzen Peter weiter. »Es ist unheimlich schwer zu erklären, dass wir nicht auf der Bremse stehen«, sagte DSV-Generalsekretär Jürgen Fornoff dem Sportinformationsdienst, »sondern dass wir davon abhängig sind, was gerade in der Sport-Republik passiert«. Alles wird auf den Kopf gestellt – das hatte der DOSB vor den ersten Reformgesprächen im Jahr 2015 angekündigt. Das Ergebnis wurde vor zwei Wochen präsentiert: 40 von 205 Bundesstützpunkten sollen geschlossen werden, sechs von 19 Olympiastützpunkten – welche, ist offen. Klar ist fast nur, dass »potentialorientierter gefördert«, also Disziplinen mit großen Medaillenchancen stärker unterstützt werden sollen.

Kanu-Sportdirektor Jens Kahl hat die Reform schon mal ausdrücklich gelobt. »Warum sollte Deutschland ausgerechnet im Sport nicht zielstrebig sein? Im Sport geht es nicht um Friede, Freude und Eierkuchen, sondern darum, Grenzen auszuloten«, sagte er, und forderte mehr Geld vom Staat für den Spitzensport generell und seinen Verband im besonderen. An Begehrlichkeiten herrscht kein Mangel. An den Verteilungskämpfen sind auch Sportwissenschaftler beteiligt. An die universitäre Leistungssportforschung gingen nur etwa drei Prozent der etwa 160 Millionen Euro Fördermittel des Bundesinnenministeriums, erklärten sie Anfang des Monats. Das sei »eindeutig zu wenig«, »eine umfängliche innovative Forschung ist für olympischen und paralympischen Sport unabdingbar«.

Die Verbände bekommen den Druck an der Basis täglich zu spüren. In einem Brief baten sie den DOSB Mitte September um, »Planungssicherheit - verbunden mit einer Finanzierungszusage für den sensiblen Personalbereich und die Jahresplanung«, das »Anliegen (sei) mit höchster Priorität und Dringlichkeit zu behandeln«. Seitdem gab es Gespräche, erklärt der DOSB auf Nachfrage. Viel Zeit für die Organisation von Widerstand bleibt nicht. Am 3. Dezember soll die Reform auf der Vollversammlung des DOSB in Magdeburg bereits abgesegnet werden. Wahrscheinlich wird man auch dann noch nicht genau wissen, welche Stützpunkte es erwischt. Die unangenehme Botschaft wird zurückgehalten.

»2017 wird es nicht einfacher«, meint Eichelbaum und prognostiziert ein Hauen und Stechen. »Im kommenden Jahr ist Bundestagswahlkampf, und ich möchte mal sehen, welcher Abgeordnete sich dann hinstellt und ankündigt, dass der Bundesstützpunkt in seinem Wahlkreis geschlossen wird.« (sid/jW)