Sieben Tage ohne Pause

Akosua Asabea schilderte in Berlin, wie sehr die Diplomatin, bei der sie ­angestellt war, die Mindeststandards unterlief Foto: Jutta Schütz/ZB

Hausangestellte bei einer Diplomatin in einem fernen Land – das klingt für viele Frauen verlockend. Ein bisschen Wäsche machen, Kinder hüten und vor allem die Möglichkeit mit einem geregelten Einkommen ein fremdes Land oder zumindest die Hauptstadt eines fremden Landes erkunden zu können. Die Realität gleicht aber bei vielen dem Alltag, den Akosua Asabea am vergangenen Mittwoch in den Räumen von Ban Ying, einer Koordinations- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel in Berlin, schilderte. Akosua Asabea ist nicht der richtige Name der Frau, die von Oktober 2012 bis Juni 2016 im privaten Haushalt einer Botschaftsrätin aus Ghana gearbeitet hat. Diesen wollte sie, mit Verweis auf laufende Gerichtsverfahren und vor allem aus Angst, wie sie sagt, nicht veröffentlicht wissen.

Asabea schilderte, dass sie sieben Tage in der Woche von 6.20 Uhr bis 22 oder sogar 24 Uhr arbeiten musste. Unterbrochen wurde dies nur einmal in der Woche vom sonntäglichen Kirchgang, der allerdings obligatorisch war, so dass er zur Arbeitszeit hinzugerechnet werden müsste. Laut Vertrag bekam Asabea für diese Tätigkeiten einen Lohn von 950 Euro. Sie erklärte aber, dass ihre Dienstherrin ihr lediglich versicherte, dass sie ihr 200 Euro pro Monat überweisen würde. Gesehen hat sie nach eigener Schilderung auch dieses Geld nicht, da sie niemals die Karte oder die Pin für ihr Konto besessen habe. »Meine Chefin meinte, ich sei zu dumm, damit umzugehen«, sagte Asabea. »20 Euro habe ich pro Monat bar bekommen, das war alles.« Die fehlende Bezahlung war jedoch nicht die einzige Vertragsverletzung, so Asabea.

Damit Diplomaten eine Aufenthaltserlaubnis für private Hausangestellte vom Auswärtigen Amt bekommen, sogenannte Protokollausweise, müssen in der BRD vertragliche Standards eingehalten werden. So ist ein Lohn von mindestens 950 Euro pro Monat bei freier Kost und Logis ebenso obligatorisch wie eine maximale Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und ein Jahresurlaub von vier Wochen. Die Angestellten müssen zwar im privaten Haushalt ihrer Dienstherren leben, haben dort aber Anspruch auf ein eigenes Zimmer.

Keiner dieser Standards wurde nach Asabeas Schilderungen erfüllt. Leben musste sie im Kinderzimmer und das Haus durfte sie nur verlassen, um die Tochter zur Schule zu bringen oder abzuholen. Ihre Möglichkeiten, sich gegen diese Arbeitsbedingungen zu wehren, sind begrenzt. Die Aufenthaltserlaubnis von Hausangestellten von Diplomaten ist persönlich an ihren Arbeitgeber geknüpft. Auch Klagen oder Prozesse gegen Angehörige des diplomatischen Personals sind schwer durchzusetzen. Sie unterliegen, auch in zivilrechtlichen Fragen, der Immunität, die nur das Entsendeland aufheben kann.

Trotzdem versucht Asabea, auf diesem Weg ihr Recht durchzusetzen. Ihre Anwältin Manuela Kamp erklärte, dass sie im Namen ihrer Mandantin noch im September Klage vor dem Arbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht hätte. Viel weiter seien sie allerdings noch nicht. Die Juristin hatte gehofft, dass der Diplomatenstatus der Arbeitgeberin zum Ende des Monats September turnusmäßig enden, diese sich allerdings noch einige Tage in der BRD aufhalten würde. Die Kammer habe zunächst eine Anfrage beim Auswärtigen Amt zum Status gestellt, deren Beantwortung noch ausstehe. Hieraus ergeben sich laut Kamp verschiedene mögliche Szenarien: Sollte die Immunität noch bestehen, sei die Gerichtsbarkeit in der BRD gar nicht gegeben. Sollte sie mittlerweile aufgehoben, die Frau allerdings bereits wieder in Ghana sein, könne es mehrere Monate oder sogar Jahre dauern, bis überhaupt die Klageschrift zugestellt werden könne. So lange müsste das Verfahren mit einem Streitwert von etwa 86.000 Euro für mutmaßlich entgangenen Lohn und Überstundenentgelt warten.

Es ist haarsträubend, dass Angestellte mitten in der deutschen Hauptstadt zwar Rechte haben, diese allerdings wegen der Immunität ihrer Auftraggeber per se nicht durchsetzen können. Doch es gibt noch mehr Menschen, die in ähnlichen Verhältnissen leben müssen. Eine Sprecherin der Beratungsstelle Ban Ying erläuterte, dass etwa 150 Hausangestellte beim Auswärtigen Amt angemeldet seien. Jährlich melden sich etwa zehn bis 15 Personen hilfesuchend bei dem Verein, der meist in einem ersten Schritt versucht, eine außergerichtliche Einigung mit Hilfe des Auswärtigen Amtes und der betroffenen Botschaft zu vermitteln. Im Fall Asabea scheiterte dies, in drei anderen Fällen, zu denen der Verein wegen eines Stillschweigeabkommens während laufender Gespräche keine weiteren Angaben machte, würde derzeit versucht, eine Einigung zu erzielen.