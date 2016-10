Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist angespannt, nur langsam akzeptieren sie sich gegenseitig: »Oben ist es still« Foto: Victor Arnolds/ZDF

Schlemmen mit Gérard ­Depardieu

Neapel

Im »La Figlia del Presidente« erzählt Maria, dass man für einen guten Pizzateig hochwertige Hefe, vor allem aber den richtigen Ofen braucht. Die neapolitanische Pizza wird seit Generationen mit Tomaten belegt und mit den Händen gegessen. Es geht nach Gragnano, wo im 17. Jahrhundert die Nudeln erfunden wurden. Der Grieß wurde an der Amalfiküste angeliefert und gegen Leder getauscht; anschließend trockneten die Nudeln in den Straßen von Gragnano. In Pompeji entdecken Gérard und Laurent das Garum, eine Würzsoße der alten Römer aus in Salzlake eingelegten Anchovis. Die moderne Form wird als Colatura in Cetara hergestellt. In der Nacht gehen Gérard und Laurent auf Sardellenfang. Hoffentlich erschrecken sich die armen Viecher nicht zu sehr.

Arte, 18.25

Kulturzeit extra: ­Demokratie in Gefahr

Buchmesse! 2016 beschäftigt sich eine Reihe wichtiger Bücher damit, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Exemplarisch diskutiert »Kulturzeit extra« diese Neuerscheinungen mit einem Blick nach Belgien – Flandern und die Niederlande sind Gastländer der diesjährigen Buchmesse.

3sat, 19.20

Oben ist es still

Ein 50jähriger Landwirt lebt mit seinem alten Vater allein im Haus. Je schwächer dieser wird, um so stärker fühlt er sich. Zum ersten Mal kommt er seinen eigenen Bedürfnissen nach. Helmer gestaltet das Elternhaus nach seinem Geschmack um, den Vater verfrachtet er in die erste Etage. Und er stellt einen jungen Knecht ein. Gut und ruhig. NL/D 2013. Regie: Nanouk Leopold.

3sat, 22.25

Reporter

Die vergessenen Sehenswürdigkeiten

Gassenküche, Notschlafstelle, Ambulatorium, Caritas – es sind nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten, welche die Besucher dieses Stadtrundgangs zu sehen bekommen. Seit 2014 bietet der Verein »Surprise« mehrere Touren an. Geführt werden sie von sozialen Randgruppen, welche Armut und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen. »Tretet näher, wir beißen nicht!«, ruft Ruedi Kälin zu Beginn des Rundgangs. »Keine Angst, wir haben schon gegessen!« ergänzt sein Kollege Peter Conrath. Beide haben die Schattenseiten des Lebens erlebt. Das alles in Basel und in Zürich.

3sat, 23.50