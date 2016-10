Linke-Politikerin kritisiert Fernsehfilm »Terror«

Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Ulla Jelpke, äußerte sich am Montag in einer Pressemitteilung zum TV-Film »Terror – Ihr Urteil«, der am selben Tag in der ARD ausgstrahlt wurde (siehe S. 14):

(…) Von Schirachs Bücher zu Schuld und Sühne etc. sind dafür bekannt, komplizierte juristische Thematiken auch für interessierte Laien auf populäre, zum Mit- und Nachdenken anregende Weise zu präsentieren. Doch eine solche tiefschürfende Debatte über Widersprüche und Grenzen von Recht und Ethik haben wir im Falle des Films »Terror« gerade nicht zu erwarten. Hier geht es vielmehr um eine regelrechte Kampagne zur geistigen Mobilmachung der Öffentlichkeit für den Ausnahmezustand. (…)

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA, bei denen entführte Passagierflugzeuge als tödliche Waffen in Wolkenkratzer und das Pentagon gesteuert wurden, hatte Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) ein neues Luftsicherheitsgesetz durchgesetzt. Dieses sah vor, dass im Notfall auch ein vollbesetztes Passagierflugzeug von der Bundeswehr abgeschossen werden darf, wenn Terroristen damit drohen, dieses als Waffe einzusetzen. Knapp ein Jahr nach Inkrafttreten stellte das Bundesverfassungsgericht im Februar 2006 eindeutig fest, dass dieses Gesetz »mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig« sei, da den unschuldigen Passagieren in einem abzuschießenden Flugzeug »der Wert abgesprochen« werde, der »dem Menschen um seiner selbst willen zukommt«. (…) Seitdem fehlte es nicht an Initiativen, doch noch durch die Hintertür durch das Grundgesetz bislang verbotene Bundeswehreinsätze im Inland zur Terrorbekämpfung durchzusetzen.

Die mit dem Film »Terror« verbundene Methodik der geistigen Mobilmachung für den Ausnahmezustand erinnert an die öffentliche Diskussion um die Legitimität von Folter im Falle Daschner. Zur Erinnerung: der damalige Frankfurter Vizepolizeichef Wolfgang Daschner hatte einen Untergebenen angewiesen, dem Entführer des Bankierssohnes Jakob von Metzler Folter anzudrohen, um den Aufenthaltsort des Kindes zu erfahren. Der Entführer Magnus Gäfgen gestand zwar, doch der entführte Junge war zu dem Zeitpunkt bereits tot. Daschner wurde im Dezember 2004 wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. In der Öffentlichkeit führte der Fall zu einer Debatte über die grundsätzliche Zulässigkeit von Folter zur Aussageerzwingung bei Strafverfahren. Obwohl in Deutschland aufgrund der grundgesetzlich geschützten Würde des Menschen ein absolutes Folterverbot besteht, plädierten damals bekannte Journalisten, Wissenschaftler und Politiker für die Androhung von Folter, wenn dadurch ein Menschenleben gerettet werden könnte. Sie rührten damit zu einem Zeitpunkt, an dem der US-Geheimdienst auch über deutsche Flughäfen gefangene Terrorverdächtige in geheime Foltergefängnisse transportierte, an ein Tabu. Mit dem Verweis auf das Leben eines unschuldigen Kindes sollte in der Öffentlichkeit die Bereitschaft für »ein bisschen Folter (…)« geschaffen werden.

Ob Lockerung des Folterverbots oder Werbung für den Bundeswehr-Einsatz im Inland mit Lizenz zum Töten von Unschuldigen – die Methodik ist die gleiche im Falle Daschner ebenso wie beim Film »Terror«: Der Öffentlichkeit werden Einzel-, Ausnahme- und Extremfälle als das scheinbar Allgemeine präsentiert, um damit Gesetzes- und Verfassungsänderungen sowie Grundrechtsabbau zu rechtfertigen. (…)