Der Pate gewinnt

Ein Anhänger von Milo Djukanovic mit dem Konterfei seines Idols am Sonntag in Podgorica Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Der Gewinner der Parlamentswahlen in Montenegro heißt Milo Djukanovic. Der noch amtierende Premierminister konnte mit seiner Demokratischen Partei der Sozialisten 41,1 Prozent der abgegebenen Stimmen gewinnen, der DPS stehen 35 der 81 Sitze in Podgorica zu, fünf mehr als bei der Abstimmung vor vier Jahren. Zweitstärkste Kraft wurde das oppositionelle Bündnis »Demokratische Front«, das 20,6 Prozent erhielt und zukünftig mit 18 Abgeordneten in der Skupstina vertreten sein wird.

Auf den Plätzen drei und vier folgen mit 10,7 beziehungsweise 10,5 Prozent das Wahlbündnis »Kljuc« (Schlüssel) und die erstmals angetretenen »Demokraten«. Beide errangen neun Sitze. Auch der langjährige Koalitionspartner der DPS, die Sozialdemokratische Partei, konnte mit 3,2 Prozent knapp in das Parlament einziehen.

Weder die DPS noch andere, oppositionelle Listen haben allein die Mehrheit, sie sind auf die Gunst der Parteien der nationalen Minderheiten angewiesen, für die die Sperrklausel von drei Prozent nicht gilt. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode waren die Vertreter der Bosniaken, Albaner und Kroaten eine Koalition mit der DPS eingegangen.

Djukanovic, der die ehemalige jugoslawische Republik seit 25 Jahren als Präsident oder Ministerpräsident kontrolliert, bezeichnete das Ergebnis am Sonntag vor seinen Anhängern in Podgorica als Sieg. Seine DPS werde auch weiterhin regieren. Er kündigte an, zügig ein Kabinett mit den alten und neuen Koalitionspartnern zu bilden. Damit soll der eingeschlagene Weg in die Europäische Union und die NATO fortgesetzt werden.

Die oppositionellen Parteien feierten das Ergebnis ebenfalls als ihren Sieg und erklärten, sich zügig zusammensetzen zu wollen. DF-Chef Andrija Mandic forderte die anderen Anti-Djukanovic-Kräfte auf, ein gemeinsames »Übergangskabinett« zu bilden, weil die Wahlen weder frei noch fair gewesen seien. Deswegen sei es nun notwendig, die Regierungsgeschäfte übergangsweise in die Hand zu nehmen, um eine demokratische Abstimmung zu organisieren.

Die Wahlen waren nicht nur eine Abstimmung über Djukanovic, sondern auch über die Mitgliedschaft Montenegros in der NATO. Die »euroatlantische Integration« wird von dem DPS-Politiker trotz Protesten im eigenen Land sowie scharfer Kritik aus Moskau vorangetrieben. Im Mai wurde das Beitrittsprotokoll in Brüssel unterzeichnet. Die Mehrheit der Oppositionsparteien fordert dagegen ein Referendum über die Mitgliedschaft in der westlichen Kriegsallianz, da die Bevölkerung über eine solch weitreichende Entscheidung mitentscheiden müsse.

Außerdem macht die Opposition Djukanovic für die allgegenwärtige Korruption in dem seit 2006 eigenständigen Land verantwortlich. Er soll in den 90er Jahren am Zigarettenschmuggel beteiligt gewesen sein, seitdem haben sich die mafiösen Netzwerke den Staatsapparat einverleibt. Daraus resultiert ein auf Djukanovic zugeschnittenes autokratisches System, das dank der angestrebten »Westintegration« durch Washington und Brüssel gestützt wird.

Bereits vor der Abstimmung am Sonntag erhob die Nichtregierungsorganisation MANS Manipulationsvorwürfe. So sei das Wählerverzeichnis mit Toten aufgefüllt worden. Wie das Nachrichtenportal Vijesti meldete, verzeichnete MANS im Zusammenhang mit dem Wahlgang am Sonntag insgesamt 117 Vorfälle, unter anderem soll es zu Stimmkäufen, unerlaubter Wahlwerbung und Einschüchterung gekommen sein.

Zu anderen, selbst für ein Land dieser Region auffälligen Merkwürdigkeiten kam es am Wochenende: In der Nacht zum Sonntag wurde eine Gruppe von 20 serbischen Staatsbürgern festgenommen. Unter den Inhaftierten war Bratislav Dikic, der Exchef der serbischen Gendarmerie. Die Behörden in Podgorica werfen den Aufgegriffenen vor, sie hätten im Auftrag Serbiens bzw. Russ­lands geplant, Montenegro zu destabilisieren. Innenminister Goran Danilovic forderte deswegen am Sonntag seine Landsleute auf, den Wahlausgangs zu Hause zu verfolgen und nicht auf die Straße zu gehen.

Ebenfalls am Sonntag meldete die montenegrinische Regierung, dass mehrere Internetseiten von Hackern attackiert wurden. Darunter waren sowohl regierungskritische Medien und Nichtregierungsorganisationen wie auch der DPS-Webauftritt. Die staatliche Agentur für Telekommunikation und Post ließ zudem zwei mobile Nachrichtendienste vorübergehend abschalten, was die Opposition als Versuch wertete, mögliche Proteste wegen Wahlfälschung bereits im Vorfeld zu verhindern.