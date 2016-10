Bald dicht? Eine Tengelmann-Filiale in München (17. Oktober) Foto: Sven Hoppe/dpa-Bildfunk

Nachdem eine Einigung unter den Kapitalisten nicht zustande kam, müssen nun Tausende Beschäftigte um ihre Stelle fürchten: Am Montag hat die Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann begonnen. Tengelmann habe am Montag die ersten Listen mit zum Verkauf stehenden Filialen in Nordrhein-Westfalen verschickt, sagte eine Unternehmenssprecherin. Der Verkauf der Geschäfte in Bayern und Berlin soll dagegen wahrscheinlich erst in einigen Monaten beginnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) warben am Montag um eine Einigung der verschiedenen Unternehmen. Vorgeblich im Interesse der Angestellten.

Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub hatte die Kette zunächst komplett an den Monopolkonzern Edeka verkaufen wollen. Das Kartellamt untersagte das. In der Folge setzte sich Sigmar Gabriel für Edeka ein und erteilte eine Ministererlaubnis, um den Verkauf zu ermöglichen. Der konkurrierende Konzern Rewe, überdies die Unternehmen Markant und Norma, gingen dagegen vor Gericht. Die Ministererlaubnis ist derzeit außer Kraft gesetzt. Eine versuchte Einigung unter den Firmen scheiterte zuletzt. Theoretisch möglich wäre ein Übereinkommen noch immer. Erst der Verkauf einer Filiale würde der von Gabriel erteilten Ministererlaubnis endgültig den Boden entziehen.

Tengelmann betreibt in Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben noch 107 Geschäfte mit rund 3.500 Angestellten. Bundesweit sind es nach Angaben des Unternehmens noch 418 Filialen (Stand: 31. August 2016). Im Großraum Berlin sind es 124 Läden mit 5.600 Beschäftigten, in München und Oberbayern 187 Niederlassungen mit rund 5.100 Angestellten. Insgesamt kommt das Unternehmen mit Fleischwerken, Logistik und Verwaltung auf rund 15.000 Beschäftigte.

Tengelmann-Boss Haub sieht bei der »Verwertung« bis zu 8.000 Stellen gefährdet. Vermutlich werde sich nicht für alle Geschäfte ein Käufer finden. Gerade die Filialen in NRW gelten als unattraktiv. »Ich wäre froh, wenn wir für 30 bis 40 Filialen Supermarktbetreiber finden könnten«, so Haub kürzlich in einem Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. (dpa/jW)