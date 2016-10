Schwere Explosion

Bei einer Detonation und Bränden auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Stadt auf einer Pressekonferenz am Montag nachmittag. Zudem würden sechs Personen noch vermisst, mindestens sechs weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Uwe Liebelt, der Werksleiter in Ludwigshafen. Die Ursache der Explosion war noch nicht bekannt. Sie geschah gegen 11.20 Uhr im Landeshafen Nord bei Arbeiten an einer Rohrleitung. (dpa/jW)