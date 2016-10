Der Weltgeist verflüchtigt sich

Spricht von Verheerungen durch »Lifestyle Wars«: Arundhati Roy mit Studenten im März in Neu-Delhi Foto: EPA/RAJAT GUPTA /dpa-Bildfunk

»Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Recognosciren hinausreiten. – Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier, auf Einen Punct concentrirt, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht«, schrieb Hegel an Niethammer über Napoleon, den er 1806 in Jena gesehen hatte – von weitem. Gerne werden der Weltgeist bzw. die Weltseele mit herausragenden Männern in Verbindung gebracht, als Personifizierungen einer »geistigen Macht«, mit der sich die »Vernunft in der Geschichte« durchsetzt. Nach der Wahl von Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA listete die Süddeutsche Zeitung einige auf: »Manchmal trägt der Weltgeist eine Nickelbrille wie Ghandi, dann hat er einen Schnurrbart wie Lech Walesa. Manchmal redet er sächsisch und hat eine Kerze in der Hand wie 1989/90 bei den Montagsdemonstrationen.« Vorbei die Zeiten, in denen der Weltgeist unabdingbar hoch zu Ross daherkam. Nähere Ausführungen dazu macht der Kulturwissenschaftler Ulrich Raulff im Buch »Das letzte Jahrhundert zu Pferde« (2015).

Karl Marx ging davon aus, dass »die Theorie zur materiellen Gewalt wird, wenn sie die Massen ergreift«. Entsprechend unpersönlich agierte der Weltgeist bei ihm etwa als Weltmarkt »hinter dem Rücken der Akteure«. Ab etwa 1900 folgten jede Menge »Weltprojekte«: Weltsprache, -währung, -funknetz, -standardisierungen, Fleurop. Die »Weltrevolution« beschränkte sich zwar auf Russland, brachte dort jedoch einige »Weltrevolutionäre« zur Geltung. Erwähnt seien hier nur Lenin und Trotzki, die sich, dialektisch geschult, gewissermaßen als Vollstrecker des Weltgeistes begriffen. Der Philosoph Ernst Bloch hielt 1929 dafür: »Ubi Lenin, ibi Jerusalem.«

In einem neuen »Philosophieatlas« ist von einer »Wanderschaft des Weltgeistes« die Rede. In China kennt man den »Houniao jingshen« (wandernden Geist) schon lange. Ein unruhiger Geist, der mal hier und mal da »recognoscirt«. Eins jedoch scheint angesichts der jetzigen Welt(markt)lage klarzusein: In Europa lässt er sich so schnell nicht wieder blicken. Hier weht jetzt ein anderer Wind, ein »Westgeist«, meint der indische Autor Pankaj Mishra, der die Besinnung der Europäer auf Grundwerte ihre Aufklärung fordert. Diese orchestrierten heute nur eine »eskalierende Dialektik aus Bombenangriffen aus der Luft und Massakern vor Ort«. Angesichts aktueller Entwicklungen etwa in Syrien befürchtet Pankaj Mishra nicht ganz unbegründet einen »unkontrollierbaren Flächenbrand«. Er zitiert dazu unter anderen einen scharfmacherischen Kolumnisten der Financial Times, der alle Irregeleiteten verfluchte, »die im Schatten von Edward Snowdens Enthüllungen glauben, dass die größte Gefahr für Europas Freiheit von elektronischen Schnüffeleien der Geheimdienste ausgeht und nicht von den Dschihadisten«.

Von solchen Tönen, verbunden mit um sich greifendem »Nationalismus« und »Rassenhass«, spricht die indische Schriftstellerin Arundhati Roy unter der Kategorie »Lifestyle Wars«. Diese Kriege erzeugen nicht nur immer mehr »Refugees«, meint Roy, sie haben auch verheerende Folgen für Millionen Arme allein in Indien.

Ende November besuchte die Autorin Edward Snowden in seinem Moskauer Exil und berichtete im Guardian darüber. Snowden »schnüffelte« für den US-Geheimdienst, um sein Land vor islamischen Terroristen zu schützen. Jetzt sieht er den Gegner eher in den westlichen Eliten und arbeitet für die Öffentlichkeit, wie er sagt: Nach dem ersten Twitter-Eintrag hatte er mehr als eine halbe Million »Follower«. Ihn und Julian Assange bezeichnet Arundhati Roy als die zwei berühmtesten »Refugees of the Lifestyle Wars« und deren »Whistleblowing« als »Realpolitik«, die den »selbstbeweihräuchernden Plattitüden des Westernismus« (Pankaj Mishra) entgegenwirke. Zum Lifestyle gehört natürlich auch die ganze Bio-Öko-Vegan-Ernährung und -Bekleidung.