Vergangene Zukunft

Barbarische Zustände: Marge Piercy entwirft eine Zukunft geprägt von Umweltzerstörung und Monopolherrschaft Foto: Crack Palinggi/Reuters

Die US-amerikanische Autorin Marge Piercy wird seit ihrem Engagement gegen den Vietnamkrieg der Linken zugerechnet. In ihrem grandiosen Romanepos »Menschen im Krieg« schilderte sie den Zweiten Weltkrieg aus der Sicht alliierter Soldaten und antifaschistischer Widerstandskämpfer (siehe junge Welt vom 11. September 2014). Bekannter wurde sie allerdings als Autorin feministisch geprägter Sozialutopien. Ihre der Phantastik zuzurechnenden Romane wurden in den 90iger Jahren vom Argument-Verlag auf Deutsch herausgegeben und avancierten schnell zu Kultbüchern. Da sie inzwischen längst vergriffen sind, entschloss sich der Verlag nun zur Neuauflage von »Er, Sie und Es«.

Der im Buch geschilderte Konflikt ist zunächst simpel: Eine Mutter unterliegt im Sorgerechtsstreit gegen ihren geschiedenen Mann und dessen Arbeitgeber, doch lässt sich das nicht gefallen. Das Besondere: Der Roman handelt in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhundert, also in der Zukunft.

Diese Zukunft ist allerdings ungemütlich: Die Ozonschicht ist irreparabel zerstört, überhaupt hat die Umweltvergiftung ein erschreckendes Ausmaß angenommen. 23 große »Multis« genannte Konzerne haben die Welt unter sich aufgeteilt; Nationalstaaten sind zu leeren Hüllen geworden. Nur in Enklaven ist ein vergleichsweise normales Leben möglich; in den »Glob« genannten Armutsregionen außerhalb herrschen barbarische Zustände. 90 Prozent der Menschen leben im »Glob« und verdingen sich als Tagelöhner für die Multis. Sie sind ungeschützt der tödlichen UV-Strahlung und dem Terror krimineller Banden ausgesetzt.

In dieser Alptraumwelt gibt es einige wenige »freie Städte«, deren Bewohner sich bisher der Übernahme durch die »Multis« widersetzen konnten. So auch die Stadt Tikva, in die Shira, die Heldin des Romans, nach dem verlorenen Sorgerechtsprozess flüchtet. Wie sich bald erweist, schwelt hinter dem Streit um das Erziehungsrecht der eigentliche Konflikt. Einer der Wissenschaftler von Tikva hat einen Cyborg entwickelt und der ehemalige Arbeitgeber von Shira ist auf dessen Konstruktionsgeheimnis aus. Shira steckt zudem in einem moralischen Dilemma, weil sie eine persönliche Beziehung zu dem Cyborg entwickelt…

Es gibt wilde Kämpfe, Informationspiraterie und ein Selbstmordattentat, dazu reichlich jüdische Mythologie, etwa die Geschichte vom Golem und den Juden im Prager Ghetto. Am Ende siegt selbstverständlich das Gute.

Über verschiedene Details dieser Zukunftsvision aus dem Jahr 1991 mag man heute lächeln; die Entwicklung der letzten 25 Jahre ist inzwischen darüber hinweggegangen. So ist zum Beispiel die Furcht vor der Übernahme der US-Wirtschaft durch japanische Großunternehmen heutzutage obsolet. Andere der ausgemalten Schreckensszenarien sind aktueller denn je, etwa die Erosion nationalen und internationalen Rechts zugunsten der Willkür von Großunternehmen.

Nicht zuletzt bietet das Buch auch heute noch eine spannende Geschichte, sowie die Erinnerung an eine Zeit, in der die grüne Partei noch ein subversiver Bürgerschreck war.