Siber in Rio: Marianne Buggenhagen im Diskus-Finale ihrer siebten Paralympics Foto: Kay Nietfeld/dpa

Es ist jetzt genau einen Monat her, dass Marianne Buggenhagen, die gern als Grande Dame des Behindertensports apostrophiert wird, bei den Paralympics in Rio den letzten Wettkampf ihrer Karriere bestritten hat. Und zwar im Alter von 63 Jahren. Rio waren ihre siebten Paralympics seit 1992. Sie gewann dabei ihre 14. Medaille – im Diskuswerfen.

Bei einem in ihrer Heimatstadt Bernau bei Berlin von Bürgermeister André Stahl (Linkspartei) ausgerichteten Empfang blockte sie alle Fragen danach, ob sie nicht doch noch bis Tokio 2020 weitermachen wollte, ab. »Jetzt ist Schluss, definitiv«, sagte die Bernauer Ehrenbürgerin, die in Berlin als Sozialarbeiterin arbeitet. Schon mehrfach hatte sie die Beendigung ihrer Karriere verschoben, aber einmal müsse man einen Punkt machen, und dafür war nach Rio der richtige Zeitpunkt. Mit einer ordentlichen Leistung eine Medaille gewinnen, dieses Ziel hat sie erreicht. Ihre 24,56 Meter wurden nur von der Chinesin Feixia Dong (25,03 m), zuvor international kaum im Wettkampf präsent, überboten. »Ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen«, sagte Buggenhagen. Sie ist mit sich im reinen, da ist nichts mehr offen. »Ich habe eine erfüllte Sportkarriere hinter mir, meine Leistungsgrenze erreicht und mich mit ’ner Superweite verabschiedet.«

Insgesamt holte sie bei den Paralympics als Leichtathletin im Rollstuhl neunmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. Man kann davon ausgehen, dass sie noch mehr errungen hätte, wenn sie in Westdeutschland gewohnt hätte, da sich die BRD nicht erst nach der sogenannten Wende dem Behindertensport öffnete. 1990 nahm die DDR in Assen (Niederlande) erst- und letztmals an einer Behindertensport-WM teil, Buggenhagen war da schon 37 und gewann auf Anhieb drei Titel und wurde Vizeweltmeisterin im Diskuswerfen. Bei den Paralympics zwei Jahre später in Barcelona holte sie – nun BRD-Sportlerin – sogar viermal Gold: mit der Kugel, dem Diskus, dem Speer und im Mehrkampf.

Die Paralympics hatten bis 1987 übrigens dasselbe Logo wie Olympische Spiele, also fünf Ringe. Dann pochte das IOC auf seine Exklusivrechte. Das IPC, das Internationale Paralympische Komitee, musste ein neues Logo kreieren: fünf Tränen in gleicher Farbe und Anordnung. Auch das war dem IOC zu nah dran an der eigenen Symbolik, die Zahl der Tränen wurde auf drei verringert. 2004 wurde schließlich – diesmal freiwillig – vom IPC das gegenwärtige Symbol mit drei farbigen Bögen eingeführt. Soviel zur Gleichberechtigung von »Normalos« und jenen, die »anders normal« sind.

Es sei Tatsache, dass im Behindertensport in den vergangenen 20 Jahren eine große Entwicklung stattgefunden habe, sagte Buggenhagen. Einerseits seien die Paralympics »die besseren Olympischen Spiele«, weil dort »Fairness, Kameradschaft, Teamgeist einen ganz anderen Stellenwert haben«. Andererseits merke man eine zunehmende Kommerzialiserung. »Wenn sechsstellige Belohnungen für Gold in Aussicht gestellt werden, die den Siegern z. B. ermöglichen, ein Haus zu bauen oder eine ganze Familie zu ernähren, dann habe ich Angst, dass damit die Schwelle zu Betrug oder Manipulation gesenkt wird.«

Versuche, offiziell Einfluss zu nehmen, hat Buggenhagen aufgegeben. Im Präsidium des Deutschen Behindertensportverbandes hatte sie »schon bald das Gefühl, nur Quotenfrau zu sein. Alles, was ich eingebracht habe, wurde abgeschmettert«. Die Möglichkeiten, die sie habe – Mitarbeit in Projekten, Kooperation mit den Schulen, die ihren Namen tragen, Medienauftritte –, werde sie aber selbstverständlich weiter nutzen.